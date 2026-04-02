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एसआई भर्ती 2025 का 5 और 6 अप्रैल को होगा आयोजन, प्रवेश पत्र हुए अपलोड, अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की करनी होगी पालना

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में किसी भी प्रकार की जालसाजी, पेपर लीक या नकल करने पर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

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राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 3:56 PM IST

4 Min Read
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अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की एसआई भर्ती 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को राज्यभर में होने जा रहा है. आयोग ने सभी अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र अधिकृत वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें यथाशीघ्र डाउनलोड करना अनिवार्य है. यह परीक्षा 1,015 पदों के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे. राज्य के 26 जिलों और 41 शहरों में कुल 1,174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. इस बार आयोग ने नकल रोकने के लिए कड़ी रणनीति बनाई है, जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस पहचानने की आधुनिक तकनीक और डिजिटल वीडियोग्राफी शामिल है. साथ ही, अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड का पालना अनिवार्य होगा. पूरी आस्तीन के कपड़े, जूते, आभूषण, घड़ी व बेल्ट पर प्रतिबंध रहेगा. परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत 10 साल से आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि एसआई भर्ती 2025 का आयोजन 1 हजार 15 पदों के लिए 5 और 6 अप्रैल को होने जा रहा है. दोनों दिन दो पारियों में परीक्षा होगी. उन्होंने बताया कि राज्य के 26 जिलों और कुल 41 शहरों में 1 हजार 174 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 7 लाख 70 हजार से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं. मेहता ने बताया कि परीक्षा की तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है. परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रणनीति बनाई गई है.

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ब्लूटूथ से नकल पर नकेल: उन्होंने बताया कि पुलिस के तकनीकी विशेषज्ञों की ओर से ब्लूटूथ तकनीक पर किए गए सघन शोध के परिणामस्वरूप अब ऐसे आपराधिक तत्व भी निगरानी में हैं. शोध के माध्यम से विकसित तकनीकी कौशल के परिणामस्वरूप परीक्षा केंद्रों पर जांच के दौरान ब्लूटूथ डिवाइस को आसानी से पहचानकर अपराधियों के प्रयासों को निष्फल किया जा सकेगा. मेहता ने बताया कि परीक्षा को पूरी पारदर्शिता और सुरक्षा के साथ बनाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम उठाया गया है.

परीक्षा में ड्रेस कोड का करना होगा पालन: उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की सघन सुरक्षा जांच (फ्रिस्किंग) सुनिश्चित करने के लिए मेटल डिटेक्टर से लैस पुरुष और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे. परीक्षा केंद्रों पर नकल रोकने के लिए प्रवेश से पहले त्रिस्तरीय जांच प्रक्रिया अपनाई जाएगी. आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ड्रेस कोड का पालन करना अनिवार्य होगा. पुरुष अभ्यर्थियों को आधी आस्तीन के शर्ट, टी-शर्ट या कुर्ता, पेंट या पायजामा के साथ हवाई चप्पल पहनकर आना होगा. महिला अभ्यर्थियों को सलवार सूट या साड़ी, आधी आस्तीन का कुर्ता या ब्लाउज पहनने होंगे और साधारण रबर बैंड लगाकर आ सकेंगी. उन्होंने बताया कि सुरक्षा जांच में सहयोग के उद्देश्य से पूरी आस्तीन के कपड़े और जूते पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेंगे. इसके अलावा आभूषण, घड़ी, चश्मा, बेल्ट, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, टोपी और स्कार्फ जैसे सामान पहनकर केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा केंद्र की परिधि में पूर्ण अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से 100 मीटर के दायरे में स्थित ई-मित्र और साइबर कैफे को परीक्षा अवधि के दौरान बंद रखना होगा.

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पेपर लीक करने पर 10 करोड़ तक का जुर्माना: उन्होंने बताया कि प्रदेश में सार्वजनिक परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए अब तक के सबसे कड़े कानून राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2022 के तहत परीक्षा में किसी भी प्रकार की जालसाजी, पेपर लीक या नकल की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की गई है. नए कानून के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति परीक्षा में अनुचित साधनों का उपयोग करता है, प्रश्न पत्र लीक करने का षड्यंत्र रचता है या किसी दूसरे के स्थान पर परीक्षा देता है, तो वह इस कानून के दायरे में होगा. इस अधिनियम के तहत अपराध करने वालों को न्यूनतम 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है. वहीं, दोषियों के खिलाफ 10 लाख से 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है.

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