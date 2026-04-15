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राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस: पुलिस अकादमी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, 3 समाजसेवियों को सीएम करेंगे सम्मानित

राज्य स्तर पर सम्मानित होने वाली सूची में सिरोही जिले के समाजसेवी और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश प्रजापति, झालावाड़ जिले के आम नागरिक सुरजीत कश्यप और उदयपुर जिले की संभाग स्तरीय बाल सुरक्षा सलाहकार सिंधु बिनुजीत के नाम शामिल हैं.

जयपुरः राजस्थान पुलिस के 77वें स्थापना दिवस के मौके पर राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में होने वाले मुख्य समारोह में इस साल समाज सेवा के क्षेत्र में अनूठा उदाहरण पेश करने वाले तीन नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा. इन चयनित नागरिकों को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा प्रशस्ति पत्र प्रदान करेंगे. इस संबंध में एडीजी (कार्मिक) बीजू जॉर्ज जोसफ ने एक आदेश जारी किया है.

बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा प्राथमिकताः उदयपुर की बाल संरक्षण सलाहकार सिंधु बिनुजीत का सम्मान राजस्थान पुलिस के बदलते स्वरूप और स्मार्ट पुलिसिंग की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है. आजादी के बाद से पुलिसिंग में कई बदलाव आए हैं. वर्तमान में बाल संरक्षण और महिला सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषयों पर पुलिस का ध्यान एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है.

राज्य स्तरीय सम्मान पाने वाली सिंधु बिनुजीत. (Courtesy: Rajasthan Police)

डूंगरपुर से उदयपुर तक का सफरः सिंधु बिनुजीत की सक्रियता साल 2010 में दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर जिले में उस समय चर्चा में आई. जब उन्होंने बी.टी. कॉटन क्षेत्रों में बच्चों के बाल श्रम और पलायन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाए. आदिवासी क्षेत्रों में परंपराओं के खिलाफ जाकर प्रशासन, पुलिस और यूनिसेफ (UNICEF) के बीच समन्वय स्थापित कर उन्होंने बाल श्रम की मुख्य समस्या का समाधान निकाला.

'वत्सल वार्ता' और 'बाल मित्र थाने' की सफलताः उनके मुख्य कार्यों में केवल जागरूकता ही नहीं, बल्कि पुलिस विभाग के भीतर भी बदलाव लाना शामिल रहा है. उन्होंने पुलिस और बच्चों के बीच आत्मीय संवाद शुरू किया, जिससे बच्चों का पुलिस के प्रति डर खत्म हुआ. पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सुरक्षा सखियों को बाल संरक्षण के विषयों पर प्रशिक्षित किया तथा डूंगरपुर में 'बाल मित्र पुलिस थाना' और 'सुरक्षित विद्यालय' जैसे नवाचारों की शुरुआत की. साल 2015 में तत्कालीन सीएम वसुंधरा राजे ने डूंगरपुर दौरे के समय उनके नवाचारों को सराहा और इन्हें प्रदेशभर में लागू करने के निर्देश दिए.