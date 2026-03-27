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राजस्थान में कई शहरों के पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस में बम ब्लास्ट की धमकी, जांच में जुटी पुलिस

इसके पहले 10 मार्च को भी राजस्थान के करीब 17 शहरों में बम ब्लास्ट की धमकी मिली थी.

पासपोर्ट ऑफिस में धमाके की धमकी
पासपोर्ट ऑफिस, सीकर (ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 3:24 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 4:03 PM IST

7 Min Read
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जयपुर: प्रदेश के कई शहरों में एक बार फिर बम की धमकी से हड़कंप मच गया है. 17 दिन के भीतर दूसरी बार पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. धमकी मिलने के बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और तत्काल सघन सर्च ऑपरेशन चलाकर परिसरों को चेक किया गया. अभी तक किसी भी शहर में कोई संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक नहीं मिला है.

जयपुर स्थित पासपोर्ट ऑफिस की मेल आईडी पर धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद तुरंत इसकी सूचना सीकर पुलिस को दी गई. सूचना मिलते ही उद्योग नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सिने स्क्वायर मॉल स्थित पासपोर्ट ऑफिस सहित पूरे परिसर को एहतियातन खाली करवा लिया. वहीं, जैसलमेर और चूरू में पुलिस डकघर की तलाशी में जुटी है.

उद्योग नगर थाना प्रभारी राजेश कुमार बुडानिया ने बताया कि मॉल में मौजूद मूवी थिएटर, रेस्टोरेंट, दुकानों और अन्य प्रतिष्ठानों को भी तुरंत बंद करवा दिया गया. इस दौरान थिएटर में चल रही फिल्म को बीच में ही रोकना पड़ा और दर्शकों को बाहर निकाला गया. कई लोग हाथों में पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक लिए ही थिएटर से बाहर निकलते नजर आए. अचानक मॉल खाली कराए जाने से कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

पोस्ट ऑफिस में पुलिस जांच करते हुए
पोस्ट ऑफिस में जांच करती हुई पुलिस (ETV Bharat Churu)

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थाना प्रभारी ने बताया कि सुरक्षा के मद्देनजर पूरे मॉल को खाली कराकर पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी. सीकर का पासपोर्ट ऑफिस सिने स्क्वायर मॉल में स्थित है, जहां एक दर्जन से अधिक रेस्टोरेंट, शॉप्स और मनोरंजन के साधन मौजूद हैं. किसी भी प्रकार के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

पहले भी मिल चुकी है धमकी: उद्योग नगर थाना प्रभारी ने बताया कि इससे पहले 10 मार्च को भी इसी तरह की धमकी जयपुर पासपोर्ट ऑफिस की मेल आईडी पर मिली थी. उस दौरान भी सीकर में करीब चार घंटे तक सर्च ऑपरेशन चलाया गया था, लेकिन कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी. अब 17 दिन बाद दोबारा मिली धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है.

फिलहाल जयपुर से डॉग स्क्वायड टीम को बुलाया गया है. टीम के पहुंचने के बाद पूरे मॉल परिसर की सघन तलाशी ली जाएगी. पुलिस धमकी देने वाले की पहचान करने और ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाएगी. मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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डाकघर को उड़ाने की धमकी: जैसलमेर स्थित डाकघर को ईमेल के जरिए बम धमकी मिलने से प्रशासन में हड़कंप मच गया. धमकी भरे मेल में दोपहर के बाद नमाज के समय पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को निशाना बनाने की बात कही गई थी. साथ ही दस जहरीले बम रखने का दावा भी किया गया. ईमेल में बेंगलुरु मेडिकल कॉलेज से जुड़े एक व्यक्ति के कथित अपमान का जिक्र करते हुए इसे हमला करने की बात कही गई. साथ ही तमिलनाडु की राजनीतिक और मीडिया व्यवस्था पर भी कई आरोप लगाए गए हैं.

जैसलमेर डाकघर में धमाके की धमकी
जैसलमेर डाकघर में धमाके की धमकी (ETV Bharat Jaisalmer)

सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत एहतियात के तौर पर डाकघर को खाली करा दिया गया. कर्मचारियों और वहां मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकालकर परिसर को सील कर दिया गया. डाकघर अधिकारी बाबूसिंह ने बताया कि ईमेल से धमकी मिलने की सूचना के बाद तुरंत परिसर को खाली करवा दिया गया. अब उच्च अधिकारियों और पुलिस से प्राप्त निर्देशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है.

वहीं, इसी तरह चूरू पोस्ट ऑफिस कार्यलय को भी दस जहरीले बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल मिला. शहर के मुख्य डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को हड़कंप मच गया. यह धमकी एक संदिग्ध ई-मेल के जरिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय जयपुर को भेजी गई, जिसमें दोपहर को विस्फोट करने की बात कही गई थी. कोतवाली थाना सीआई सुखराम चोटिया पुलिस जाप्ते और बम निरोधक दस्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचकर डाकघर व पासपोर्ट सेवा केंद्र को खाली करवाया.

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बीकानेर में भी धमकी: बीकानेर के हेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. शुक्रवार को दोपहर बाद धमकी की सूचना के बाद कोटगेट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डॉग स्क्वॉड को मौके पर बुलाया गया. बम होने की सूचना के बाद कोटगेट थानाधिकारी धीरेंद्र सिंह शेखावत मौके पर पहुंचेऔर पूरे परिसर को खाली कराया गया और कर्मचारियों को बाहर निकाला गया. पूरे परिसर को खाली करवाने के बाद डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते ने पूरे परिसर को चेक किया और करीब डेढ़ घंटे बाद भी जांच में कुछ भी आपत्तिजनक और संदिग्ध नहीं मिला इसके बाद क्लीयरेंस दी गई.

पोस्ट ऑफिस में सघन तलासी अभियान चलाया गया.
पोस्ट ऑफिस में सघन तलासी अभियान चलाया गया. (ETV Bharat)

अजमेर में ब्लास्ट की धमकी: अजमेर में मुख्य डाक घर और परिसर में बने पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ने की दोबारा से धमकी मिली है. धमकी की सूचना मिलने के साथ ही दोनों कार्यालय में हड़कम्प मच गया. आनन फानन में दोनों ही कार्यालय में मौजूद कार्मिकों को भवन से बाहर निकाल लिया गया. धमकी की सूचना स्थानीय पुलिस और सीआईडी जोन को भी दी गई. डॉग स्क्वायड और बम निरोधक दस्ते की टीम ने दोनों ही कार्यालय भवन में जाकर चप्पे चप्पे की जांच की. जांच में कोई विस्फोटक सामग्री नहीं मिली है.

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अजमेर के मुख्य डाक घर में वरिष्ठ पोस्ट मास्टर केके मीणा ने बताया कि 1 बजकर 9 मिनट पर वरिष्ठ अधीक्षक कार्यालय से ईमेल मिला था, जिसमें पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ने की धमकी लिखी हुई थी. कोतवाली थाना प्रभारी अनिल देव डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते की टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने यह भी बताया कि जांच में भी प्रकार का कोई विस्फोटक कार्यालय परिसर और भवन से नही मिला है. 10 मार्च को भी धमाकों की धमकी मिली थी.

भरतपुर शहर के मुख्य डाकघर में शुक्रवार को बम होने की सूचना से शुक्रवार को हड़कंप मच गया. कंट्रोल रूम से मिली सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य एजेंसियां मौके पर पहुंचीं. कई घंटों तक चले सघन सर्च ऑपरेशन के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली. कोतवाली थाना प्रभारी रविन्द्र सिंह ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए पोस्ट ऑफिस में बम होने की सूचना मिली थी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट किया गया. सभी संबंधित टीमों को बुलाकर पूरे परिसर की गहन जांच करवाई गई.

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Last Updated : March 27, 2026 at 4:03 PM IST

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