सपा सरकार ने यूपी को बना दिया था क्राइम कैपिटल: असीम अरुण
समाज कल्याण राज्यमंत्री बोले- आज रात तीन बजे भी बेटियां स्कूटी से कहीं आ-जा सकती हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि आंख उठाकर देख ले.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 11:27 AM IST
बागपत: प्रदेश के समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल बना दिया था.
उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बदली है और बेटियां रात तीन बजे भी स्कूटी से कहीं आ-जा सकती हैं. किसी की हिम्मत नहीं है कि उनकी ओर आंख उठाकर देख ले.
वह छपरौली क्षेत्र के ककौर कलां गांव में आयोजित घुमंतू गौरव समागम में पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने प्रदेश में कानून-व्यवस्था, औद्योगिक विकास और बागपत के युवाओं की उपलब्धियों को लेकर अपनी बात रखी.
कबीना मंत्री असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश में पहले ऐसे हालात थे कि उद्योग यहां से पलायन कर रहे थे, लेकिन अब नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं. उद्योगों के लिए बेहतर माहौल तैयार होने से प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं.
उन्होंने कानून-व्यवस्था को लेकर पिछली सपा सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि उस समय प्रदेश की पहचान अपराध के कारण बन गई थी.
उनके मुताबिक, मौजूदा समय में सुरक्षा को लेकर स्थिति में बदलाव आया है और महिलाएं पहले के मुकाबले अधिक सुरक्षित महसूस कर सकती हैं.
समाज कल्याण राज्यमंत्री ने बागपत के युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि यह जिला आकार में छोटा होने के बावजूद युवाओं की उपलब्धियों के मामले में अपनी अलग पहचान रखता है.
उन्होंने कहा कि कोई भी भर्ती हो, बागपत के युवा चयनित होकर अपनी प्रतिभा का परिचय देते हैं. उन्होंने युवाओं की मेहनत और ऊर्जा को सलाम करते हुए कहा कि उन्हें बागपत के युवाओं पर गर्व है.
मंत्री ने युवाओं की उपलब्धियों को उनकी मेहनत, लगन और क्षमता से जोड़ते हुए कहा कि छोटे जिले के युवाओं का विभिन्न भर्तियों में आगे आना उत्साहजनक है. बागपत के युवाओं की प्रतिभा और ऊर्जा को उन्होंने जिले की विशेष पहचान बताया.
घुमंतू समाज के गौरव और उत्थान पर केंद्रित रहा समागम
छपरौली के ककौर कलां गांव में आयोजित घुमंतू गौरव समागम में समाज कल्याण राज्यमंत्री असीम अरुण की मौजूदगी रही. कार्यक्रम के दौरान उनके बयान प्रदेश की कानून-व्यवस्था, उद्योगों की स्थिति और युवाओं की उपलब्धियों पर केंद्रित रहे.
मंत्री ने अपने संबोधन में पिछली सपा सरकार की आलोचना करते हुए मौजूदा सरकार के कार्यकाल में हुए बदलावों का उल्लेख किया. उनके बयान के बाद प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और विकास को लेकर राजनीतिक चर्चा भी तेज होने की संभावना है.
मंत्री असीम अरुण ने बागपत के युवाओं की सराहना करते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और मेहनत जिले को नई पहचान दे रही है. उन्होंने प्रदेश में उद्योगों की स्थापना और कानून-व्यवस्था में बदलाव को भी सरकार की उपलब्धियों के रूप में प्रस्तुत किया.