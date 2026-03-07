ETV Bharat / state

चुनाव से पहले पंचायतों के गठन पर बड़ा फैसला, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए ये निर्देश

हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव करवाने होंगे. इससे पहले राज्य चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है.

हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव करवाने होंगे
हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव करवाने होंगे (FILE PHOTO)
Published : March 7, 2026 at 10:00 AM IST

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों से पहले बड़ा फैसला लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नई पंचायतों के गठन/पुनर्गठन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र जारी किया है.

राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2026 के आदेशों के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव की सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करनी होंगी, ताकि चुनाव 31 मई 2026 से पहले पूरे कराए जा सकें. पंचायतीराज विभाग को जारी पत्र में बताया गया है कि पहले पंचायतों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी किया था, जिसके अनुसार 20 मार्च तक परिसीमन पूरा करना और 31 मार्च तक अंतिम आरक्षण आदेश जारी करना तय किया गया था, लेकिन इसके बाद 26 फरवरी को शिमला, सोलन और हमीरपुर जिलों में कुछ नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके अलावा 28 फरवरी को करीब 80 नई ग्राम सभाओं के गठन की भी अधिसूचना जारी की गई है.

जारी की गई नोटिफिकेशन
जारी की गई नोटिफिकेशन (ETV Bharat)

चुनाव प्रक्रिया पर असर

राज्य चुनाव आयोग के अनुसार ग्राम पंचायतों के लगातार गठन, पुनर्गठन या विभाजन से पहले से अधिसूचित वार्डों के परिसीमन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है. इससे न केवल पंचायतों, बल्कि पंचायत समितियों और जिला परिषदों के वार्डों के परिसीमन में भी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं और ये सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन भी माना जा सकता है. राज्य चुनाव आयोग ने ये भी स्पष्ट किया कि 17 नवंबर, 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं की सीमाओं को आदर्श आचार संहिता के तहत स्थिर कर दिया गया था. विभाग ने पहले 31 ग्राम सभाओं के गठन के लिए आयोग से छूट मांगी थी, लेकिन बाद में बिना अनुमति कई नई ग्राम सभाओं की अधिसूचना जारी कर दी गई. ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को तुरंत प्रभाव से नई ग्राम पंचायत के गठन या पुनर्गठन की प्रक्रिया को तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं.इसके साथ की सीमांकन और आरक्षण रोस्टर को अंतिम रूप देने के भी निर्देश जारी किए हैं.

