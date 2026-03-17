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महिला कांग्रेस की जिला प्रभारियों का ऐलान, 12 प्रदेश उपाध्यक्ष को 4 से 5 जिलों की जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां का जिम्मा

महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष को चार से पांच जिलों का प्रभारी लगाया तो महासचिव को एक जिला और सचिव को सह प्रभारी लगाया है.

Meeting of the State Executive Committee of the Mahila Congress
महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक (ETV Bharat Jaipur (File photo))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 4:59 PM IST

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जयपुर: राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई. महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मंजूरी के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव को जिलों का प्रभारी लगाया है. महिला कांग्रेस की 12 उपाध्यक्ष, 33 महामंत्री और 55 सचिवों को जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि संगठन को मजबूत करने और जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ आंदोलन के लिए सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.ये जिलों में संगठन को मजबूत करेंगी. सिंह का कहना है कि जल्द ही सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में संगठनात्मक बैठकें लेंगी. जहां कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, वहां गठन किया जाएगा.महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष को चार से पांच जिलों का प्रभारी लगाया है तो महासचिव को एक जिला और सचिव को सह प्रभारी लगाया है.

पढ़ें:महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित, राजस्थान से 8 महिला नेताओं को मिली जगह

इन उपाध्यक्ष को जिलों की जिम्मेदारी

उपाध्यक्ष जिले
प्रियंका नंदवानाउदयपुर ग्रामीण, उदयपुर शहर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूंबर
रेखा लोहियाबाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, पाली, नागौर
शर्मिला पंचारियाजोधपुर ग्रामीण, जोधपुर शहर, फलोदी, डीडवाना- कुचामन
मुन्नी देवी गोदारासिरोही, जालौर, अजमेर ग्रामीण, अजमेर शहर
वंदना मीणासीकर, भरतपुर, नीमकाथाना, जयपुर शहर
निकिता हाडाबारां,बूंदी, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर
सुशीला सिरवाहनुमानगढ़, गंगानगर,चूरू,झुंझुनू
मंजू शर्माअलवर, भीलवाड़ा ग्रामीण, भीलवाड़ा शहर, झालावाड़
तारा देवीजयपुर ग्रामीण पूर्व, जयपुर ग्रामीण पश्चिम, बीकानेर ग्रामीण, बीकानेर शहर
भगवती गुर्जरकरौली, धौलपुर, खैरथल तिजारा, ब्यावर
प्रियंका चौधरीराजसमंद, डूंगरपुर, कोटा ग्रामीण, कोटा शहर
लीना शर्माकोटपूतली- बहरोड डीग,दौसा, टोंक

सदस्यता अभियान से चुनकर आए थे: महिला कांग्रेस में इस बार प्रदेश पदाधिकारी मनोनयन के बजाय चुनकर आए थे. इसके लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने सदस्यता अभियान शुरू किया था, जो पिछले साल करीब 6 महीने चला. अभियान में अधिकतम 500 और न्यूनतम 200 सदस्य बनाने वाली महिला नेताओं को ही प्रदेश कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव बनाया गया.

पढ़ें: राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार, पदाधिकारियों की दूसरी सूची जारी

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