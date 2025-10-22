ETV Bharat / state

500 साल पुराना भरतपुर का ब्रज लौठा मंदिर, जहां कृष्ण के दो अद्भुत रूपों की होती है पूजा

भरतपुर के अटलबंध क्षेत्र में स्थित ब्रज लौठा मंदिर 500 साल पहले नागा साधुओं ने बनवाया था, जिसका बाद में तत्कालीन राजपरिवार ने विस्तार करवाया.

ब्रज लौठा मंदिर
ब्रज लौठा मंदिर में भगवान कृष्ण के दो स्वरूपों की पूजा होती है. (ETV Bharat Bharatpur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 22, 2025 at 4:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भरतपुर: जिले की पवित्र भूमि पर बसा अटलबंध क्षेत्र ब्रज संस्कृति की अद्भुत झलक प्रस्तुत करता है. यहां स्थित ब्रज लौठा मंदिर भगवान श्रीकृष्ण के दो अनोखे स्वरूपों का साक्षी है, एक बांसुरी बजाते हुए और दूसरा लाठी धारण किए हुए. यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि ब्रज की पुरातन संस्कृति, श्रद्धा और भक्ति की जीवंत मिसाल भी है.

गोवर्धन लीला से जुड़ा मंदिर का इतिहास: इस मंदिर की कथा सीधे भगवान श्रीकृष्ण की प्रसिद्ध गोवर्धन लीला से जुड़ी है. पुजारी रमेश चंद्र बताते हैं कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्रदेव के गर्व को तोड़ने के लिए अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया था, तब ब्रजवासी सात दिन तक उनके आश्रय में सुरक्षित रहे, जब इंद्र का क्रोध शांत हुआ, तब भगवान ने ब्रजवासियों को अपना दूसरा स्वरूप दिखाया, लाठी वाले श्रीकृष्ण का. ब्रजवासियों ने उसी क्षण से दोनों रूपों की आराधना शुरू की, एक जो रक्षा करता है और दूसरा जो आनंद देता है. इसी से यह परंपरा जन्मी, जो आज भी भरतपुर के इस मंदिर में सजीव है.

भरतपुर का ऐतिहासिक ब्रज लौठा मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

इसे भी पढ़ें- यहां पत्थर भी पिघल उठे, भगवान कृष्ण की बांसुरी से मोहित चरण पहाड़ी की अनकही कथा

नागा साधुओं ने रखी थी नींव: पुजारी रमेश चंद्र के अनुसार, इस मंदिर की स्थापना लगभग 500 वर्ष पूर्व नागा साधुओं ने की थी. समय बीतने के साथ भरतपुर के तत्कालीन राजपरिवार ने मंदिर का विस्तार करवाया और इसे भव्य स्थापत्य प्रदान किया. मंदिर की मूर्तियां काले पत्थर से बनी हैं, जिनमें एक में श्रीकृष्ण बांसुरी बजाते हुए हैं और दूसरी में हाथ में लाठी धारण किए हुए. बांसुरी वाला रूप प्रेम, संगीत और सौंदर्य का प्रतीक है जबकि लाठी वाला रूप शक्ति, साहस और धर्म की रक्षा का प्रतीक माना जाता है. यही संगम इस मंदिर को अद्वितीय बनाता है.

BRAJ LAUTHA TEMPLE
भरतपुर का ब्रज लौठा मंदिर (ETV Bharat Bharatpur)

ऐतिहासिक मंदिर का जीर्णोद्धार: समय और मौसम की मार ने अब इस प्राचीन धरोहर को कमजोर बना दिया है. दीवारों की नक्काशी अब धुंधली पड़ चुकी है. पुजारी रमेश चंद्र बताते हैं कि राज्य सरकार ने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 60 लाख रुपए का बजट स्वीकृत किया है. जल्द ही मंदिर में पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. वे बताते हैं कि कभी यह मंदिर अत्यंत भव्य हुआ करता था, लेकिन अब जर्जरता ने इसकी चमक फीकी कर दी है, फिर भी मंदिर की आस्था और पवित्रता आज भी अडिग है.

इसे भी पढ़ें- ब्रज की 84 कोसी परिक्रमा: दिव्यता से भरी 268 किमी की यात्रा, जहां श्रीकृष्ण ने प्रकट किए चारधाम

त्योहारों में लौटता है मंदिर का पुराना वैभव: हालांकि, सामान्य दिनों में यहां श्रद्धालुओं की संख्या कम हो गई है, लेकिन जन्माष्टमी, गोवर्धन पूजा और दीपावली पर यह मंदिर फिर जीवंत हो उठता है. इन पर्वों पर विशेष आयोजन, भजन-संकीर्तन और रात्रि जागरण का कार्यक्रम होता है. इन दिनों मंदिर में ऐसी रौनक रहती है मानो स्वयं श्रीकृष्ण बांसुरी बजा रहे हों और ब्रजवासी उनके संग नृत्य कर रहे हों. भक्त दूर-दूर से आते हैं, दोनों स्वरूपों के दर्शन करते हैं और अपने जीवन की खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगते हैं.

ब्रज लौठा मंदिर
मंदिर में भगवान के दो स्वरूपों की पूजा होती है (ETV Bharat Bharatpur)

ब्रज लौठा सबकी मुरादें पूरी करते हैं: 70 वर्षीय सावित्री देवी, जो पिछले 40 वर्षों से यहां पूजा करने आती हैं, भावुक होकर कहती हैं, जो भी मनोकामना लेकर ब्रज लौठा के दरबार में आता है, वह कभी खाली नहीं लौटता. उनका विश्वास है कि लाठी वाले कृष्ण संकट के समय रक्षा करते हैं, जबकि बांसुरी वाले कृष्ण जीवन में मधुरता और आनंद भरते हैं. यही संतुलन इस मंदिर की आत्मा है.

मंदिर का निर्माण करीब 500 साल पहले हुआ था
मंदिर का निर्माण करीब 500 साल पहले हुआ था (ETV Bharat Bharatpur)

ब्रज की जीवित परंपरा का प्रतीक: भरतपुर का ब्रज लौठा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि ब्रज संस्कृति की जीवित धरोहर है. यहां हर पत्थर, हर दीवार और आरती की धुन में कृष्ण की लीला का एहसास होता है. यह मंदिर उस अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसमें प्रेम और शक्ति, माधुर्य और धर्म, संगीत और साहस सब एक साथ जीवंत हैं.

BRAJ LAUTHA TEMPLE
मंदिर का भवन काफी पुराना हो चुका है, सरकार ने पुनर्निमाण के लिए बजट दिया (ETV Bharat Bharatpur)

इसे भी पढ़ें- Rajasthan: जानिए 'पूंछरी के लौठा' की कहानी, जिनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हैं अनन्य भक्त

इसे भी पढ़ें- पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर में है धनपति कुबेर का मंदिर, धरतेरस पर खुलते हैं पट, आशीर्वाद लेने पहुंचे श्रद्धालु

TAGGED:

SHRI KRISHNA TEMPLE BHARATPUR
GOVARDHAN PARVAT
पांच सौ साल पुराना ब्रज लौठा मंदिर
भगवान श्रीकृष्ण की कथा
BRAJ LAUTHA TEMPLE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

श्रीनाथजी को लगाया गया छप्पनभोग, आदिवासी समुदाय ने लूटा अन्नकूट, देखने पहुंचे श्रद्धालु

10 हजार से ज्यादा सरकारी भवन नहीं आ रहे काम, मुख्य सचिव के निर्देश- नए भवन निर्माण से पहले कलेक्टर से लें अनुमति

जयपुर में गोवर्धन पूजा राजसी परंपरा और लोकभक्ति का संगम, हर मोहल्ले में महकता है नया अन्न

महागठबंधन में 'महाभारत' से एनडीए हुआ मजबूत! क्या RJD और कांग्रेस में होगी सीधी टक्कर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.