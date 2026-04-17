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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: सिरसी रोड पर 300 दुकानों समेत बड़े निर्माणों पर कार्रवाई टली

सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं अभिषेक गोयल और सुमित तेतरवाल ने बताया कि विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के 28 मार्च 2026 के आदेश पर रोक लगा दी है. साथ ही राज्य सरकार समेत अन्य पक्षकारों को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है.

जयपुर: सिरसी रोड चौड़ीकरण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यथास्थिति (Status Quo) बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. इसके बाद जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रस्तावित तोड़फोड़ और नए डिमार्केशन की कार्रवाई फिलहाल रुक गई है.

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और मास्टर प्लान के तहत सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब 4.5 किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को 160 फीट चौड़ा किया जाना था. इस प्रक्रिया में करीब 300 दुकानें, मकान, विवाह स्थल, रिसॉर्ट और पेट्रोल पंप प्रभावित हो रहे थे. कई लोगों ने पहले ही खुद अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया था. जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने हाल ही में 10 अप्रैल को सिरसी रोड का दौरा कर व्यापारियों से बातचीत भी की थी.

अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जेडीए न तो तोड़फोड़ कर सकेगा और न ही नए सिरे से डिमार्केशन. जिन लोगों ने निर्माण हटाना शुरू कर दिया था, उनमें अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है. जयपुर व्यापार मंडल के अध्यक्ष ललित सांचौरा ने व्यापारियों को राहत देते हुए सरकार से उनके उचित पुनर्वास और मुआवजे की मांग की है, अब अगली सुनवाई और राज्य सरकार के जवाब के बाद ही सड़क चौड़ीकरण योजना के भविष्य का फैसला होगा.

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