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खाटूश्यामजी हमला: सातवें दिन भी सीकर में धरना जारी, आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े प्रदर्शनकारी

सीकर के खाटूश्यामजी में युवक करण कुमावत पर हमले के विरोध में कलेक्ट्रेट के बाहर सातवें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना जारी रहा.

आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े प्रदर्शनकारी
आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े प्रदर्शनकारी (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 14, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
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सीकर: धार्मिक नगरी खाटूश्यामजी में 26 मई को युवक करण कुमावत पर हुए हमले के विरोध में सीकर कलेक्ट्रेट के बाहर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना रविवार को सातवें दिन भी जारी रहा. मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन की ओर से दिए गए आश्वासन के बावजूद आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया.

धरने के सातवें दिन राजस्थान माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष प्रहलाद राय टांक प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और धरनार्थियों से बातचीत की. उन्होंने धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े रहे। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जब तक सभी फरार आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा.

सातवें दिन भी सीकर में धरना जारी (ETV Bharat Sikar)

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पुलिस ने दिया गिरफ्तारी का आश्वासन: धरनास्थल पहुंचने से पहले प्रहलाद राय टांक ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की. उन्होंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. तेजपाल सिंह और डीवाईएसपी राजेश जांगिड़ से चर्चा की. पुलिस ने बताया कि आठ फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं और दो सप्ताह के अंदर सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. पुलिस की इस जानकारी के बाद प्रहलाद राय टांक ने धरनास्थल पर लोगों को आश्वासन दिया और धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन धरने के नेतृत्वकर्ता किशोर दूल्हेपुरा समेत अन्य प्रदर्शनकारियों ने इसे अस्वीकार कर दिया और धरना जारी रखने का फैसला दोहराया. इसके बाद टांक वापस लौट गए.

मीडिया से बातचीत में प्रहलाद राय टांक ने कहा कि करण कुमावत पर हमले के बाद समाज में आक्रोश है. अपराधी बहुत शातिर होते हैं और पुलिस से भागते रहते हैं, लेकिन भजनलाल सरकार में अपराधियों को कोई संरक्षण नहीं मिलेगा. यह सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रही है. पुलिस को दो सप्ताह का समय दिया गया है, जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार हो जाएंगे. भाजपा नेता गजानंद कुमावत ने भी पुलिस कार्रवाई पर भरोसा जताया और कहा कि सभी आठ आरोपियों को जल्द कानून के दायरे में लाया जाएगा. फिलहाल धरना जारी है और प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर डटे हुए हैं.

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