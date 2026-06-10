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जैसलमेर हत्याकांड: अस्पताल में धरना जारी, परिजन बोले- युवक के हत्यारों की गिरफ्तारी तक नहीं उठेंगे

खुहड़ी थाना क्षेत्र में युवक महावीर सिंह की अपहरण के बाद पीट-पीटकर हत्या.

Family members and villagers stage a sit-in at Jawahar Hospital in Jaisalmer.
जैसलमेर के जवाहिर अस्पताल में धरना देते परिजन एवं ग्रामीण (ETV Bharat Jaisalmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 2:57 PM IST

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जैसलमेर: जिले के खुहड़ी थाना क्षेत्र में युवक महावीर सिंह के अपहरण और पीट-पीटकर हत्या के मामले में बुधवार को दूसरे दिन भी जवाहिर अस्पताल परिसर में परिजनों और ग्रामीणों का धरना जारी रहा. गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी एवं परिवार को न्याय मिलने पर ही धरना समाप्त किया जाएगा.

पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश का मामला सामने आ रहा है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीमों का गठन किया है. पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है. आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया है. जल्द मामले का खुलासा कर आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

मृतक का भाई और एसपी बोले... (ETV Bharat Jaisalmer)

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एसपी ने बताया कि मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे म्याजलार निवासी महावीर सिंह (22) साथी के साथ बाइक पर गांव लौट रहा था, तभी दो वाहनों में आए हमलावरों ने बाइक को टक्कर मारकर गिरा दिया. दोनों युवकों को कथित रूप से अपहरण कर गाड़ी में डालकर ले गए. रास्ते में महावीर के साथी को छोड़ दिया, जबकि महावीर से चलती गाड़ी में लाठी-डंडों, लात-घूंसों से बेरहमी से मारपीट की. हमलावर बाद में सोड़ा गांव के पास हाईवे किनारे महावीर को गंभीर हालत में फेंककर फरार हो गए. इसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बदमाश युवक को वाहन से नीचे फेंकते नजर आए.

आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग: प्रत्यक्षदर्शी स्वरूप सिंह ने बताया कि युवक सड़क किनारे गंभीर हालत में पानी मांग रहा था. पुलिस को सूचना देने के बाद भी सहायता नहीं पहुंची तो स्थानीय लोगों ने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया. इधर घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण अस्पताल पहुंचे तथा आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग लेकर धरना शुरू कर दिया. धरनास्थल पर परिजनों और ग्रामीणों का कहना है, यह सुनियोजित हत्या है, जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, तब तक धरना जारी रहेगा.

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SIT IN CONTINUES AT HOSPITAL
PROTEST BY ANGRY FAMILY MEMBERS
YOUTH KIDNAPPED AND BEATEN TO DEATH
DEMAND FOR ARREST OF THE ACCUSED
MURDER OF YOUTH IN JAISALMER

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