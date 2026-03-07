ETV Bharat / state

चुनाव से पहले पंचायतों के गठन पर बड़ा फैसला, राज्य चुनाव आयोग ने जारी किए ये निर्देश

हिमाचल में 31 मई से पहले पंचायती राज चुनाव करवाने होंगे ( FILE PHOTO )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनावों से पहले बड़ा फैसला लिया है. राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नई पंचायतों के गठन/पुनर्गठन पर तुरंत रोक लगाने के निर्देश जारी किए हैं. इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज विभाग को पत्र जारी किया है. राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के 13 फरवरी 2026 के आदेशों के मुताबिक प्रदेश में पंचायत चुनाव की सभी लंबित प्रक्रियाएं 31 मार्च 2026 तक पूरी करनी होंगी, ताकि चुनाव 31 मई 2026 से पहले पूरे कराए जा सकें. पंचायतीराज विभाग को जारी पत्र में बताया गया है कि पहले पंचायतों के परिसीमन का कार्यक्रम जारी किया था, जिसके अनुसार 20 मार्च तक परिसीमन पूरा करना और 31 मार्च तक अंतिम आरक्षण आदेश जारी करना तय किया गया था, लेकिन इसके बाद 26 फरवरी को शिमला, सोलन और हमीरपुर जिलों में कुछ नई पंचायतों के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई. इसके अलावा 28 फरवरी को करीब 80 नई ग्राम सभाओं के गठन की भी अधिसूचना जारी की गई है. जारी की गई नोटिफिकेशन (ETV Bharat)