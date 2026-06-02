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कांस्टेबल भर्ती-2017: परीक्षा केंद्र पर कंप्यूटर हैक कर सॉल्व करवाया पेपर, आरोपी 9 साल बाद गिरफ्तार

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी कानाराम से सांठ-गांठ कर पेपर हल करने वाले अभ्यर्थियों के बारे में एसओजी अनुसंधान कर रही है. उन्होंने बताया, 12 मार्च, 2018 को एपटेक कंपनी के कर्मचारी रोहन कपूर ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था. एपटेक को राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती-2017 की ऑनलाइन परीक्षा करवाने का जिम्मा दिया गया था.

जयपुरः साल 2017 में हुई कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में परीक्षा केंद्र पर सांठ-गांठ कर पेपर हल करवाने के मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) ने बड़ी कार्रवाई की है. करीब 9 साल पुराने इस मामले में एसओजी ने आरोपी कानाराम को गिरफ्तार किया है. उसने परीक्षा केंद्र पर सांठ-गांठ कर अभ्यर्थियों को पेपर हल करवाए थे.

शिकायत पर एसओजी ने दर्ज किया मुकदमाः परिवादी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इस भर्ती में कंप्यूटर बेस (ऑनलाइन) परीक्षा करवाई गई. यह परीक्षा 7 मार्च से 5 मई, 2018 तक हुई. उन्होंने आरोप लगाया कि राजस्थान पुलिस की कांस्टेबल भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में परीक्षा केंद्र सरस्वती इंफोटेक के मालिक व अन्य ने संगठित गिरोह बनाकर षड्यंत्रपूर्वक कुछ अभ्यर्थियों को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए परीक्षा केंद्रों पर लगे कंप्यूटर सिस्टम को रिमोट एक्सेस से हैक कर परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ की. इस पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की.

इस तरह की गई धांधलीः जांच में सामने आया कि एक परीक्षार्थी हीरालाल को आरोपी कानाराम ने परीक्षा केंद्र पर सांठ-गांठ कर पेपर हल करवाया था. सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में सामने आया कि हीरालाल ने 9 मार्च, 2018 को दूसरी पारी में 12:30 से 2:30 बजे के बीच परीक्षा दी. वह पहले सीट नंबर 53 पर परीक्षा देने बैठा था. बाद में उसे विकास और अमोल ने सीट नंबर 66 पर बिठा दिया. इस सीट पर लगे कंप्यूटर के सीपीयू में आरोपी अमोल ने कुछ डिवाइस लगाकर हैक कर लिया और रिमोट एक्सेस के जरिए पेपर हल किया. हीरालाल, विकास और अमोल सहित 34 आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है.