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कोर्ट में दो मामलेः जेजेएम घोटाले में पूर्व मंत्री महेश जोशी का प्रार्थना पत्र खारिज

जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 ने जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले से जुड़े मामले में तत्कालीन जलदाय मंत्री महेश जोशी के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है. जोशी ने प्रार्थना पत्र में अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए रिहा करने की गुहार की थी. पीठासीन अधिकारी राजेश कुमार दडिया ने अपने आदेश में कहा कि महेश जोशी को हिरासत में लेते समय उनके परिजन मौजूद थे. इसके बाद जोशी को गिरफ्तार करते समय फोन के जरिए उनके बेटे को सूचना दी गई थी. इसके अलावा आरोपी को अदालत में पेश कर रिमांड मांगते समय यह प्रार्थना पत्र स्वयं आरोपी के अधिवक्ता ने पेश किया था. ऐसे में आरोपी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है.

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि कानून के प्रावधानों के अनुसार आरोपी को गिरफ्तार और रिमांड पर लेते समय इसकी लिखित जानकारी और आधार आरोपी के परिजनों या उसके वकील को देना बाध्यकारी है. यह प्रक्रिया नहीं अपनाने पर गिरफ्तारी अवैध हो जाती है. प्रार्थी के मामले में भी इस प्रावधान की पालना नहीं हुई है. ऐसे में अवैध गिरफ्तारी होने के कारण उसे रिहा किया जाए. इसका विरोध करते हुए विशेष लोक अभियोजक मंजुला जैन ने कहा कि गत 6 मई को एसीबी ने एक हुकमनामा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भूपेन्द्र को देकर निर्देश दिया गया कि महेश जोशी को डिटेन किया जाए. इसमें हुकमनामा में गिरफ्तारी के आधार और आरोप लिखे गए थे. इसकी पालना में 7 मई को जोशी को घर से हिरासत में लिया गया. इस दौरान उनके परिजन मौके पर पर मौजूद थे. इसके बाद एसीबी मुख्यालय पहुंच कर उन्हें गिरफ्तार किया गया और उसकी सूचना आरोपी के बेटे के मोबाइल पर दी गई. इसके बाद गिरफ्तारी की सूचना पुनः उनके बेटे को दी गई.