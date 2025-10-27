ETV Bharat / state

पुष्कर मेला 2025: दो रुपये की मजदूरी से राष्ट्रपति पदक तक, जानिए एक साधारण नगाड़ा वादक की असाधारण यात्रा

पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी आज भी गणगौर घाट पर दो रुपए रोज के मेहनताने पर नागाड़ा बजाते हैं.

नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 27, 2025 at 6:38 AM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

पुष्कर(अजमेर): सूरज ढलते ही पुष्कर की पवित्र सरोवर पर शाम की आरती की घंटियां बज उठती हैं. हवा में घुली अगरबत्ती की सुगंध, मंत्रोच्चार की गूंज और दूर से आती नगाड़े की थाप, यह सब मिलकर एक ऐसा जादू रचता है कि हर यात्री ठहर जाता है. तीर्थ नगरी पुष्कर, जहां ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है, न सिर्फ आध्यात्मिक केंद्र है बल्कि पर्यटन की दुनिया में भी एक चमकता सितारा. यहां की नैसर्गिक सुंदरता, रंग-बिरंगी लोक संस्कृति और पवित्र वातावरण हर साल लाखों श्रद्धालुओं और सैलानियों को खींच लाते हैं.

पुष्कर की इन खूबियों के बीच एक ऐसी शख्सियत है, जिसकी थाप ने इस तीर्थ स्थल को अंतरराष्ट्रीय पटल पर और ऊंचा उठाया है. वह हैं नाथूलाल सोलंकी, एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी, जो नगाड़े की लय में जीवन की सारी चुनौतियों को पार कर गया. राष्ट्रपति पदक से सम्मानित यह कलाकार आज भी दो रुपये की दैनिक मजदूरी पर गणगौर घाट पर नगाड़ा बजाता है, लेकिन उसकी ध्वनि अब दुनिया के 40 देशों में गूंज चुकी है. वो हर साल होने वाले अतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में अपनी नगाड़े की धुन से पर्यटकों का मन मोह लेते हैं.

पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- सैंड आर्टिस्ट अजय सिंह रावत: रेत से गढ़ी पहचान, 800 से ज्यादा कलाकृतियां बनाकर सबको किया हैरान

गरीबी में पनपी कला की जड़ें: नाथूलाल सोलंकी ने बताया कि पुष्कर की संकरी गलियों में उनका जन्म हुआ था. परिवार गरीब था. उनके पूर्वज पीढ़ियों से नगाड़ा वादन की कला को संजोए हुए थे. पिता रामकरण जगत ब्रह्मा मंदिर में नगाड़ा बजाते थे, जहां हर सुबह-शाम की आरती में उनकी थाप मंदिर के वातावरण को जीवंत कर देती. चाचा रामकिशन तो कुचामनी ख्याल (एक लोक नाटिका) में नगाड़ा बजाते हुए मनोरंजन की दुनिया में नाम कमा रहे थे, लेकिन घर की हालत ऐसी कि दो वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुट पाती थी.

नाथूलाल बताते हैं कि "बचपन में भूख इतनी लगती थी कि मंदिर जाना सिर्फ प्रसाद के लिए होता था, लेकिन वहां नगाड़े की आवाज सुनकर दिल में कुछ और ही बजने लगता." छोटी उम्र में ही उन्होंने भाई रामकिशन को अपना गुरु मान लिया, जो खुद एक कुशल नगाड़ा वादक थे. रामकिशन की उंगलियां नगाड़े पर ऐसी चलतीं जैसे कोई जादूगर अपनी छड़ी घुमाता हो. नाथूलाल उनके पीछे-पीछे चलते, सीखते, लेकिन घर में नगाड़ा खरीदने के पैसे कहां? तो अभ्यास के लिए पत्थरों और लोहे की तगारी (तसला) पर लकड़ी की छड़ी से थाप मारते हुए अपना कला में पारंगत हो गए. वे हंसते हुए याद करते हैं, "वह ध्वनि असली नगाड़े जैसी नहीं होती थी, लेकिन दिल को सुकून देती थी."

पुष्कर मेला 2025
नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी (ETV Bharat GFX)

इसे भी पढ़ें- राम मंदिर से लेकर लोकसभा भवन तक, अजमेर के युवराज सिंह ने उकेरी भारतीय कला की जीवंत तस्वीरें

कर्जदारों के दरवाजे से पुलिस बैंड तक: नाथूलाल सोलंकी ने बताया कि जीवन की राह आसान नहीं थी. गरीबी ने उन्हें कई रास्ते दिखाए. गांव-गांव घूमकर बैंक के कर्जदारों के घर के बाहर नगाड़ा बजाना पड़ता, ताकि वे शर्म से कर्ज चुकाएं. "उस वक्त नगाड़ा बजाना शर्म की बात थी उनके लिए, लेकिन मेरे लिए तो कला का अभ्यास," सोलंकी कहते हैं कि फिर एक दिन किस्मत ने पलटा खाया. उनके साले की तबीयत खराब हुई, तो अजमेर के सरकारी अस्पताल गए. वहां किसी परिचित ने बताया कि जीआरपी (गवर्नमेंट रेलवे पुलिस) में बैंड वादकों की सीधी भर्ती हो रही है. नाथूलाल बिना सोचे पहुंच गए.

उन्होंने बताया कि उनकी उंगलियों की चपलता देखकर अधिकारी प्रभावित हुए और नौकरी मिल गई. दस साल तक उन्होंने पुलिस बैंड में सेवा की, जहां ट्रम्पेट, ड्रम और अन्य वाद्यों के साथ नगाड़ा भी बजाते थे, लेकिन उनका दिल तो पुष्कर के सरोवर पर ही अटका था. सोलंकी का कहना है कि "नौकरी अच्छी थी, लेकिन नगाड़ा की थाप में जो अध्यात्म था, वह कहीं और नहीं मिलता," वे बताते हैं, पुष्कर में कोई कार्यक्रम होता था तो कई दिन नौकरी से गायब रहते थे आखिरकार, दिल की पुकार पर नौकरी छोड़ दी, लेकिन यह फैसला आसान नहीं था. घर चलाना मुश्किल हो गया, आजीविका के लाले पड़ गए.

पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
पुष्कर घाट पर आरती (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- कमाल की कला : अलवर के कुंभकारों की पहचान महानगरों तक, मिट्टी के दीपक और सजावटी सामानों की मांग बढ़ी

दो रुपये की मजदूरी ने दी नई पहचान: नाथूलाल बताते हैं कि तभी उनके जीवन में एक नया मोड़ आया. पुष्कर के गणगौर घाट पर पंडित राधेश्याम उर्फ डबलडू महाराज ने उन्हें शाम की आरती के बाद नगाड़ा बजाने का काम सौंपा. मजदूरी थी सिर्फ दो रुपये प्रतिदिन. सोलंकी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि "वह दो रुपये आज भी मिलते हैं, और मैं उसी से खुश हूं." सरोवर के किनारे, सूरज की आखिरी किरणों में डूबते हुए, जब उनकी नगाड़े की थाप गूंजती, तो पूरा वातावरण मंत्रमुग्ध हो जाता है. तीर्थयात्री ठहर जाते है, विदेशी सैलानी आकर्षित होकर पास आते है.

नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
पुष्कर में गणगौर घाट पर नगाड़ा बजाते नाथूलाल (ETV Bharat Ajmer)

सोलंकी ने बताया कि धीरे-धीरे उनकी कला की चर्चा फैलने लगी. पुष्कर का अंतरराष्ट्रीय पशु मेला, जो हर साल नवंबर में लगता है, उनके लिए बड़ा मंच बना. 2025 का मेला अभी शुरू हुआ है, और नाथूलाल फिर से वहां अपनी थाप से मेले को जीवंत कर रहे हैं. पर्यटन विभाग उन्हें बुलाता है, वीआईपी शादियों में आमंत्रण मिलता है, लेकिन असली उड़ान तब मिली जब विदेशी पर्यटक उनके शिष्य बनने लगे.

इसे भी पढ़ें- मोहल्ला पन्नीगरान : यहां हर घर से आती है हथौड़े से कूटने की आवाज, लेकिन आज रोजगार पर संकट

40 देशों में बजी पुष्कर की थाप: नाथूलाल सोलंकी की कला ने सीमाओं को लांघा. उन्होंने 40 से ज्यादा देशों में अपनी कला का प्रदर्शन किया. अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, कोरिया, यूरोप के कई देश. उन्होंने बताया कि उनके लिए एक यादगार मौका था ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के 90वें जन्मदिन पर. यूके एंबेसी में राज परिवार के बीच उनकी नगाड़े की थाप गूंजी और सब तालियां बजाते रह गए.

सोलंकी ने बताया कि भारत में भी तीन बार राष्ट्रपति भवन में उन्होंने नगाड़े की थाप से सबको मंत्रमुग्ध किया है. 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें पदक से सम्मानित किया. वे कहते हैं "वह पदक मेरी कला का सम्मान है, लेकिन असली इनाम तो लोगों का प्यार है." नाथूलाल ने कई ख्यातिनाम कलाकारों के साथ मंच साझा किया, जिसमें ब्रिटिश संगीतकार सुशीला रमन से लेकर कैलाश खेर, पापोन, शिवमणि भट्ट, विश्व मोहन भट्ट तक शामिल हैं. वे कहते हैं "नगाड़ा मेरे लिए सेवा है, साधना है, जो पुष्कर की आध्यात्मिक सुगंध को दुनिया तक पहुंचाता है."

पुष्कर के प्रसिद्ध नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
नाथूलाल के विदेशी शिष्य, जो नगाड़ा सीखने आए हैं (ETV Bharat Ajmer)

इसे भी पढ़ें- गणेशोत्सव पर खास: 800 साल पुरानी कला से सजी मेवाड़ की प्रतिमाएं, देश-विदेश में बढ़ी मांग

तीन पीढ़ियां एक साथ बजाती हैं नगाड़ा: आज नाथूलाल सोलंकी की तीन पीढ़ियां एक साथ नगाड़ा बजाती हैं, खुद, बेटे और पोते. उन्होंने परिवार को इस कला से जोड़ा, ताकि परंपरा जीवित रहे. उनका सपना है एक स्कूल खोलना, जहां नगाड़ा वादन सिखाया जाए, लेकिन सरकार से कोई मदद नहीं मिलती. वे कहते हैं "दो रुपये की मजदूरी ने मुझे सब दिया, रोटी, छत और इज्जत."

विदेशी शिष्यों की कहानियां तो और भी रोचक हैं. इजराइल की जोहा कहती हैं, "पुष्कर मेरे लिए स्पेशल है. गुरुजी नाथूलाल बेस्ट टीचर हैं. उनकी थाप में जो जादू है, वह सीखना जीवन का सबसे अच्छा अनुभव है." एस्टोनिया के अलान, जो 15 साल बाद लौटे, बताते हैं, "मैंने दोस्त से सुना था, अब खुद सीख रहा हूं. पुष्कर कलरफुल और शांत जगह है." इटली के फ्रांसिस्को, जो खुद संगीतकार हैं, कहते हैं, "नगाड़ा की ध्वनि दिल छू लेती है. एक महीने से सीख रहा हूं." और फ्रांस की मोनिका, जो गायिका हैं, बोलीं, "ईश्वर का आशीर्वाद है कि मैं यहां हूं. गुरुजी से सीखना सपना पूरा होने जैसा है."

नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
शिष्यों के साथ नाथूलाल सोलंकी (ETV Bharat Ajmer)

नाथूलाल सोलंकी की कहानी सिर्फ एक कलाकार की नहीं, बल्कि संघर्ष, समर्पण और अध्यात्म की है. पुष्कर आइए, शाम को गणगौर घाट पर ठहरिए. नगाड़े की थाप सुनकर आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे. यह थाप न सिर्फ संगीत है, बल्कि पुष्कर की आत्मा है, जो दुनिया को बुला रही है. सोलंकी जैसे कलाकारों की वजह से पुष्कर की ख्याति चार चांद लगाती है. उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची साधना कभी व्यर्थ नहीं जाती, वह गूंज बनकर दूर-दूर तक फैलती है.

इसे भी पढ़ें- 'मांडना' को संवारने आगे आईं बाड़मेर की बेटियां, परंपरा की 'कूची' से सहेज रही विरासत

इसे भी पढ़ें- तीन बेटियों ने थामा परंपरा का धागा, कर रही दादा का सपना साकार, कठपुतली कला को दे रहीं नई उड़ान

TAGGED:

नगाड़ा वादक नाथूलाल सोलंकी
पुष्कर नगाड़ा वादक
INDIAN FOLK MUSIC
THE ART OF DRUMMING
PUSHKAR FAIR 2025

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ASEAN Summit: पीएम मोदी बोले- भारत की एक्ट ईस्ट नीति का मुख्य स्तंभ है आसियान

जानिए कितना खतरनाक है ग्रेड 2 फैटी लिवर, किसे होता है Fatty Liver Disease

एकल नगर निगम व्यवस्था से घटेगा वित्तीय भार, बढ़ेगा समन्वय और जवाबदेही

इन देशों में स्लीपर बसें हैं बैन, जानिए हादसा होने पर क्यों बचना हो जाता है मुश्किल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.