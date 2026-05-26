सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में आरोपी लोकेंद्र पण्डया गिरफ्तार, बेटे-बेटी की तैयारी करवाई थी
इस मामले में एसओजी अब तक 142 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
Published : May 26, 2026 at 7:22 PM IST
जयपुरः राजस्थान एसओजी ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. एसओजी ने डूंगरपुर निवासी आरोपी लोकेंद्र पण्डया को गिरफ्तार किया है. आरोपी ने परीक्षा से पहले अपने बेटे और बेटी को लीक हुआ पेपर पढ़ाया था और अपनी गाड़ी से जयपुर साथ में लाकर लिखित परीक्षा भी दिलवाई थी. इस मामले में एसओजी अब तक 142 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से पेपर प्राप्त करने वाले कुन्दन पण्डया के भाई लोकेन्द्र पण्डया को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी ने परीक्षा से पूर्व अपने पुत्र और पुत्री को लीक पेपर पढ़ाया था. अपनी गाड़ी से जयपुर साथ लाकर लिखित परीक्षा दिलवाई थी. आरोपी लोकेंद्र को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया है. आरोपी लोकेन्द्र पण्ड्या हाल में राजस्थान राज्य बेवरेजेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आरएसबीसीएल) डिपो सागवाड़ा डूंगरपुर में डिपो मैनेजर है.
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बेटी-बेटे को कराई थी तैयारीः विशाल बंसल ने बताया कि कुन्दन कुमार पण्डया ने आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा से सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 की लिखित परीक्षा के सभी प्रश्नपत्रों के प्रश्नोत्तर प्राप्त किए थे. कुन्दन कुमार पण्डया के भाई लोकेन्द्र पण्डया ने भी प्रश्नपत्रों के प्रश्नोत्तर कुन्दन कुमार पण्डया की पुत्री रिद्धि पण्डया के साथ-साथ अपने पुत्र नैतिक पण्डया और पुत्री नेहा पण्डया को पढ़ाकर तैयारी करवाई थी. साथ ही अपनी गाड़ी से जयपुर साथ आकर लिखित परीक्षा भी दिलवाई थी.
ये आए थे अंकः इसके बाद नैतिक पण्डया को हिन्दी विषय में 200 में 143.43 अंक, सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 147.20 अंक प्राप्त हुए थे. पुत्री नेहा पण्ड्या को हिन्दी विषय में 200 में से 158.89 अंक और सामान्य ज्ञान विषय में 200 में से 153.46 अंक प्राप्त हुए. दोनों अविधिक रूप से लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए. नैतिक पण्डया और नेहा पण्डया को पूर्व में 10 जुलाई 2025 को गिरफ्तार किया जा चुका है. गिरफ्तारी के बाद आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया जा चुका है.