ETV Bharat / state

12 की उम्र में एसिड अटैक, 37 सर्जरियां और BHU में 30 साल संगीत साधना; पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर की महागाथा

जिंदगी बोझ बन गई थी : उन्होंने कहा, मेरे चेहरे पर आंखों को ठीक किया गया, मेरी नाक को एक तरफ से जोड़कर दूसरी तरफ का जॉइंट बंद किया गया. कानों और गालों से लेकर हाथ और दांत सब कुछ पर काम हुआ. हालत यह है कि मेरा पूरा चेहरा आज इस स्थिति में है कि मैं आपसे बात कर पा रही हूं. भले आज सब ठीक हो, एक समय ऐसा भी था कि मेरी जिंदगी मेरे ऊपर ही बोझ बन रही थी, क्योंकि घर के बाहर निकलना, स्कूल जाना या फिर अपनी खिड़की में भी बैठना मेरे लिए अपराध था.

37 ऑपरेशन करना पड़े : मंगला कपूर ने कहा, तमाम प्रयासों के बाद मेरे पिता और मां ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया. घर के बर्तन बिक गए, गहने बिक गए, यहां तक आर्थिक स्थिति स्थिति डंवाडोल हो गई. पैसे नहीं थे, लेकिन मेरे पिताजी ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने एक के बाद एक ऑपरेशन करवाया और कुल 37 ऑपरेशन के बाद आज मैं इस स्थिति में हूं कि आपके सामने बैठी हूं.

6 साल बिस्तर पर रही : उन्होंने बताया, मेरा सफर कितना कठिन है, इस बात का अंदाजा लगाइए, मैं अपने घर के बिस्तर और अस्पताल के बिस्तर पर ही जवान हुई. मेरा चेहरा, गला, शरीर के कई अंग बुरी तरह से झुलस गए थे. 6 सालों तक 18 साल की उम्र तक मैं बिस्तर पर ही रही. ऑपरेशन हुए लेकिन सक्सेस नहीं हुए. मेरे चेहरे की चमड़ी गलगल कर निकल रही थी. नाक पूरी तरह से खराब थी. आंखें बहुत बुरी स्थिति में थी. मैं देख नहीं पाती थी. चेहरे में इतना दर्द इतनी जलन थी, मैं उस दर्द और चुभन की बात बता नहीं सकती.

कई बार जान देने के बारे में सोचा : मंगला कपूर बताती हैं, उस वक्त तो मेरे मन में बस एक ही ख्याल था अब जी कर क्या करूंगी, मर जाना ही बेहतर है. कोशिश भी की, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई. अपने आप को उस स्तर तक ले जाने की तकलीफ में थी, लेकिन अपनी तकलीफ के आगे अपने मां-बाप के प्रयासों और मुझको ठीक करने के लिए की जा रही जद्दोजहद को मैंने तवज्जो दी. कई बार जान देने के बारे में सोचा, लेकिन हर बार परिवार के ख्याल ने मुझे पीछे कर दिया.

पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई : मंगला कपूर कहती हैं, घर में बनारसी साड़ी का कारोबार था. अच्छा खासा बिजनेस था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन एक रात कुछ आसपास के विरोधियों ने घर में घुसकर मेरे चेहरे पर एसिड फेंक दिया. अटैक के बाद बातें होनी लगीं. किसी ने कहा प्रेमी ने हमला किया तो किसी ने कहा कर्मों की सजा मिली. लेकिन सच क्या था वह तो परिवार ही जानता था. मेरे पूरे परिवार की जिंदगी तबाह हो गई.

नटकटी, चेहरा जली नाम से पुकारते थे : यह शब्द हैं पद्म श्री मंगला कपूर के. प्रोफेसर मंगला कपूर ने अपने जीवन यात्रा के बारे में बताना शुरू किया तो गला रूंध गया. आंखों में आंसू आ गए. लेकिन गर्व के साथ उन्होंने अपनी दर्द भरी कहानी साझा की. मंगला कपूर ने बताया, 12 साल की उम्र में चेहरे पर हुए तेजाबी हमले ने ऐसी पीड़ा दी कि सब बर्बाद हो गया. 37 ऑपरेशन करवाने के बाद जीवन तो मिला, लेकिन कभी नटकटी, चेहरा जली और न जाने ऐसे कई नाम से पुकारा गया.

आईना देखकर डर जाती थी : ' मैं हिम्मत हार गई थी, जिंदगी ने इतना तोड़ दिया था की अपना चेहरा आईने में देख कर मैं डर जाती थी. सांस लेने में दिक्कत थी, जीवन जीने में दिक्कत थी, लोग मेरा मजाक उड़ाते थे. एक समय तो ऐसा आया जब मैंने अपनी जिंदगी को खत्म करने का सोचा, लेकिन मां-बाप की मेहनत ने मुझे रोक दिया. कभी तिरस्कृत करने वाले आज मेरा पैर छूते हैं.'

यह कहानी चीखों के बीच से संगीत निकालने और राख से उठकर आसमान छूने वाली महानायक की है. कष्ट तकलीफ और दुश्वारियों के बाद भी समाज को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि लोगों को यह संदेश भी दे दिया की छोटी-छोटी बातों पर अपनी जान देने की सोच रखने वाले लोग मेरी इस पीड़ा भरी जिंदगी से सीखें. पढ़िए रजनीश त्रिगुणायत के संपादन के साथ गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट...

वाराणसी : जब तेजाब की बूंदों ने 12 साल की मंगला का चेहरा झुलसाया, तो हमलावर ने सोचा था कि उसने एक जिंदगी खत्म कर दी. लेकिन किसे पता था कि 37 बार अस्पताल की मेज पर चीर-फाड़ सहने वाली यही लड़की एक दिन अपनी आवाज के दम पर पूरे देश को रुलाएगी और झुकाएगी भी. उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली और BHU की पूर्व संगीत प्रोफेसर मंगला कपूर आज आधिकारिक तौर पर 'पद्म श्री' से सम्मानित हो चुकी हैं.

मुझे लोग भगा देते थे : लोग मुझे देखकर हंसते थे, मेरा मजाक उड़ाते थे, मेरे ऊपर टिप्पणियां करते थे. स्कूल जाती थी तो मुझे वहां से भगा दिया जाता था, कहते थे कि तुमको देखकर डर लगता है. मेरी जिंदगी मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ बन गई थी कि मैं खुद परेशान थी, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया. मैं पढ़ने के लिए परेशान थी, लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे संगीत की तरफ ले जाने का निर्णय लिया.

पद्म श्री सम्मान के बाद परिजनों के साथ प्रो. मंगला कपूर. (Photo Credit; ETV Bharat)

BHU तक जाने के पैसे नहीं थे : मंगला कपूर ने कहा, मेरी आवाज शुरू से काफी अच्छी थी. इसलिए मेरा एडमिशन घर के पास एक संगीत विद्यालय में करवाया. किसी तरह मैंने हाईस्कूल और इंटर तक की पढ़ाई पूरी की और फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय संगीत विभाग में मेरा एडमिशन हुआ, लेकिन यह सफर और भी खतरनाक था, क्योंकि बनारस के पुराने इलाके जिसे पक्का महल कहते हैं. वहां से काशी हिंदू विश्वविद्यालय तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं होते थे.

25-30 किमी पैदल चलती थी : कभी चार आने, आठ आने मिल जाए, तो मैं बस का सफर करके यूनिवर्सिटी पहुंचती थी, लेकिन अधिकांश मेरा सफर लगभग 12 से 15 किलोमीटर एक तरफ यानी लगभग 25 से 30 किलोमीटर प्रति दिन मैं पैदल ही पूरा करती थी. रोज यह मेरा रूटीन था और यूनिवर्सिटी में भी मेरे सामने चैलेंज बहुत थे. मेरा चेहरा इतना खराब था कि लोग मुझे देखकर हंसते थे. मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की. पीएचडी पूरी की और वैकेंसी निकली तो मैं बीएचयू के संगीत विभाग में ही अप्लाई किया.

पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर की महागाथा. (Photo Credit; ETV Bharat)

चेहरा देखकर नौकरी नहीं दी : इसके पहले भी कई जगह नौकरी के लिए ट्राई किया, लेकिन मेरी स्थिति देखकर मेरे चेहरे और मेरी हालात पर लोगों ने मुझे नौकरी नहीं दी, लेकिन कहते हैं प्रतिभा और किस्मत किसी की मोहताज नहीं होती और मुझे उस वक्त यूनिवर्सिटी के संगीत विभाग में ही लेक्चरर के पद पर नौकरी मिल गई. मेरा सफर शुरू हुआ और धीरे-धीरे मेरा प्रमोशन होता गया.

डॉक्टर ने कहा था- तुम सुंदर हो जाओगी : लेक्चरर से असिस्टेंट प्रोफेसर फिर प्रोफेसर और 10 सालों तक में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष के पद पर कार्य करने वाली महिला भी बनी. मेरे साथ संकट बहुत थे, लेकिन उन संकटों को मैंने कभी भी अपना कमजोर आधार नहीं बनाया, बल्कि उतनी ही मजबूती के साथ खड़े होकर आगे बढ़ती गई. मुझे आज भी वह दिन याद है, जब मुझे डॉक्टर ने कहा था कि तुम सुंदर हो जाओगी, चिंता मत करना, क्योंकि मैं एक के बाद एक ऑपरेशन करवा रही थी. 18 साल की उम्र तक मैं लगातार सिर्फ घर से अस्पताल और अस्पताल से घर के चक्कर काटती थी.

पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर की महागाथा. (Photo Credit; ETV Bharat)

आज लोगों का नजरिया बदल गया : उन्होंने बताया, बीएचयू के संगीत एवं कला संकाय में संगीत की एचडी के बाद मुझे यूजीसी की स्कॉलरशिप भी मिली थी, जिसने मेरी बहुत बड़ी मदद की. मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया. मैंने शादी नहीं की. अपने भाइयों के साथ अपने नए घर में रहती हूं. आज भी मन में एक मलाल है, जो कल तक करीब थे वह बुरे वक्त में साथ छोड़ कर चले गए. अब जब सब कुछ सुधर गया तो वापस आना चाहते हैं. बार-बार मिलते हैं, प्रणाम करते हैं, पैर छूते हैं. सम्मान देने के लिए बुलाते हैं, लेकिन मैं यह कैसे भूल सकती हूं कि इन्हीं लोगों ने मुझे कल तक अपमानित किया था. आज उन्हीं लोगों का नजरिया मेरे प्रति बदल गया.

घर पर ही बैठकर गाती थी गाने : प्रोफेसर मंगला कपूर कहती हैं, मुझे आज भी याद है जब पहली बार मेरे पिताजी ने मेरे संगीत को मेरा आधार बनाने की सोची थी, मैं अपने बुरे वक्त में घर पर ही बैठकर गाने गया करती थी. उसी आवाज को सुनकर मेरे पिताजी ने मुझे संगीत की तरफ ले जाने का फैसला किया था और मुझे भी यह नहीं पता था कि संगीत मेरी जिंदगी बदल देगा. आज जो कुछ भी है सब संगीत की बदौलत है. मुझे लोगों ने बनारस की लता नाम दिया. मेरी आवाज से मुझे एक नई पहचान मिली.

पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर की महागाथा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कहानी पर बनी फिल्म : उन्होंने कहा, नौकरी से रिटायर होने से पहले मैंने अपनी कहानी लिखनी शुरू की थी. 2018 में मेरी कहानी एक किताब के रूप में सामने आई. जिसका नाम सीरत रखा था. मेरी कहानी पर एक मराठी फिल्म भी बनी. अब हिंदी में शूट करके जल्द ही लखनऊ में इसका प्रीमियर करने की तैयारी की जा रही है. लखनऊ के बाद बनारस में भी प्रीमियर होगा और मेरी कहानी लोगों तक पहुंचेगी.

पद्म श्री पाना सपने से कम नहीं : प्रो. मंगला कपूर ने कहा, पद्म श्री पाना मेरे लिए किसी सपने से काम नहीं. जनवरी के महीने में राष्ट्रपति भवन से फोन आया, तो मैंने फोन काट दिया, क्योंकि फोन करने वाले ने कहा प्रोफेसर मंगला कपूर बोल रही हैं, मैंने कहा हां, उन्होंने कहा कि आपका नाम पद्म श्री के लिए चयनित हुआ है. मुझे लगा मेरे संग कोई मजाक कर रहा है या कोई फ्रॉड है. मैंने डर के मारे फोन काट दिया, लेकिन दोबारा फिर से फोन आया और उन्होंने कहा आप फोन मत काटिए आपको अवार्ड के लिए चयनित किया गया है. आपके पास कन्फर्मेशन का कुछ देर बाद लेटर भी मिलेगा.

पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर को जानिए. (Photo Credit; ETV Bharat)

पीएम ने प्रणाम किया : जब चीज वेरीफाई हुई और मुझे समाज के हर हिस्से से फोन आना शुरू हुआ, तो मुझे भरोसा हुआ. मैं राष्ट्रपति भवन में गई, वहां पर भी मेरे लिए लोगों ने सिर झुकाकर सम्मान देकर मुझे गले लगाया. राष्ट्रपति जी ने मुझे सम्मान दिया, मेरी पीठ थपथपाई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे प्रणाम किया, मेरे पैर छुए और मेरे दोनों हाथों को पकड़कर अपने सिर पर रखकर मेरा आशीर्वाद लिया. यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है.

मेरा चेहरा ही मेरी पहचान : उन्होंने कहा, आज मंगला कपूर का यही खराब चेहरा पहचान है. अब मेरी आवाज और मेरे चेहरे को लोग सम्मान दे रहे हैं. मैं बेचारी नहीं हूं, मेरे ऊपर दया करने की जरूरत भी नहीं है. आज मैं समाज के लिए कुछ कर रही हूं. समाज की उन एसिड अटैक महिलाओं को मैं ट्रेनिंग देती हूं, उनको सिखाती हूं कि अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है. मेरे साथ कई संस्थाएं जुड़ गई हैं, जो एसिड अटैक महिलाओं की मदद कर रही हैं.

पद्म श्री प्रो. मंगला कपूर को मिले सम्मान. (Photo Credit; ETV Bharat)

युवाओं को संदेश- समाज के लिए प्रेरणा बनें : मैं यही चाहती हूं जिनके साथ भी ऐसी घटना हुई वह लोग मजबूती से खड़े रहें, सुसाइड जैसे ख्याल मन में लाना निश्चित तौर पर अपने साथ अपने परिवार और अपने साथ जुड़े लोगों को मारना है. ऐसा मत कीजिए. युवाओं को बस मैं यही संदेश देना चाहती हूं, यह गलती मत कीजिए और अपनी जान देकर आप कुछ नहीं पाएंगे, बल्कि लड़ाई कीजिए और जीतकर समाज के लिए प्रेरणा का स्त्रोत बनिए.

भाई ने कहा- बहन के जज्बे को सलाम : मंगला कपूर के बड़े भाई कैलाश कपूर कहते हैं, हमने उस संघर्ष को देखा है. जिसके बारे में लोग सोच नहीं सकते, समाज के हर वर्ग को हमने देखा. जिन-जिन लोगों ने कल मेरी बहन को नकारा था आज वही बुलाकर उन्हें सम्मान दे रहे हैं. वह सरस्वती की उपासक हैं और मेरी बड़ी बहन हैं, यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है. मैं बचपन से उनके साथ हूं और उनके जज्बे को सलाम करता हूं.

तस्वीर एसीड अटैक से पहले की है. (Photo Credit; ETV Bharat)

सिर उठाकर चलने का जज्बा दिया : दिव्यांग जनों के लिए लंबे वक्त से कम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. उत्तम ओझा कहते हैं, यह बहुत बड़ा और सार्थक प्रयास है. प्रो. मंगला कपूर समाज के लिए एक मिसाल हैं. तेजाब से हुए हमले के बाद भी इतनी तकलीफ झेलकर उन्होंने समाज में अपनी पहचान बनाई. इसलिए ऐसे खतरनाक हमले के बाद भी खुद को मजबूत रखना जरूरी है, मैंने बहुत लोगों को टूटते देखा, लेकिन उनके इस प्रयास ने उनको न सिर्फ जीवन दिया, बल्कि समाज में सिर उठा कर चलने का जज्बा भी दिया.

पद्म श्री मंगला कपूर ने पांच किताबें लिखी हैं. जिनमें आत्मकथा 'सीरत' प्रमुख है, इसके अलावा संगीतमांगल्या, एहसास-ए-दिल, खड़गमाला पंचविद प्रयोग, रचना मांगल्य, मंगल दृष्टि है. प्रोफेसर मंगला कपूर के अंडर में 13 छात्रों ने पीएचडी की है.

एसिड अटैक पर कानून. (Photo Credit; ETV Bharat)

यह भी पढ़ें : काशी से एडिनबर्ग तक: जिस 'सुश्रुत संहिता' को दुनिया ने नकारा, आज उसी के सामने झुका स्कॉटलैंड; वाराणसी से ग्राउंड रिपोर्ट