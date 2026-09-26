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27 साल का संघर्ष लाया रंग: 59 की उम्र में टीजीटी संस्कृत शिक्षक बने विजय कुमार

'लक्ष्य स्पष्ट हो तो कुछ भी असंभव नहीं'

27 साल का संघर्ष लाया रंग
27 साल का संघर्ष लाया रंग (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 26, 2026 at 10:29 AM IST

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बागपत: उत्तर प्रदेश के बिजवाड़ा गांव के रहने वाले विजय कुमार शर्मा ने असंभव को संभव कर दिखाया है. उम्र भले ही जीवन के वर्षों को गिन रही हो, लेकिन विजय के हौसलों के आगे उनकी उम्र बहुत छोटी साबित हुई. 27 वर्षों की लंबी तपस्या के बाद आखिरकार वो गौरवपूर्ण क्षण आ ही गया, जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उन्हें शासकीय माध्यमिक विद्यालय में टीजीटी संस्कृत शिक्षक के पद का जॉइनिंग लेटर मिला.

शिक्षक विजय कुमार शर्मा
शिक्षक विजय कुमार शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)

पढ़ाते भी और पढ़ते भी: विजय कुमार शर्मा दून पब्लिक स्कूल में शिक्षक के तौर पर पढ़ाने के दौरान भी अपनी पढ़ाई जारी रख आज सफलता का परचम लहराए हैं. उनकी संघर्ष की कहानी मिसाल बन गई. लगभग 59 वर्ष 8 माह की उम्र में अपने लंबे संघर्ष और निरंतर प्रयासों के बाद टीजीटी संस्कृत शिक्षक के रूप में चयनित होकर सफलता की नई कहानी लिखी है.

59 की उम्र में टीजीटी संस्कृत शिक्षक बने विजय कुमार
59 की उम्र में टीजीटी संस्कृत शिक्षक बने विजय कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

सीएम योगी से मिला नियुक्ति पत्र: दरअसल, बिजवाड़ा गांव निवासी विजय कुमार शर्मा की यह उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसके पीछे एक-दो नहीं, बल्कि लगभग 27 वर्षों का लगातार संघर्ष, धैर्य और मेहनत छिपी है. लंबे समय तक प्रयास करते हुए अनेक उतार-चढ़ावों के बावजूद उन्होंने अपने लक्ष्य का पीछा करना नहीं छोड़ा. आखिरकार 22 सितंबर 2026 को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों उन्हें नियुक्ति-पत्र प्राप्त हुआ.

59 की उम्र में सपनों को मिली उड़ान
59 की उम्र में सपनों को मिली उड़ान (Photo Credit: ETV Bharat)

आज की पीढ़ी के लिए संदेश: आज के युवाओं के लिए यह कहानी एक महत्वपूर्ण सीख है. वर्तमान समय में कई युवा छोटी सी असफलता या एक दो प्रयासों में मनचाहा परिणाम न मिलने पर निराश होकर अपने लक्ष्य से पीछे हट जाते हैं लेकिन विजय कुमार शर्मा का सफर बताता है कि असफलता मंजिल का अंत नहीं, बल्कि आगे बढ़ने का एक पड़ाव है.

बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक विजय कुमार
बच्चों को पढ़ाते हुए शिक्षक विजय कुमार (Photo Credit: ETV Bharat)

परिवार के बारे में जानिए: विजय कुमार मनोविज्ञान, इतिहास और संस्कृत विषय के शिक्षक हैं. इन सभी विषयों में वे बच्चों को शिक्षा देते हैं. उनके 5 बच्चे हैं, 3 बिटिया शादीशुदा हैं, वहीं बेटा आदित्य उत्तर प्रदेश पुलिस में एसआई है और शिवम यूपी पुलिस में आरक्षक हैं. पूरा परिवार पूर्ण शिक्षित है. विजय कुमार ने अपनी शिक्षा बड़ावद, बिजवाड़ा और बड़ौत से पूरी की है.

दून पब्लिक स्कूल के शिक्षक विजय कुमार शर्मा ने रचा इतिहास
दून पब्लिक स्कूल के शिक्षक विजय कुमार शर्मा ने रचा इतिहास (Photo Credit: ETV Bharat)

27 वर्षों तक संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य पर टिके रहना आसान नहीं होता. इसके लिए धैर्य, आत्मविश्वास और लगातार सीखते रहने की आवश्यकता होती है. यदि व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहे और निरंतर मेहनत करता रहे, तो जीवन के किसी भी पड़ाव पर सफलता का नया अध्याय लिखा जा सकता है.विजय कुमार शर्मा की यह उपलब्धि गौरव का विषय है.

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