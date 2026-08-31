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जम्मू से 14 नवंबर को रवाना होगी ‘दक्षिण भारत यात्रा’ ट्रेन, 13 दिनों में पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन

IRCTC की ओर 13 दिनों में पांच प्रमुख धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए दक्षिण भारत यात्रा’ ट्रेन का परिचालन किया जायेगा.

South India Tour train
‘दक्षिण भारत यात्रा ट्रेन (Getty Images)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 31, 2026 at 3:01 PM IST

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चंडीगढ़ः श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक स्थलों के दर्शन कराने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड (IRCTC) की ओर से दक्षिण भारत यात्रा’ का आयोजन किया जा रहा है. 13 दिनों की यह आध्यात्मिक यात्रा भारत गौरव स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन के जरिए कराई जाएगी. ट्रेन 14 नवंबर 2026 को जम्मू से रवाना होगी और 26 नवंबर 2026 को वापसी होगी.

पैकेज में कई सुविधाएंः IRCTC के ज्वाइंट जनरल मैनेजर (टूरिज्म) हर्ष दीप ने बताया कि "यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के प्रमुख धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा. यात्रा पैकेज में ट्रेन यात्रा, भोजन, ठहरने, स्थानीय परिवहन और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण की व्यवस्था शामिल है."

रामेश्वरम से तिरुपति तक होंगे दर्शन: यात्रा के दौरान श्रद्धालु रामेश्वरम के श्री रामनाथस्वामी मंदिर, मदुरै के मीनाक्षी मंदिर, कन्याकुमारी में स्थानीय भ्रमण, तिरुपति के भगवान वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और मार्कापुर के मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन कर सकेंगे.

चंडीगढ़ समेत 17 स्टेशनों से बोर्डिंगः यात्री जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, जालंधर, लुधियाना, एसएएस नगर मोहाली, चंडीगढ़, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, दिल्ली सफदरजंग, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर और वीरांगना लक्ष्मीबाई (झांसी) से ट्रेन में सवार हो सकेंगे.

तीन श्रेणियों में पैकेजः IRCTC ने यात्रा के लिए तीन श्रेणियां तय की हैं. स्लीपर (इकोनॉमी) पैकेज ₹26,895 , जबकि 3AC (स्टैंडर्ड) पैकेज ₹42,605 का है. वहीं 2AC (कम्फर्ट) पैकेज ₹2,56,830 का है. पैकेज में कन्फर्म ट्रेन टिकट, भोजन, डबल/ट्रिपल शेयरिंग पर ठहरने, स्थानीय बस परिवहन और दर्शनीय स्थलों के भ्रमण के साथ ऑनबोर्ड एस्कॉर्ट, हाउसकीपिंग, सुरक्षा और पैरामेडिकल सहायता भी शामिल होगी.
बुकिंग और अधिक जानकारी के लिए यात्री IRCTC Tourism की वेबसाइट https://www.irctctourism.com पर जानकारी ले सकते हैं. इसके अलावा चंडीगढ़ स्थित IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय सेक्टर-34ए से भी संपर्क किया जा सकता है.

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