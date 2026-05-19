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पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 13 की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ी

इस मामले में एसीबी ने प्रारंभिक जांच करने के बाद 30 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज किया था.

COURT ACB EXTEND JUDICIAL CUSTODY, JUDICIAL CUSTODY OF 13 INDIVIDUALS
एसीबी मामलों की विशेष अदालत. (ETV Bharat jaipur file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 19, 2026 at 7:32 PM IST

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जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे़ एसीबी केस में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि वीसी के जरिए एक जून तक बढ़ा दी.

एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शालिनी ने बताया कि जिन अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है उनमें दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सैना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक, निरिल कुमार एवं संजय बडाया शामिल हैं. वहीं, मामले में फरार अन्य आरोपी जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल एवं संजीव गुप्ता को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है.

पढ़ेंः जल जीवन मिशन घोटाला: रिमांड पर चल रहे संजय बड़ाया को जेल भेजा

उन्होंने बताया कि इस मामले में एसीबी ने प्रारंभिक जांच करने के बाद 30 अक्टूबर 2024 को केस दर्ज किया था. साल 2021 में जल जीवन मिशन के तहत श्री श्याम ट्यूबवेल व श्री गणपति ट्यूबवेल के संचालकों ने फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र दिखाकर करोड़ों रुपए के टेंडर लिए थे. घोटाला सामने आने पर एसीबी ने मामले की जांच शुरू की थी और बाद में ईडी ने अपने स्तर पर मामला दर्ज कर पूर्व मंत्री महेश जोशी और संजय बडाया सहित अन्य को गिरफ्तार किया था. तब जोशी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी.

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JUDICIAL CUSTODY OF 13 INDIVIDUALS
FORMER MINISTER MAHESH JOSHI
EXTEND JUDICIAL CUSTODY JUNE 1
SPECIAL COURT FOR ACB

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