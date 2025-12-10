वनरक्षक भर्ती-2020 पेपर लीक मामला: भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार
एसओजी ने वनरक्षक भर्ती-2020 पेपर लीक के मुख्य आरोपी खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन गिरफ्तार किया.
Published : December 10, 2025 at 10:45 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में हो रही पेपर लीक और धांधली की घटनाओं की जांच कर रही एसओजी को बड़ी सफलता मिली है. वनरक्षक भर्ती-2020 की लिखित परीक्षा का प्रश्नपत्र भोपाल की प्रिंटिंग प्रेस से चुराकर मुख्य सरगना जबराराम जाट को देने वाले आरोपी को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है. गिरफ्तार आरोपी की पहचान खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन, निवासी चोपड़ा कला, भोपाल (मध्यप्रदेश) के रूप में हुई है.
एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि 13 नवंबर 2022 को आयोजित वनरक्षक भर्ती परीक्षा-2020 के पेपर लीक मामले के मुख्य आरोपी व 50 हजार रुपए के इनामी बदमाश जबरा राम जाट से गहन पूछताछ के बाद यह अहम कड़ी सामने आई थी. जांच में खुलासा हुआ कि भोपाल स्थित रूचि प्रिंटिंग प्रेस में यह परीक्षा पेपर छपा था.
जहां पेपर छपा, उस प्रेस से जुड़ा था आरोपी: उन्होंने बताया कि आरोपी खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन इसी प्रेस से जुड़ा हुआ था और बेल कंपनी में बाइंडिंग का काम करता था. उसने प्रेस के अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से दोनों शिफ्टों के प्रश्नपत्र चुराए थे. पूछताछ में आरोपी ने कबूल किया कि उसने चुराए गए पेपर मुख्य सरगना जबरा राम जाट को 23 लाख रुपए में बेचे थे. यह रकम उसने नकद और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए अलग-अलग किस्तों में प्राप्त की.
विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी ने रूचि प्रिंटिंग प्रेस में कार्यरत कुछ अन्य कर्मचारियों के नाम भी उजागर किए हैं. एसओजी की टीमें अब इन सभी संदिग्धों की तलाश में छापेमारी कर रही हैं. पेपर लीक का यह मामला राजस्थान में सरकारी नौकरियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और गिरोहबाजी की गंभीर तस्वीर पेश करता है. एसओजी ने आश्वासन दिया है कि पूरे गिरोह को जल्द ही बेनकाब कर लिया जाएगा.