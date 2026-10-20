ETV Bharat / state

स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज, सपा ने भाजपा पर लगाया मतदाताओं पर दबाव बनाने का आरोप

एमएलसी चुनाव को लेकर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की. ( ईटीवी भारत )

लखनऊ/ औरैया / इटावा / फिरोजाबाद : आगामी 23 अक्टूबर को यूपी में होने जा रहे स्नातक-शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गम्भीर आरोप लगाए हैं.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि प्रदेश सरकार के मंत्रियों से लेकर पदाधिकारियों के दबाव में कुछ जिलों के प्रशासनिक अधिकारी ग्राम प्रधानों और शिक्षक मतदाताओं को भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए प्रभावित कर रहे हैं.

प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल की तरफ से निर्वाचन आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया है कि इलाहाबाद-झाँसी स्नातक खण्ड निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट कौशाम्बी के जिलाधिकारी और एसडीएम पुलिस अधिकारियों के माध्यम से ग्राम प्रधानों और स्नातक तथा शिक्षक मतदाताओं पर भाजपा के पक्ष में मतदान के लिए दबाव बनाया जा रहा है. मतदाताओं की पात्रता पर उठाए सवाल ज्ञापन में सपा की तरफ से वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामले में बलिया के जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से 21 अक्टूबर को विद्यालयों के प्रबंधकों की बैठक बुलाए जाने का जिक्र किया गया है. ज्ञापन के अनुसार, इस बैठक में निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किए जाने वाले शिक्षकों की पात्रता से संबंधित प्रमाणपत्रों का सत्यापन किया जाना है. सपा ने इस प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कहा है कि 23 अक्टूबर को मतदान से केवल दो दिन पहले मतदाता सूची में पात्रता का सत्यापन करने के लिए प्रबंधकों की बैठक बुलाना निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जबकि सपा का कहना है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन हो चुका है और सूची प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई जा चुकी है. औरैया डीएम बोले: एमएलसी चुनाव की तैयारी पूरी, 23 अक्टूबर को होगा मतदान औरैया : आगरा खंड स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) चुनाव को लेकर औरैया जनपद में जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं.