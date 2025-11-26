जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी, बाजारों से गलियों तक सफाई ठप
जयपुर में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सफाई नहीं हुई, जिससे जगह- जगह कचरे के ढेर नजर आए
Published : November 26, 2025 at 2:14 PM IST
जयपुर: नगर निगम प्रशासन और सफाई कर्मचारियों के बीच मंगलवार को हुई वार्ता बेनतीजा रहने के बाद वाल्मीकि सफाई श्रमिक संघ की हड़ताल बुधवार को भी जारी रही. संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया का आमरण अनशन भी चलता रहा. हड़ताल के चलते राजधानी के अधिकांश वार्डों में बुधवार को झाड़ू नहीं लगी. प्राइवेट एजेंसियों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण तो हुआ, लेकिन सड़कों, गलियों और बाजारों की सफाई व्यवस्था पूरी तरह ठप रही.
शहर में स्वच्छता का गहराता संकट: बुधवार सुबह से ही हड़ताल का असर साफ दिखाई देने लगा और गलियों में कचरे के ढेर जमा होने शुरू हो गए. सार्वजनिक शौचालयों की सफाई नहीं हुई. सीवर और नालों की सफाई संबंधी शिकायतें अनसुलझी रहने से कई इलाकों में जलभराव व दुर्गंध की समस्या बढ़ गई. नगर निगम ने भले ही डोर-टू-डोर कचरा उठाव प्राइवेट एजेंसियों को सौंप रखा हो, लेकिन सड़क सफाई, नाली सफाई और रात्रिकालीन सफाई के लिए कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं होने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था फिलहाल आधी क्षमता पर भी नहीं चल पा रही है.
छोटी चौपड़ पर जुटे सफाई कर्मचारी: वहीं, कर्मचारियों ने हाजरीगाह पर इकट्ठा होकर विरोध दर्ज कराया. कुछ कर्मचारी आंदोलन की ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए जयपुर के प्रमुख छोटी चौपड़ पर इकट्ठा हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. इस दौरान कर्मचारियों ने मोबाइल ऐप आधारित हाजिरी प्रणाली खत्म करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, लंबित भर्ती शुरू करने, आश्रितों को नियुक्ति, 4 अगस्त 2024 कोर्ट समझौते के पात्र कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र, पदोन्नति, जोखिम भत्ता बढ़ाने और दफ्तरों में बैठे कर्मचारियों को मूल सफाई कार्य में लगाने जैसी मांगें दोहराईं. निगम की ओर से कई बिंदुओं पर विचार करने की बात कही गई, लेकिन लिखित निर्णय के अभाव में कर्मचारी हिलने को तैयार नहीं.
वार्ता रही बेअसर, लिखित आदेश नहीं: हड़ताल की घोषणा के बाद नगर निगम मुख्यालय में अधिकारियों और कर्मचारी प्रतिनिधियों के बीच 11 सूत्रीय मांगों पर लंबी चर्चा हुई. कुछ बिंदुओं पर आंशिक सहमति जरूर बनी, लेकिन उन पर भी कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया. वाल्मीकि समाज सफाई श्रमिक संघ के अध्यक्ष नंदकिशोर डंडोरिया ने साफ कहा कि जब तक सभी मांगों पर लिखित आदेश नहीं जारी होंगे, तब तक न तो आमरण अनशन समाप्त होगा और न ही हड़ताल वापस ली जाएगी.
आगे बढ़ सकती है समस्या: यदि आंदोलन इसी तरह चलता रहा तो आने वाले दिनों में मुख्य सड़कों पर कचरे के ढेर और बढ़ेंगे, नालियां अवरुद्ध होने से सीवर ओवरफ्लो की समस्या गंभीर हो सकती है. बाजारों और आवासीय इलाकों में दुर्गंध व संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाएगा. विशेषज्ञों के अनुसार जयपुर में रोजाना 1800-2000 मीट्रिक टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन हड़ताल के कारण अभी इसका आधा भी नहीं उठ पा रहा है.
