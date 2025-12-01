ETV Bharat / state

फरीदाबाद के स्नेकमैन नीरज, 12 हजार सांपों का फ्री में कर चुके हैं रेस्क्यू

ज्यादातर लोग सांप का नाम सुनकर डर जाते हैं, वहीं फरीदाबाद के नीरज बिना किसी ट्रेनिंग के फ्री में सांपों का रेस्क्यू करते हैं.

Snake Man of Faridabad
स्नेक मैन ऑफ फरीदाबाद (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 1, 2025 at 11:09 PM IST

7 Min Read
फरीदाबादः इन दिनों लगातार जंगलों से निकलकर जहरीले सांप सड़कों और घरों में आ रहे हैं. माना जाता है कि शुरुआती सर्दी में सांप धूप सेंकने के लिए जंगल से बाहर निकल कर आते हैं और अत्यधिक सर्दी होने के बाद वो अपने बिलों में जाकर आराम करते हैं. लेकिन कई बार ये भी देखा गया है कि जब सांप जंगल से निकलकर बाहर चला आता है तो डर की वजह से लोगों ने सांप को मार दिया. इसके अलावा कई बार किसी गाड़ी की चपेट में आने से सांप की मौत हो जाती है.

14-15 सालों से कर रहे हैं रेस्क्यूः दूसरी ओर वन विभाग के कर्मी के अलावा समाज में ऐसे कई लोग हैं, जो समाज सांपों का रेस्क्यू कर उसे वन विभाग को सौंप देते हैं या जंगलों में छोड़ देते हैं. ऐसे ही एक शख्स हैं फरीदाबाद के सीकरी के रहने वाले नीरज हैं. बीते 14-15 सालों में नीरज 12000 से अधिक सांपों का रेस्क्यू कर जंगलों में छोड़ चुके हैं. इस कारण इन्हें इलाके में स्नेक मैन के नाम से जाना जाता है. सबसे खास बात है कि नीरज इस काम के लिए कोई पैसा चार्ज नहीं करते हैं, न ही किसी अन्य स्रोत से इस काम के लिए भुगतान पाते हैं. नीरज अपनी रोजी-रोटी के लिए फास्ट फूड का कारोबार करते हैं.

12 हजार सांपों का फ्री में कर चुके हैं रेस्क्यू (Etv Bharat)

सांपों को भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार हैः ईटीवी भारत से बातचीत में स्नेक मैन नीरज ने बताया कि "बचपन से ही मुझे सांपों से प्यार था और यही वजह है कि मैं इनका रेस्क्यू करने लगा. मेरे घर वालों ने भी यही सिखाया है कि जिस तरह से इंसान की जान होती है, वैसे ही जंगली जीव-जंतुओं के अंदर भी जान होती है. उन्हें भी पृथ्वी पर रहने का अधिकार है, ताकि पृथ्वी का संतुलन बना रहे. यही वजह है कि मैं इन सांपों का रेस्क्यू करता आ रहा हूं."

पहले तो घर वाले भी नहीं करते थे सपोर्टः नीरज ने बताया कि "शुरुआती दिनों में घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया. घर वाले-आसपास के लोगों ने कहा कि लोग पढ़ लिख कर कुछ बढ़िया काम करते हैं और तुम यह क्या कर रहे हो. रिश्तेदारों ने भी मुझे इस काम को करने के लिए मना किया, लेकिन मैंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इस काम में लग रहा. आज मुझे इस कामों को करते हुए 14 से 15 साल हो गए हैं. इस दौरान लगभग 12000 के करीब सांपों का मैंने रेस्क्यू किया है और उसे सुरक्षित जंगलों में छोड़ा है."

दिल्ली-एनसीआर से भी रात में आता है कॉलः नीरज बताते हैं "मेरे पास पूरे दिल्ली-एनसीआर से कॉल आती है. और जहां से भी मेरे पास कॉल आती है, मैं वहां पर जाता हूं. सांपों का रेस्क्यू करता हूं. कई बार तो ऐसा भी हुआ कि रातों को भी सांपों के रेस्क्यू के लिए मेरे पास कॉल आई है. कॉल पर मैं वहां पर गया और सांपों का रेस्क्यू किया है. लेकिन इन कामों के लिए मैं किसी से कोई चार्ज नहीं करता हूं. बल्कि मुफ्त में यह काम करता हूं. ताकि इंसान की भी जान बच सके और सांपों की भी जान बच सके क्योंकि सांप भी हमारी धरती का एक हिस्सा है."

जानें क्यों सड़कों पर आ जाते हैं सांपः नीरज ने आगे बताया कि "सांप तो जंगल में ही रहना पसंद करते हैं लेकिन बारिशों के दिनों में अधिकतर सांप जंगल से निकलकर बाहर चले आते हैं. इसके अलावा अभी भी सांप जंगलों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि जब सर्दी की शुरुआत होती है तो उस दौरान भी धूप सेंकने के लिए बाहर चले आते हैं. जैसी ही ज्यादा सर्दी होती है, वह अपने बिलों में चले जाते हैं. लेकिन इन दिनों फरीदाबाद समेत कई जगह पर सांप निकलने लगे हैं, जिसकी वजह से मेरे पास ज्यादा कॉल्स भी आने लगी है."

प्रोफेशनल स्नेक की तरह सुरक्षा किट का करते हैं उपयोगः नीरज ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से अब मैं काम करते-करते प्रोफेशनल स्नेकर की तरह बन गया हूं. मैंने टीवी के जरिए सांपों का रेस्क्यू करना सीखा और बचपन से ही मैं सांपों का रेस्क्यू कर रहा हूं. अब पूरी सावधानी और प्रोफेशनल तरीके से इन सांपों का रेस्क्यू करता हूं क्योंकि सांपों को रेस्क्यू करने में खतरा भी होता है. कई तरह के सांप होते हैं. कई सांपों में जहर होता है. कई सांपो में जहर नहीं होता है.

सांपों को गलत तरीके से पकड़ना खतरनाक : ज्यादातर लोगों नहीं पता होता है कि कौन सा सांप जहरीला है और कौन सा सांप जहरीला नहीं है? कुछ सांप तो ऐसे होते हैं जिनके डंसने के तुरंत बाद ही लोगों की मौत हो जाती है. हालांकि कई लोग फेमस होने के चक्कर में सांपों को गलत तरीके से पकड़ते हैं. इस दौरान सांप के डसने से उनकी मौत भी हो जाती है. लेकिन मैं इस तरह के हाईलाइट पाने के लिए काम नहीं करता हूं बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए और इंसान और सांपों के जीवन बचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा हूं.

नीरज शुरू कर चुके हैं अपना Youtube चैनलः नीरज ने बताया कि हाल में मेरे एक दोस्त ने बोला कि अब तुम जो काम कर रहे हो उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी डालो ताकि कुछ इनकम भी शुरू हो सके और लोगों में सांपों के बारे में जागरूकता फैले. इसके बाद हाल ही में मैंने सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाया जिस पर मैं अपने वीडियो डालते रहता हूं ताकि अर्निंग भी शुरू हो पाए.

परिवार चलाने के चलाते हैं फास्ट फूड की दुकानः प्रशासन या वन विभाग से मदद मिलने के सवाल पर नीरज ने कहा कि "न तो मुझे प्रशासन और न ही सरकार की तरफ से कोई मदद मिली है. मदद मिले या ना मिले मेरा यह काम जारी रहेगा. लेकिन इसके साथ ही मुझे अपने परिवार का भरण पोषण भी करना पड़ता है. इसलिए मैंने एक फास्ट फूड का शॉप भी खोल रखा है, ताकि मेरे और मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके लेकिन सांपों के प्रति प्यार मेरा कुछ ज्यादा है. यही वजह है इस काम को कर रहा हूं और आगे भी फ्री में काम को करता रहूंगा."

इंसान के साथ-साथ सांपों की जिंदगी जरूरीः आपको बता दें इन दोनों नीरज को लोग स्नेक मैन के नाम से जानने लगे हैं और यही वजह है कि नीरज के पास जहां से भी कॉल आता है, वह वहां पहुंचकर सांपों का रेस्क्यू करते हैं. रेस्क्यू के बाद सांपों को सुरक्षित ले जाकर जंगलों में छोड़ते हैं ताकि इंसान के साथ-साथ सांपों की भी जिंदगी बच सके.

