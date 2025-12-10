ETV Bharat / state

वनरक्षक भर्ती-2020 पेपर लीक मामला: भोपाल प्रिंटिंग प्रेस से पेपर चुराने वाला मुख्य आरोपी गिरफ्तार

आरोपी खिलान सिंह उर्फ केडी डॉन ( Photo Courtesy- SOG )