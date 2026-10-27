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सपा सरकार ने यूपी को बना दिया था क्राइम कैपिटल: असीम अरुण

समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण बोले-सपा सरकार ने यूपी को बना दिया था क्राइम कैपिटल:. ( ETV Bharat )

बागपत: प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल बना दिया था.

उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदली है और बेटियां रात तीन बजे भी स्कूटी से कहीं आ-जा सकती हैं. किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी ओर आंख उठाकर देख ले.

वह छपरौली क्षेत्र के ककौर कलां गांव में आयोजित घुमंतू गौरव समागम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास और बागपत के युवाओं की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखी. कबीना मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश में पहले ऐसे हालात थे कि उद्योग यहां से पलायन कर रहे थे, लेकिन अब नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं. उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होने से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं. उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर पिछली सपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय प्रदेश की पहचान अपराध के कारण बन गई थी. उनके मुताबिक, मौजूदा समय में सुरक्षा को लेकर स्थिति में बदलाव आया है और महिलाएं पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित महसूस कर सकती हैं. समाज कल्याण राज्यमंत्री ने बागपत के युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला आकार में छोटा होने के बावजूद युवाओं की उपलब्धियों के मामले में अपनी अलग पहचान रखता है.