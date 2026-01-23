ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने दान किए 35.40 करोड़ रुपये, आधा किलो सोना और 112 किलो चांदी

चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी मंदिर में इस माह भंडार व भेंट कक्ष से रिकॉर्ड 35 करोड़ 40 लाख से अधिक की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई.

चित्तौड़गढ़ के श्री सांवलियाजी मंदिर
चढ़ावे की गणना करते मंदिर समित के लोग (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 23, 2026 at 8:55 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: विश्वप्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में भक्तों की अपार आस्था ने इस माह एक नया कीर्तिमान रचा है. मंदिर के भंडार और भेंट कक्ष से कुल 35 करोड़ 40 लाख 93 हजार 313 रुपये की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है. इसके साथ ही भंडार में 592 ग्राम 780 मिलीग्राम सोना और 112 किलो 723 ग्राम चांदी भी भेंट के रूप में मिली है. यह आंकड़ा मंदिर की लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की भक्ति का स्पष्ट प्रमाण है.

भंडार खोलने और चढ़ावा गणना की प्रक्रिया: अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ठाकुरजी का भंडार खोला गया था, जिसके बाद छह चरणों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चढ़ावा राशि की गणना पूरी हुई. मंदिर मंडल के पदाधिकारियों, आला अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया संपन्न हुई.

इसे भी पढ़ें- श्री सांवलिया सेठ के भंडार की गणना का चौथा चरण पूरा, निकली 26 करोड़ से अधिक की दान राशि

6 चरणों में हुआ गणना: प्रभा गौतम ने बताया कि पहले चरण में 10 करोड़ 25 लाख, दूसरे में 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार, तीसरे में 6 करोड़ 43 लाख 25 हजार, चौथे में 4 करोड़ 59 लाख 15 हजार, पांचवें में 1 करोड़ 78 लाख 17 हजार 41 रुपये तथा अंतिम छठे चरण में 8 लाख 31 हजार 127 रुपये प्राप्त हुए. इस प्रकार भंडार से कुल 28 करोड़ 68 लाख 13 हजार 168 रुपये निकले.

भेंट कक्ष से प्राप्त राशि: भेंट कक्ष कार्यालय में नकद और मनी ऑर्डर के माध्यम से 6 करोड़ 72 लाख 80 हजार 145 रुपये की राशि प्राप्त हुई. भंडार और भेंट कक्ष की कुल मिलाकर 35 करोड़ 40 लाख 93 हजार 313 रुपये की चढ़ावा राशि इस माह दर्ज की गई है. यह राशि मंदिर के विकास कार्यों, आसपास के क्षेत्रों की भलाई और अन्य धार्मिक गतिविधियों में उपयोग की जाती है.

श्री सांवलियाजी मंदिर मेवाड़ क्षेत्र का प्रमुख तीर्थस्थल है, जहां प्रतिमाह लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं और अपनी श्रद्धा से भारी मात्रा में चढ़ावा चढ़ाते हैं. यह आंकड़ा न केवल मंदिर की आर्थिक मजबूती दर्शाता है, बल्कि भगवान श्रीकृष्ण के प्रति भक्तों की अटूट आस्था को भी बताता है.

इसे भी पढ़ें- सांवलिया सेठ का भंडार खुला, पहले चरण में निकली 10 करोड़ से अधिक की दान राशि

इसे भी पढ़ें- सांवलिया सेठ के द्वार श्रद्धा का रैला, लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना के चलते किए विशेष इंतजाम

TAGGED:

SHRI SANWALIYAJI TEMPLE
35 CRORE 40 LAKH
CHITTORGARH TEMPLE
सांवलिया सेठ में चढ़ावा
SANWALIYA SETH DONATION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.