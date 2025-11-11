कोटा की "द क्रोकोडाइल क्वीन", देश की 14 बहादुर जंगल रक्षकों में शामिल, सैकड़ों मगरमच्छ का किया रेस्क्यू
"रेंजर्स वूमेन रेशैपिंग द कंजर्वेशन" किताब में देश की 14 सबसे साहसी महिला वन कार्मियों की कहानियां हैं, जिसमें प्रेम कंवर तीसरे नंबर पर हैं.
Published : November 11, 2025 at 11:15 AM IST
कोटा: राजस्थान के चंबल के किनारे बसे कोटा शहर की साधारण-सी दिखने वाली महिला प्रेम कंवर शक्तावत आज देश-दुनिया में "द क्रोकोडाइल क्वीन" के नाम से मशहूर है. उनकी साहस, लगन और जुनून की कहानी अब एक किताब के पन्नों में कैद हो चुकी है. किताब का नाम है “Rangers Women Reshaping the Conservation” और इसे लिखा है महाराष्ट्र की लेखिका दीपाली अतुल देवकर ने. इस किताब में देश की 14 सबसे साहसी महिला वन कार्मियों की कहानियां हैं, जिनमें तीसरे नंबर पर प्रेम कंवर की कहानी "द क्रोकोडाइल क्वीन" शीर्षक से आठ पन्नों में छपी है.
प्रेम कंवर ने बताया कि उनका जन्म मध्यप्रदेश के नीमच जिले के छोटे से गांव जामुनिया राव में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था. उस जमाने में लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था. आठवीं क्लास तक उन्होंने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली. दसवीं और बारहवीं की परीक्षा उन्होंने प्राइवेट देकर पास की. किताबों में जंगल के बारे में पढ़ती थीं, जंगल की तस्वीरें देखती थीं, लेकिन असली जंगल कभी नहीं देखा था.
कुछ दिनों बाद प्रेम कंवर का परिवार चित्तौड़गढ़ शिफ्ट हो गया. वहां कॉलेज में दाखिला लिया. इसी दौरान 2011 में राजस्थान वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली. किसी ने बताया तो प्रेम कंवर ने फॉर्म भरा और परीक्षा दी. नतीजा आया और प्रेम कंवर सिलेक्ट हो गई. अप्रैल 2011 में उनकी पहली पोस्टिंग भैंसरोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य में हुई और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.
पहली बार मगरमच्छ का रेस्क्यू: प्रेम कंवर ने बताया कि पहले ही दिन जब वे जंगल में गईं तो सामने चंबल नदी में मगरमच्छ तैर रहे थे. ऊंचे-ऊंचे घड़ियाल मुंह खोले धूप सेक रहे थे. यही वो जंगल था जिसके बारे में वे बचपन से पढ़ती आई थीं, लेकिन सपने देखना एक बात है और उस जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच काम करना बिल्कुल अलग. शुरुआती दिनों में न सही उपकरण थे, न ट्रेनिंग, न कोई खास सुरक्षा. उन्होंने बताया कि एक बार गांव वालों ने खबर दी कि खेत में मगरमच्छ घुस आया है. टीम पहुंची तो देखा 12 फीट का मगरमच्छ खेत में बैठा है. उस दिन प्रेम कंवर ने पहली बार मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला. हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
कोटा के उप वन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर बताते हैं कि उस समय हमारे पास न केज थे, न नेट, न प्रोटेक्टिव गियरस, जो था वो था जुगाड़. बांस की बल्लियां, पुरानी रस्सियां और हिम्मत. प्रेम कंवर ने महिला होने के बावजूद सबसे आगे रहकर रेस्क्यू किए. उन्होंने बताया कि एक बार मगरमच्छ ने पूंछ मारकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और घुटने में गहरी चोट लगी. कई बार पैरों में गहरे घाव हुए, लेकिन अगले दिन फिर वर्दी पहनकर जंगल में निकल पड़ती थीं.” धीरे-धीरे उनका नाम पूरे इलाके में “मगरमच्छ वाली दीदी” के नाम से फैल गया. अनुराग भटनागर ने बताया कि अब तक प्रेम कंवर 500 से ज्यादा खतरनाक वन्यजीव रेस्क्यू कर चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मगरमच्छ हैं.
14 महिला वन कार्मिकों को दी गई है जगह: प्रेम कंवर में बताया कि किताब में उनके अलावा मेघालय की मरथिलीना संगमा, महाराष्ट्र की छबुकान्ता भाड़ंगरे, छाया कुमारी, अमृत बोपचे, आम्रपाली प्रधान, योगिता खिरकडे काले, त्रिवेणी गयाधने व प्रिया ब्रह्मानकर, असम की पल्लवी दास, राजस्थान के पिंडवाड़ा सिरोही की अंजू चौहान, मध्य प्रदेश की प्रतिभा अहिरवार, उड़ीसा की रश्मिता जेना, जम्मू कश्मीर की आलिया मीर व गुजरात की हीना पटेल कहानी छापी गई है. राजस्थान की अंजू चौहान स्नेक रेस्क्यू में पारंगत हैं. उनकी कहानी इस बुक में "करेज इन यूनिफॉर्म" टाइटल से से छपी है.
ऑस्ट्रेलिया से मिला ट्रेनिंग का न्यौता: प्रेम कंवर ने बताया कि 2019 में नेपाल में अंतरराष्ट्रीय रेंजर्स मीट हुई. वहां दुनिया भर के रेंजर्स आए थे, जब प्रेम कंवर ने अपने रेस्क्यू के अनुभव सुनाए तो सब स्तब्ध रह गए. ऑस्ट्रेलिया की एक महिला अधिकारी इतनी प्रभावित हुईं कि उन्होंने प्रेम कंवर को डार्विन बुलाने का फैसला किया. अप्रैल 2024 में प्रेम कंवर ऑस्ट्रेलिया गईं. पूरा खर्च ऑस्ट्रेलियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उठाया. एक महीने तक वे वहां रहीं और वहा समुद्री साल्ट वॉटर क्रोकोडाइल को पानी में ही पकड़ने की तकनीक सीखी.
प्रेम कंवर ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया में ट्रेनिंग के दौरान सबसे खास थी "फ्लोटिंग ट्रैप केज" तकनीक. वापस कोटा लौटते ही प्रेम कंवर ने कोटा वन विभाग को यह तकनीक बताई. विभाग ने तुरंत इसका निर्माण करवाया. आज कोटा, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और भैंसरोड़गढ़ में इसी केज से मगरमच्छ पकड़े जा रहे हैं. इससे न जानवर को चोट लगती है, न रेस्क्यू टीम को खतरा होता है. उन्होंने बताया कि देश में पहली बार यह तकनीक कोटा में ही लागू हुई थी.
"वन दुर्गा" अवार्ड से नवाजा गया: प्रेम कंवर सिर्फ रेस्क्यू ही नहीं करतीं, रिसर्च भी करती हैं. सात साल तक उन्होंने ऊदबिलाव पर स्टडी की. उनके व्यवहार, रहन-सहन, परिवारिक बंधन पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. जंगल में शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों के पगमार्क, विस्टा, डेन, स्क्रैच मार्क्स की स्टडी की. उनकी यह रिपोर्ट अब विभाग के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है. 2020 में प्रेम कंवर को वर्ल्ड वाइल्डलाइफ फंड (WWF) ने "वन्य प्राणी मित्र" अवार्ड दिया और दो लाख रुपए की सम्मान राशि दी.
उन्होंने बताया कि 2023 में गुवाहाटी में हुई एशियन रेंजर कांग्रेस में उन्हें "वन दुर्गा" अवार्ड से नवाजा गया. प्रेम कंवर राजस्थान की पहली महिला रेंजर हैं, जिन्हें यह सम्मान मिला है. आज प्रेम कंवर की कहानी किताब बनकर हजारों लड़कियों तक पहुंच रही है. मेघालय की मरथिलीना संगमा से लेकर जम्मू-कश्मीर की आलिया मीर तक, 14 महिलाओं की यह कहानियां बता रही हैं कि जंगल की रक्षा अब सिर्फ मर्दों का काम नहीं रहा. वर्दी में दुर्गा बनकर ये महिलाएं जंगल की रक्षा कर रही हैं.
