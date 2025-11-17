एसआई भर्ती मामला: राजस्थान सरकार ने भर्ती रद्द करने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की अपील
सरकार की ओर से कोर्ट में कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता.
Published : November 17, 2025 at 6:08 PM IST
जयपुर: पुलिस उप निरीक्षक भर्ती-2021 को रद्द करने के एकलपीठ के आदेश के खिलाफ करीब ढाई माह बाद अब राज्य सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की है. सरकार की ओर से अपील में कहा गया कि कुछ लोगों की गलती के कारण पूरी भर्ती को रद्द नहीं किया जा सकता. परीक्षा केंद्र से जो पेपर लीक हुआ था, वह कुछ अभ्यर्थियों तक ही पहुंचा था.
अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने बताया कि सरकार ने अपील में कहा गया है कि आरपीएससी के सदस्यों के जरिए लीक होने वाला पेपर उनके बच्चों और दलालों तक ही पहुंच पाया था. इस पेपर का पूरे प्रदेश में प्रसार भी नहीं हुआ था. अपील में कहा गया कि पूरी भर्ती रद्द होने से इसका असर निर्दोष अभ्यर्थियों के जीवन पर पड़ रहा है. इसके अलावा यदि जांच एजेंसियां भर्ती में सही और गलत की छंटनी कर सकती हैं, तो कानूनन पूरी भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता.
इसे भी पढ़ें- एसआई भर्ती-2021 के अभ्यर्थियों को नई भर्ती में नहीं मिलेगी आयु सीमा में छूट, एकलपीठ के आदेश पर रोक
राजस्थान हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 अगस्त को भर्ती को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और आरपीएससी को निर्देश दिए थे. इस आदेश के खिलाफ कुछ चयनित अभ्यर्थियों ने खंडपीठ में अपील दायर की थी, जिस पर 8 सितंबर को सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने एकलपीठ के आदेश पर रोक लगा दी थी.
वहीं, एकलपीठ में याचिकाकर्ता रहे कैलाश चंद्र शर्मा व अन्य ने खंडपीठ के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 24 सितंबर को खंडपीठ के फैसले पर यथास्थिति के आदेश देते हुए प्रकरण को तीन माह में तय करने को कहा था. खंडपीठ में इन अभ्यर्थियों की अपील पर 24 नवंबर को सुनवाई होनी है.