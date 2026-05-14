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PTI और SI भर्ती में डमी कैंडिडेट बिठाए, एसओजी ने दबोचा

एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थी बिठाने के मामले में फरार चल रहे 15 हजार रुपए के इनामी आरोपी भभूतराम उर्फ रणजीत को गिरफ्तार किया गया है. वह, लच्छियों की बेरी (बाड़मेर) का रहने वाला है. उसे 16 मई तक रिमांड पर लेकर पूछताछ जारी है.

जयपुरः राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में धांधली के मामलों को लेकर राजस्थान स्पेशल ऑपेरशन ग्रुप (एसओजी) लगातार नए खुलासे कर रही है. अब एसओजी ने एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया है. जिसने न केवल भर्ती परीक्षाओं में कमीशन लेकर डमी अभ्यर्थी बिठाने का जुगाड़ किया, बल्कि बिना किसी प्रतियोगिता में भाग लिए खुद के लिए ताइक्वांडो का फर्जी खेल प्रमाण पत्र भी हासिल कर लिया.

एसओजी ने घोषित किया 15 हजार का इनामः उन्होंने बताया कि शारीरिक शिक्षा अध्यापक भर्ती-2022 में मूल अभ्यर्थी मुकेश सारण की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाकर परीक्षा देने की शिकायत मिली थी. इस पर एसओजी ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. इस मामले में मूल अभ्यर्थी मुकेश सारण सहित चार आरोपियों को एसओजी पहले गिरफ्तार कर चुकी है. भभूताराम फरार चल रहा था. एसओजी ने उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए और उसकी गिरफ्तारी पर 15 हजार रुपए का इनाम घोषित किया.

दूसरे राज्यों में काटी फरारीः उन्होंने बताया है कि आरोपी को बाड़मेर पुलिस की मदद से हिरासत में लिया गया. जयपुर लाकर पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार किया गया. पड़ताल में सामने आया है कि वह एसओजी से बचने के लिए डेढ़-दो साल से दूसरे राज्यों में फरारी काट रहा था. वह, पहले एसआई भर्ती में डमी बिठाने के आरोप में भी गिरफ्तार हो चुका है. आरोपी कमीशन लेकर मूल अभ्यर्थियों की जगह डमी अभ्यर्थी बिठाता था. उनका कहना है कि ताइक्वांडो के फर्जी खेल प्रमाण पत्र के मामले में अलग से मुकदमा दर्ज है, जिसमें जांच जारी है.