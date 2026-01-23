ETV Bharat / state

सांवलिया सेठ में रिकॉर्ड चढ़ावा, भक्तों ने दान किए 35.40 करोड़ रुपये, आधा किलो सोना और 112 किलो चांदी

चित्तौड़गढ़: विश्वप्रसिद्ध श्री सांवलियाजी मंदिर में भक्तों की अपार आस्था ने इस माह एक नया कीर्तिमान रचा है. मंदिर के भंडार और भेंट कक्ष से कुल 35 करोड़ 40 लाख 93 हजार 313 रुपये की चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है. इसके साथ ही भंडार में 592 ग्राम 780 मिलीग्राम सोना और 112 किलो 723 ग्राम चांदी भी भेंट के रूप में मिली है. यह आंकड़ा मंदिर की लोकप्रियता और श्रद्धालुओं की भक्ति का स्पष्ट प्रमाण है.

भंडार खोलने और चढ़ावा गणना की प्रक्रिया: अतिरिक्त जिला कलेक्टर एवं श्री सांवलियाजी मंदिर मंडल की सीईओ प्रभा गौतम ने बताया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को ठाकुरजी का भंडार खोला गया था, जिसके बाद छह चरणों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चढ़ावा राशि की गणना पूरी हुई. मंदिर मंडल के पदाधिकारियों, आला अधिकारियों, कर्मचारियों और क्षेत्रीय बैंकों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में यह प्रक्रिया संपन्न हुई.

6 चरणों में हुआ गणना: प्रभा गौतम ने बताया कि पहले चरण में 10 करोड़ 25 लाख, दूसरे में 5 करोड़ 54 लाख 25 हजार, तीसरे में 6 करोड़ 43 लाख 25 हजार, चौथे में 4 करोड़ 59 लाख 15 हजार, पांचवें में 1 करोड़ 78 लाख 17 हजार 41 रुपये तथा अंतिम छठे चरण में 8 लाख 31 हजार 127 रुपये प्राप्त हुए. इस प्रकार भंडार से कुल 28 करोड़ 68 लाख 13 हजार 168 रुपये निकले.