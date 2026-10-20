स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सपा ने भाजपा पर लगाया मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप
उत्तर प्रदेश में स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 3:54 PM IST
लखनऊ/ औरैया / इटावा / फिरोजाबाद : आगामी 23 अक्टूबर को यूपी में होने जा रहे स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं.
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों के दबाव में कुछ जिलों के प्रशासनिक अधिकारी ग्राम प्रधानों और शिक्षक मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित कर रहे हैं.
प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि इलाहाबाद-झाँसी स्नातक खण्ड निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट कौशाम्बी के जिलाधिकारी और एसडीएम पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों और स्नातक तथा शिक्षक मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाया जा रहा है.
मतदाताओं की पात्रता पर उठाए सवाल
ज्ञापन में सपा की तरफ से वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 21 अक्टूबर को विद्यालयों के प्रबंधकों की बैठक बुलाए जाने का जिक्र किया गया है.
ज्ञापन के अनुसार, इस बैठक में निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किए जाने वाले शिक्षकों की पात्रता से संबंधित प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाना है.
सपा ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि 23 अक्टूबर को मतदान से केवल दो दिन पहले मतदाता सूची में पात्रता का सत्यापन करने के लिए प्रबंधकों की बैठक बुलाना निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जबकि सपा का कहना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और सूची प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है.
औरैया डीएम बोले: एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी, 23 अक्टूबर को होगा मतदान
औरैया : आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव को लेकर औरैया जनपद में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.
आगामी 23 अक्टूबर को जिले में मतदान कराया जाएगा. इसके लिए स्नातक और शिक्षक खंड को मिलाकर कुल 20 मतदान बूथ बनाए गए हैं. सभी बूथों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को परखा जा चुका है.
मतदान के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती भी की गई है. जिलाधिकारी बृजेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिषेक भारती ने जिले में बनाए गए मतदान केंद्रों का स्थलीय निरीक्षण किया.
शिक्षक-स्नातक चुनाव को गंभीरता से लें मतदाता
इटावा : आगरा खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं. भाजपा प्रत्याशियों को जिताने के उद्देश्य से पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री प्रशांत राव चौबे ने इटावा शहर में कई स्थानों पर पहुंच कर शिक्षकों, स्नातकों और मतदाताओं से संपर्क किया. इस दौरान उन्होंने पार्टी की नीतियों और विकास कार्यों की जानकारी देते हुए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करने की अपील की. क्षेत्रीय मंत्री प्रशांत राव चौबे ने बताया कि 23 अक्टूबर को होने वाले मतदान को लेकर संगठन के कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ जुटे हुए हैं.
विधान परिषद चुनाव की तैयारी, डीएम ने मजिस्ट्रेटों को पढ़ाया जिम्मेदारी का पाठ
फिरोजाबाद: आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन 2026 के चुनाव को लेकर जोनल एवं सेक्टर मजिस्ट्रेटों को जिलाधिकारी ने जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाया.
एक बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रशिक्षण और चुनाव प्रक्रिया की जानकारी देते हुए बताया कि विधान परिषद (शिक्षक एवं स्नातक) चुनाव की प्रक्रिया के संबंध में सेक्टर मजिस्ट्रेटों को पूरी जानकारी होना आवश्यक है, जिससे वे ज़रूरत पड़ने पर पीठासीन अधिकारियों का मार्गदर्शन कर सकें. सेक्टर मजिस्ट्रेटों को प्रक्रिया के सभी नियमों, क्या करें और क्या न करें की पूरी समझ होनी चाहिए.
जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि पुलिस के साथ समन्वय बैठक के अलावा यह विशेष सत्र सेक्टर मजिस्ट्रेटों के लिए आयोजित किया गया है, ताकि तकनीकी और कानूनी दोनों पहलुओं को स्पष्ट किया जा सके.