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'यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो' में दिखेगी फिरोजाबाद के कांच की चमक

फिरोजाबाद: उत्तर प्रदेश सरकार के दूरदर्शी प्रयासों से फिरोजाबाद के प्रसिद्ध कांच उद्योग को एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलने जा रही है. ग्रेटर नोएडा में आयोजित होने वाले 'उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2026' में जनपद का कांच उद्योग वैश्विक मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए पूरी तरह तैयार है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की 'एक जनपद- एक उत्पाद' (ओडीओपी) और निर्यात प्रोत्साहन नीतियों के चलते स्थानीय उद्यमियों, नवाचारियों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सीधे विदेशी खरीदारों और वैश्विक बाजार से जुड़ने का एक बेहतरीन अवसर मिल रहा है.





कांच उद्योग की किस्मत बदली!: इस विशाल ट्रेड शो में फिरोजाबाद जनपद की ओर से मजबूत भागीदारी देखने को मिलेगी. जिले के 46 प्रमुख उद्यमी और नवोदित निर्यातक कुल 54 भव्य स्टाल लगाने जा रहे हैं. इन स्टाल्स के माध्यम से फिरोजाबाद के ऐतिहासिक और आधुनिक हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा. ट्रेड शो के दौरान देश-विदेश से आने वाले खरीदारों और व्यापारिक प्रतिनिधियों के सामने फिरोजाबाद का कांच उद्योग अपनी अनूठी कलात्मकता और आधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करेगा.



ट्रेड शो में न केवल फिरोजाबाद के पारंपरिक कांच के सामान, झूमर, सजावटी उत्पाद और आधुनिक 'ग्लास व ग्लासवेयर' की विस्तृत रेंज दिखेगी, बल्कि जिले के अन्य प्रमुख क्षेत्रों का भी प्रदर्शन होगा. एक्सपो में फिरोजाबाद के डेयरी प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और गारमेंट प्रोडक्ट्स से जुड़े उत्पादकों की भी सशक्त मौजूदगी रहेगी. इससे जिले के समग्र औद्योगिक परिदृश्य और विनिर्माण क्षमता (मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी) को नया आयाम मिलेगा.- सांध्य यादव,उपायुक्त, उद्योग विभाग

योगी सरकार की ODOP नीति का कमाल (Photo Credit: ETV Bharat)

योगी सरकार की नीतियों के कारण आज छोटे से छोटा उद्यमी भी सीधे वैश्विक बाजार तक पहुंच बना पा रहा है. ओडीओपी योजना के तहत कांच उद्योग से जुड़े कारीगरों को आधुनिक प्रशिक्षण, पैकेजिंग और वित्तीय सहायता प्रदान की गई है. इस ट्रेड शो के जरिए नवोदित निर्यातकों को विदेशी कंपनियों के साथ बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) मीटिंग का अवसर मिलेगा, जिससे निर्यात और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे.

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