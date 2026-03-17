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महिला कांग्रेस की जिला प्रभारियों का ऐलान, 12 प्रदेश उपाध्यक्ष को 4 से 5 जिलों की जिम्मेदारी, जानिए किसे कहां का जिम्मा

जयपुर: राजस्थान महिला कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी और जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब जिला प्रभारियों की भी घोषणा कर दी गई. महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की मंजूरी के बाद प्रदेश उपाध्यक्ष, महामंत्री और सचिव को जिलों का प्रभारी लगाया है. महिला कांग्रेस की 12 उपाध्यक्ष, 33 महामंत्री और 55 सचिवों को जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है.

महिला कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष सारिका सिंह ने बताया कि संगठन को मजबूत करने और जिलों में संगठनात्मक गतिविधियों को संचालित करने के साथ ही केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार की नाकामियों के खिलाफ आंदोलन के लिए सभी जिलों में प्रभारियों की नियुक्ति की गई है.ये जिलों में संगठन को मजबूत करेंगी. सिंह का कहना है कि जल्द ही सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में संगठनात्मक बैठकें लेंगी. जहां कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ, वहां गठन किया जाएगा.महिला कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष को चार से पांच जिलों का प्रभारी लगाया है तो महासचिव को एक जिला और सचिव को सह प्रभारी लगाया है.

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