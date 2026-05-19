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पूर्व मंत्री महेश जोशी सहित 13 की न्यायिक हिरासत एक जून तक बढ़ी

एसीबी मामलों की विशेष अदालत. ( ETV Bharat jaipur file photo )

जयपुरः एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुडे़ एसीबी केस में आरोपी पूर्व मंत्री महेश जोशी, पूर्व एसीएस सुबोध अग्रवाल सहित 13 आरोपियों की न्यायिक हिरासत अवधि वीसी के जरिए एक जून तक बढ़ा दी. एसीबी की ओर से विशेष लोक अभियोजक शालिनी ने बताया कि जिन अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई है उनमें दिनेश गोयल, कृष्णदीप गुप्ता, शुभांशु दीक्षित, सुशील शर्मा, विशाल सक्सैना, अरुण श्रीवास्तव, डीके गौड़, महेंद्र प्रकाश सोनी, मुकेश पाठक, निरिल कुमार एवं संजय बडाया शामिल हैं. वहीं, मामले में फरार अन्य आरोपी जितेन्द्र शर्मा, मुकेश गोयल एवं संजीव गुप्ता को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर रखा है.