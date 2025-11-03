ETV Bharat / state

हाईकोर्ट में दो मामलेः छात्रसंघ चुनाव की याचिका पर सरकार ने उठाए सवाल, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान पर क्या कदम उठाए?

राजस्थान हाईकोर्ट ने छात्रसंघ चुनाव और फोरेंसिक विज्ञान संस्थान से जुड़े मामले में सुनवाई की.

STUDENT UNION ELECTIONS, GOVERNMENT RAISED QUESTIONS
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 3, 2025 at 8:06 PM IST

जयपुरः राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार ने प्रारंभिक सवाल उठाए हैं. अदालत ने मामले में दस नवंबर तक सुनवाई टाल दी है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जय राव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद अदालत में पेश हुए. उन्होंने याचिका दायर करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने सीधे ही हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. इसके लिए पहले डीन स्टूडेंट वेलफेयर के समक्ष जाना चाहिए था. इसके अलावा छात्रसंघ चुनाव कराना संवैधानिक रूप से बाध्यकारी नहीं है और न ही इसमें शामिल होना मूलभूत अधिकार है. उन्होंने कहा कि केवल राजस्थान विश्वविद्यालय में चुनाव के लिए ही याचिका पेश हुई है. किसी भी अन्य विवि में छात्रसंघ चुनाव को लेकर याचिका पेश नहीं हुई है. इसके अलावा सेमेस्टर शुरू हुए लंबा समय हो गया है, इसलिए अब चुनाव नहीं कराया जा सकता.

याचिका में अधिवक्ता शांतनु पारीक ने बताया है कि प्रत्येक छात्र को अपना प्रतिनिधि चुनने का संवैधानिक अधिकार है. लिंगदोह कमेटी के अनुसार सत्र आरंभ होने के छह से आठ सप्ताह में छात्रसंघ चुनाव होने चाहिए. दूसरी ओर राज्य सरकार की ओर से जवाब पेश कर कहा जा चुका है कि राजस्थान विवि सहित प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुल गुरुओं ने छात्रसंघ चुनाव से पढ़ाई में व्यवधान और माहौल खराब होना बताकर चुनाव नहीं कराने की सिफारिश की है.

फोरेंसिक विज्ञान संस्थान के लिए क्या कदम उठाएः राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश में फोरेंसिक विज्ञान संस्थान की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?. अदालत ने कहा कि यह समय की मांग है कि फोरेंसिक प्रयोगशालाएं सर्व सुविधा युक्त हों और वहां समय पर नमूनों की जांच कर रिपोर्ट जारी की जाए. एक्टिंग सीजे संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बीएस संधू की खंडपीठ ने यह आदेश विधि विज्ञान प्रयोगशाला में संसाधनों की कमी और स्टाफ की पर्याप्त संख्या में अनुपलब्धता को लेकर लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए.

सुनवाई के दौरान न्यायमित्र अधिवक्ता पंकज गुप्ता ने अदालत को बताया कि नए आपराधिक कानून में मुकदमे के त्वरित निस्तारण के प्रावधान किए गए हैं. पॉक्सो अपराध में नमूनों की जांच रिपोर्ट निर्धारित समय में जारी करना निर्धारित किया गया है. इसी तरह सात साल से अधिक की सजा वाले अपराधों में फोरेंसिक जांच जरूरी की गई है. ऐसे में आने वाले समय में विधि विज्ञान प्रयोगशाला में प्रकरणों का भार बढ़ने वाला है. इसके बावजूद इनमें पर्याप्त संसाधन और कार्मिक नहीं है.

राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज शर्मा ने बताया कि अहमदाबाद में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है. इसके अंतर्गत राज्यों में संस्थान स्थापित किए जाने जरूरी है, ताकि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के लिए पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी उपलब्ध हो सके. इस पर अदालत ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि फोरेंसिक प्रयोगशाला में हर जरूरी सुविधाएं हो. ऐसे में राज्य सरकार बताए कि प्रदेश में संस्थान की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?. गौरतलब है कि प्रदेश की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में लंबित प्रकरणों और जांच रिपोर्ट देरी से जारी करने पर गंभीरता जताते हुए अदालत ने पूर्व में स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था.

