राम मंदिर से लेकर लोकसभा भवन तक, अजमेर के युवराज सिंह ने उकेरी भारतीय कला की जीवंत तस्वीरें
अजमेर के कलाकार युवराज सिंह की बनाई 250 से अधिक कलाकृतियां अयोध्या के राम मंदिर की शोभा बढ़ा रही हैं.
Published : October 15, 2025 at 6:17 PM IST
अजमेर: अयोध्या के नव निर्मित भगवान श्रीराम मंदिर में कदम रखते ही श्रद्धालु उसकी भव्यता और कलात्मकता से अभिभूत हो जाते हैं. मंदिर के भीतर स्तंभों, मंडपों और दीवारों पर उकेरी गई अनगिनत मूर्तियां भारतीय कला की आत्मा को जीवंत कर देती हैं. इन कलाकृतियों के पीछे एक ऐसा नाम छिपा है, जिसने न सिर्फ अपनी कला से, बल्कि अपनी सोच से भी भारतीय परंपरा का मान बढ़ाया है. यह नाम है अजमेर के कलाकार युवराज सिंह का.
अजमेर से शुरू हुई कला की यात्रा: अजमेर के पालबिचला क्षेत्र में रहने वाले 31 वर्षीय युवराज सिंह ने अपनी स्कूली शिक्षा यहीं से पूरी की. बारहवीं तक पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पहचान लिया था, कला को जीवन बनाना. स्कूल के दिनों में ही उन्होंने अपने पालतू कुत्ते की पहली कलाकृति बनाई थी. उसी समय परिवार ने उनके जुनून को पहचान कर उनका उत्साह बढ़ाया.
दिल्ली से फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन करने के बाद युवराज ने अपने गृहनगर अजमेर से ही कला की दुनिया में कदम रखा. उनकी प्रतिभा ने जल्द ही सबका ध्यान खींचा. उनके एक इंडस्ट्रियल मित्र ने उन्हें पहला बड़ा काम दिया, मेटल से बने सात घोड़ों की भव्य मूर्ति बनाने का. इसके बाद उन्हें अजमेर स्मार्ट सिटी लिमिटेड से काम मिला और गांधी स्मारक व सूचना केंद्र में लगी उनकी कलाकृतियां आज भी लोगों को प्रभावित करती हैं.
दिल्ली से लेकर अयोध्या तक फैली कला की पहचान: दिल्ली के शहीदी पार्क में युवराज ने ‘वेस्ट टू बेस्ट’ कांसेप्ट पर काम किया. वेस्ट वुड, मेटल और स्क्रैप से 1818 से 1858 के बीच के महान स्वतंत्रता सेनानियों की कलाकृतियां बनाईं. ये मूर्तियां आज भी आगंतुकों का आकर्षण बनी हुई हैं. दिल्ली एयरपोर्ट और आईटीओ पर भी उनकी कलाकृतियां लोगों को अपनी ओर खींचती हैं. इसी कला यात्रा के दौरान युवराज सिंह को एक ऐसा अवसर मिला, जिसने उनकी कला को नई ऊंचाई दी, राम मंदिर में काम करने का मौका.
राम मंदिर के लिए बनाई 250 से अधिक कलाकृतियां: अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जब मंदिर की सजावट और मूर्तिकला के लिए कलाकारों का चयन किया, तब युवराज सिंह के काम ने सबका ध्यान खींचा. उन्होंने अपनी कलाकृतियों के नमूने ट्रस्ट को दिखाए, और उनकी उत्कृष्ट कला देखकर उन्हें मंदिर के भीतर काम का अवसर मिला. युवराज बताते हैं कि उनके लिए यह काम पैसे से बढ़कर एक भावनात्मक यात्रा थी. पांच महीने की मेहनत के दौरान उन्होंने मंदिर के पिलरों और रंग मंडप पर 250 से अधिक कलाकृतियां बनाईं. इनमें नृत्य की मुद्राएं, भाव-भंगिमाएं, आभूषणों से सजी देवकन्याएं और रामायण के प्रसंगों को बारीकी से उकेरा गया. रंग मंडप के विशाल पत्थर स्तंभों पर रामभक्त हनुमान के अद्भुत दृश्य छैनी और हथौड़ी से इतने बारीक बनाए गए हैं कि उन्हें देखकर श्रद्धालु भावविभोर हो जाते हैं.
भारतीय कला और संस्कृति के प्रति गर्व का भाव: राम मंदिर में काम करने के बाद युवराज की सोच और दृष्टि दोनों बदल गईं. वे कहते हैं कि भारतीय कला सदियों पहले से समृद्ध रही है और आज भी उसकी गहराई का मुकाबला कोई नहीं कर सकता. पश्चिमी देश भले आधुनिक कला को श्रेष्ठ मानते हों, पर भारतीय कला में आत्मा और अध्यात्म दोनों बसते हैं. इस अनुभव ने उन्हें भारतीय संस्कृति के प्रति गर्व से भर दिया. उनका कहना है कि “यह सिर्फ कला नहीं, बल्कि साधना है.”
कोरोना काल में मिली प्रेरणा: कोविड काल में जब पूरी दुनिया ठहर गई थी, तब युवराज सिंह ने अपनी सोच को नई दिशा दी. उन्होंने ‘सिरेमिक आर्ट’ के जरिये दिखाया कि आपदा के समय प्रकृति और मानवता का रिश्ता कैसे बदल जाता है. इस कृति में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, बंद दरवाजों और खुलती प्रकृति को एक साथ उकेरा. यह कृति उनके लिए आत्मचिंतन का माध्यम बन गई. उन्होंने इसके बाद ‘नन्ही चिड़िया (स्पैरो)’ नामक कृति बनाई, जिसमें इंसान की विकास की दौड़ में प्रकृति को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति को दर्शाया गया.
हर रूप में कला की साधना: पत्थर, मेटल, सिरेमिक युवराज हर माध्यम में कला को खूबसूरती से गढ़ते हैं. उनका कहना है कि “कला सिर्फ देखने की चीज नहीं, महसूस करने की प्रक्रिया है.” वे मानते हैं कि कला के जरिये समाज में सकारात्मक संदेश फैलाया जा सकता है. आज युवराज सिंह की कला भारत के कई प्रतिष्ठित स्थलों पर अपनी छाप छोड़ चुकी है, लेकिन उनका सपना यहीं नहीं रुकता. वे चाहते हैं कि उनकी कला भारत की सीमाओं से बाहर जाकर पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति की पहचान बने. उनकी यात्रा अजमेर की गलियों से शुरू होकर अब अयोध्या के राम मंदिर तक पहुंच चुकी है, और अब यह कहानी भारतीय कला की आत्मा बन चुकी है.
