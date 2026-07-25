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धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा: सीकर में SFI ने फोड़े पटाखे, भाजपा अध्यक्ष को दी चुनौती...जानिए क्या कहा

सीकर में प्रदर्शन करते एसएफआई कार्यकर्ता ( ETV Bharat Sikar )

सीकर: स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (SFI) ने शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर विजय जुलूस निकाला. SFI कार्यकर्ताओं ने कल्याण सर्किल पर पटाखे फोड़े एवं नारेबाजी कर प्रधान के इस्तीफे को छात्रों की जीत बताया. SFI प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र ढाका ने कहा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रधान ने अपना इस्तीफा देने में देरी की. केंद्र सरकार को लग गया था कि इस प्रदर्शन से पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की कुर्सी जा सकती है. ऐसे में छात्रों के विरोध को भांपते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है. यह छात्रों की बहुत बड़ी जीत है. उन्होंने कहा कि जब नीट पेपर रद्द हुआ, तब सबसे पहले SFI ने शिक्षा मंत्री प्रधान का विरोध किया था. इसके बाद देशभर में SFI के लोग छात्रों के बीच जाकर इस अभियान को तेज करने की मांग कर रहे थे. आज मोदी सरकार झुक गई है. इसी जीत पर SFI कार्यकर्ता खुशियां मना रहे हैं. पढ़ें:धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को गहलोत-डोटासरा ने बताया राहुल गांधी और युवाओं के संघर्ष की जीत