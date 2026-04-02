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एसआई भर्ती 2025 का 5 और 6 अप्रैल को होगा आयोजन, प्रवेश पत्र हुए अपलोड, अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की करनी होगी पालना

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को राज्यभर में होने जा रहा है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड करना अनिवार्य है. यह परीक्षा 1,015 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. राज्य के 26 जिलों और 41 शहरों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस बार आयोग ने नकल रोकने के लिए कड़ी रणनीति बनाई है, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस पहचानने की आधुनिक तकनीक और डिजिटल वीडियोग्राफी शामिल है. साथ ही, अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालना अनिवार्य होगा. पूरी आस्तीन के कपड़े, जूते, आभूषण, घड़ी व बेल्ट पर प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसआई भर्ती 2025 का आयोजन 1 हजार 15 पदों के लिए 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है. दोनों दिन दो पारियों में परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि राज्य के 26 जिलों और कुल 41 शहरों में 1 हजार 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. मेहता ने बताया कि परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रणनीति बनाई गई है. पढ़ें: एसआई भर्ती-2025 परीक्षा टालने के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रार्थना पत्र ब्लूटूथ से नकल पर नकेल: उन्होंने बताया कि पुलिस के तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से ब्लूटूथ तकनीक पर किए गए सघन शोध के परिणामस्वरूप अब ऐसे आपराधिक तत्व भी निगरानी में हैं. शोध के माध्यम से विकसित तकनीकी कौशल के परिणामस्वरूप परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस को आसानी से पहचानकर अपराधियों के प्रयासों को निष्फल किया जा सकेगा. मेहता ने बताया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम उठाया गया है.