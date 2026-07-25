धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: सीकर में SFI ने फोड़े पटाखे, भाजपा अध्यक्ष को दी चुनौती...जानिए क्या कहा
एसएफआई ने इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया. कार्यकर्ताओं ने कहा कि मोदी सरकार को झुकना पड़ा.
Published : July 25, 2026 at 7:18 PM IST
सीकर: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विजय जुलूस निकाला. SFI कार्यकर्ताओं ने कल्याण सर्किल पर पटाखे फोड़े एवं नारेबाजी कर प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया.
SFI प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ढाका ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने अपना इस्तीफा देने में देरी की. केंद्र सरकार को लग गया था कि इस प्रदर्शन से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी जा सकती है. ऐसे में छात्रों के विरोध को भांपते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. यह छात्रों की बहुत बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि जब नीट पेपर रद्द हुआ, तब सबसे पहले SFI ने शिक्षा मंत्री प्रधान का विरोध किया था. इसके बाद देशभर में SFI के लोग छात्रों के बीच जाकर इस अभियान को तेज करने की मांग कर रहे थे. आज मोदी सरकार झुक गई है. इसी जीत पर SFI कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं.
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इस्तीफा जल्द मंजूर करें: SFI छात्रों ने मांग की कि केंद्र सरकार को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द मंजूर करे. NTA बर्खास्त करें और नीट मामले में जान गंवाने वाले छात्रों के परिवार को मुवावजा दें.सरकार जिम्मेदारी ले कि भविष्य में पेपरों में धांधली और गड़बड़ियां नहीं होगी. ढाका ने कहा कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने दिल्ली में बैठे छात्रों को भाड़े की भीड़ और ये कश्मीर और बिहार से लाए लोग बताया था. आज उसी सरकार को छात्रों ने झुका दिया है. सरकार को कोई अंदेशा नहीं था कि छात्रों का यह मूमेंट इतना बड़ा बन जाएगा. सरकार की यह हालत हो गई कि उनके मंत्री और विधायक इधर-उधर जा भी नहीं पा रहे थे. मंत्री छात्रों के बीच जाएंगे तो छात्र उनको जवाब देंगे.
सीकर आने पर मदन राठौड़ का विरोध: एसएफआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि मदन राठौड़ जब भी सीकर आएंगे तो छात्र उनका जमकर विरोध करेंगे. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिन में कुछ बोलते हैं और रात को कुछ और बोलते हैं. उनको अभी कुछ पता ही नहीं है.
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