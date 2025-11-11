ETV Bharat / state

कोटा की "द क्रोकोडाइल क्वीन", देश की 14 बहादुर जंगल रक्षकों में शामिल, सैकड़ों मगरमच्छ का किया रेस्क्यू

कोटा: राजस्थान के चंबल के किनारे बसे कोटा शहर की साधारण-सी दिखने वाली महिला प्रेम कंवर शक्तावत आज देश-दुनिया में "द क्रोकोडाइल क्वीन" के नाम से मशहूर है. उनकी साहस, लगन और जुनून की कहानी अब एक किताब के पन्नों में कैद हो चुकी है. किताब का नाम है “Rangers Women Reshaping the Conservation” और इसे लिखा है महाराष्ट्र की लेखिका दीपाली अतुल देवकर ने. इस किताब में देश की 14 सबसे साहसी महिला वन कार्मियों की कहानियां हैं, जिनमें तीसरे नंबर पर प्रेम कंवर की कहानी "द क्रोकोडाइल क्वीन" शीर्षक से आठ पन्नों में छपी है.

प्रेम कंवर ने बताया कि उनका जन्म मध्यप्रदेश के नीमच जिले के छोटे से गांव जामुनिया राव में एक साधारण राजपूत परिवार में हुआ था. उस जमाने में लड़कियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल था. आठवीं क्लास तक उन्होंने गांव के स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाने की इजाजत नहीं मिली. दसवीं और बारहवीं की परीक्षा उन्होंने प्राइवेट देकर पास की. किताबों में जंगल के बारे में पढ़ती थीं, जंगल की तस्वीरें देखती थीं, लेकिन असली जंगल कभी नहीं देखा था.

कोटा की क्रोकोडाइल क्वीन (ETV Bharat Kota)

कुछ दिनों बाद प्रेम कंवर का परिवार चित्तौड़गढ़ शिफ्ट हो गया. वहां कॉलेज में दाखिला लिया. इसी दौरान 2011 में राजस्थान वन विभाग में फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी निकली. किसी ने बताया तो प्रेम कंवर ने फॉर्म भरा और परीक्षा दी. नतीजा आया और प्रेम कंवर सिलेक्ट हो गई. अप्रैल 2011 में उनकी पहली पोस्टिंग भैंसरोड़गढ़ वन्यजीव अभयारण्य में हुई और यहीं से उनकी जिंदगी ने नया मोड़ लिया.

पहली बार मगरमच्छ का रेस्क्यू: प्रेम कंवर ने बताया कि पहले ही दिन जब वे जंगल में गईं तो सामने चंबल नदी में मगरमच्छ तैर रहे थे. ऊंचे-ऊंचे घड़ियाल मुंह खोले धूप सेक रहे थे. यही वो जंगल था जिसके बारे में वे बचपन से पढ़ती आई थीं, लेकिन सपने देखना एक बात है और उस जंगल में खतरनाक जानवरों के बीच काम करना बिल्कुल अलग. शुरुआती दिनों में न सही उपकरण थे, न ट्रेनिंग, न कोई खास सुरक्षा. उन्होंने बताया कि एक बार गांव वालों ने खबर दी कि खेत में मगरमच्छ घुस आया है. टीम पहुंची तो देखा 12 फीट का मगरमच्छ खेत में बैठा है. उस दिन प्रेम कंवर ने पहली बार मगरमच्छ को रस्सी से बांधकर बाहर निकाला. हाथ कांप रहे थे, दिल धड़क रहा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.

कोटा की "द क्रोकोडाइल क्वीन (ETV Bharat GFX)

कोटा के उप वन संरक्षक वन्यजीव अनुराग भटनागर बताते हैं कि उस समय हमारे पास न केज थे, न नेट, न प्रोटेक्टिव गियरस, जो था वो था जुगाड़. बांस की बल्लियां, पुरानी रस्सियां और हिम्मत. प्रेम कंवर ने महिला होने के बावजूद सबसे आगे रहकर रेस्क्यू किए. उन्होंने बताया कि एक बार मगरमच्छ ने पूंछ मारकर उन्हें जमीन पर पटक दिया और घुटने में गहरी चोट लगी. कई बार पैरों में गहरे घाव हुए, लेकिन अगले दिन फिर वर्दी पहनकर जंगल में निकल पड़ती थीं.” धीरे-धीरे उनका नाम पूरे इलाके में “मगरमच्छ वाली दीदी” के नाम से फैल गया. अनुराग भटनागर ने बताया कि अब तक प्रेम कंवर 500 से ज्यादा खतरनाक वन्यजीव रेस्क्यू कर चुकी हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मगरमच्छ हैं.