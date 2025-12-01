ETV Bharat / state

फरीदाबाद के स्नेकमैन नीरज, 12 हजार सांपों का फ्री में कर चुके हैं रेस्क्यू

स्नेक मैन ऑफ फरीदाबाद ( Etv Bharat )

फरीदाबादः इन दिनों लगातार जंगलों से निकलकर जहरीले सांप सड़कों और घरों में आ रहे हैं. माना जाता है कि शुरुआती सर्दी में सांप धूप सेंकने के लिए जंगल से बाहर निकल कर आते हैं और अत्यधिक सर्दी होने के बाद वो अपने बिलों में जाकर आराम करते हैं. लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जब सांप जंगल से निकलकर बाहर चला आता है तो डर की वजह से लोगों ने सांप को मार दिया. इसके अलावा कई बार किसी गाड़ी की चपेट में आने से सांप की मौत हो जाती है. 14-15 सालों से कर रहे हैं रेस्क्यूः दूसरी ओर वन विभाग के कर्मी के अलावा समाज में ऐसे कई लोग हैं, जो समाज सांपों का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सौंप देते हैं या जंगलों में छोड़ देते हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं फरीदाबाद के सीकरी के रहने वाले नीरज हैं. बीते 14-15 सालों में नीरज 12000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ चुके हैं. इस कारण इन्हें इलाके में स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है. सबसे खास बात है कि नीरज इस काम के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, न ही किसी अन्य स्रोत से इस काम के लिए भुगतान पाते हैं. नीरज अपनी रोजी-रोटी के लिए फास्ट फूड का कारोबार करते हैं. 12 हजार सांपों का फ्री में कर चुके हैं रेस्क्यू (Etv Bharat) सांपों को भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार हैः ईटीवी भारत से बातचीत में स्नेक मैन नीरज ने बताया कि "बचपन से ही मुझे सांपों से प्यार था और यही वजह है कि मैं इनका रेस्क्यू करने लगा. मेरे घर वालों ने भी यही सिखाया है कि जिस तरह से इंसान की जान होती है, वैसे ही जंगली जीव-जंतुओं के अंदर भी जान होती है. उन्हें भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे. यही वजह है कि मैं इन सांपों का रेस्क्यू करता आ रहा हूं." पहले तो घर वाले भी नहीं करते थे सपोर्टः नीरज ने बताया कि "शुरुआती दिनों में घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया. घर वाले-आसपास के लोगों ने कहा कि लोग पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया काम करते हैं और तुम यह क्या कर रहे हो. रिश्तेदारों ने भी मुझे इस काम को करने के लिए मना किया, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इस काम में लग रहा. आज मुझे इस कामों को करते हुए 14 से 15 साल हो गए हैं. इस दौरान लगभग 12000 के करीब सांपों का मैंने रेस्क्यू किया है और उसे सुरक्षित जंगलों में छोड़ा है." दिल्ली-एनसीआर से भी रात में आता है कॉलः नीरज बताते हैं "मेरे पास पूरे दिल्ली-एनसीआर से कॉल आती है. और जहां से भी मेरे पास कॉल आती है, मैं वहां पर जाता हूं. सांपों का रेस्क्यू करता हूं. कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रातों को भी सांपों के रेस्क्यू के लिए मेरे पास कॉल आई है. कॉल पर मैं वहां पर गया और सांपों का रेस्क्यू किया है. लेकिन इन कामों के लिए मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूं. बल्कि मुफ्त में यह काम करता हूं. ताकि इंसान की भी जान बच सके और सांपों की भी जान बच सके क्योंकि सांप भी हमारी धरती का एक हिस्सा है."