एसआई भर्ती मामला: राजस्थान सरकार ने भर्ती रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की अपील

जयपुर: पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है. सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. परीक्षा केंद्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था.

अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि सरकार ने अपील में कहा गया है कि आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था. इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था. अपील में कहा गया कि पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है. इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता.

