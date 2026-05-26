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सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आरोपी लोकेंद्र पण्डया गिरफ्तार, बेटे-बेटी की तैयारी करवाई थी

एसओजी की गिरफ्त में आया आरोपी. ( Courtesy: SOG Rajasthan )