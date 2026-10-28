करवा चौथ पर ट्रेंडिंग में आया थाली संग छलनी का सेट, डिजाइनर करवों के ट्रेंड ने बदला त्योहार का रूप
सरगी परंपरा में निर्वहन के बाद सुहागिन महिलाएं इस खास दिन को अपने तरीके से मनाने के लिए तैयारी में जुट गई हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 5:27 PM IST
वाराणसी: करवा चौथ को लेकर तैयारी अब अंतिम रूप में है. सरगी परंपरा में आज निर्वहन के बाद सुहागिन महिलाएं इस खास दिन को अपने तरीके से मनाने के लिए तैयारी में जुट गई हैं. करवा चौथ गुरुवार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. सुहागिनें व्रत रखती हैं.
यूपी के बाजार में करवा चौथ की रौनक साफ दिखाई दे रही है. वहीं धर्मनगरी वाराणसी में बाजारों में रंग-बिरंगे करवों के साथ सुहाग की सामग्री और मेहंदी लगाने वाले कलाकारों के स्टॉल्स पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है.
इस बार बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड रंग-बिरंगे करवे, ट्रेंडी मेहंदी और डिजाइनर चूड़ियों की है. दुकानदारों का कहना है कि इस बार का करवा चौथ अच्छा बिजनेस लेकर आया है और उम्मीद भी है की ट्रेनिंग और कलरफुल चीजों की वजह से मार्केट और बेहतर परफॉर्मेंस देगा.
सबसे बड़ी बात यह है कि पहले करवा चौथ का त्यौहार बड़े ही सादगी का त्योहार माना जाता था. पूजापाठ की नार्मल सामग्री के साथ ही साधारण मिट्टी के करवे बाजार में दिखाई देते थे,
अब रुपहले पर्दे पर जिस तरह से करवा चौथ के त्योहार को दिखाया गया उसके बाद से अब घर-घर में यह मनाया जाने लगा है. जिसकी वजह से बाजार का ट्रेंड भी तेजी से बदल रहा है.
पहले नॉर्मल मिट्टी के गेरू से रंगे हुए करवों की डिमांड रहती थी और यह 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अब रंग-बिरंगे डिजाइनर ऐसे ऐसे करवे बाजार में दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर ही कोई इनको लेने के बारे में सोचने लगेगा.
हरे पीले नीले लाल गुलाबी डिजाइनर गोटे और शीशे संग मोती से सजाए गए यह करवे देखने में ही आकर्षित लगते हैं. नॉर्मली 15 से 20 रुपए वाले मिट्टी के करवे की जगह इनकी कीमत जरूर 80 से 100 के बीच है, लेकिन यह लोगों को पसंद भी आ रहे हैं.
दुकानदार अर्पित गुप्ता का कहना है कि आजकल महिलाएं पूजा संग फोटो शूट के लिए करवे ले रही हैं. यही वजह है कि इस तरह के ट्रेडिंग करवे ज्यादा डिमांड में हैं. पूजा पाठ भी होता है और फोटो सेशन भी हो जाता है.
इसके कारण डिजाइनर करवों की डिमांड ज्यादा है. इसके अलावा पीतल और स्टील के करवे की डिमांड भी देखने को मिल रही है.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की डिजाइनर करवा छलनी और पूजा की थाली का पूरा सेट काफी ट्रेडिंग है. यह नया ट्रेंड इस बार देखने को मिल रहा है. जिसमें छलनी पर घुंघरू मोती और लेसेस के बेहतरीन वर्क के साथ इनको तैयार किया गया है.
इसके साथ ही करवा छलनी और थाली का पूरा सेट 300 से 1200 रुपये तक में मिल रहा है, जो पहली बार करवा चौथ का व्रत करने वाली महिलाओं को काफी पसंद आ रहा है.
इसके अलावा सोलह श्रृंगार की टोकरी की भी जबरदस्त डिमांड है. टोकरी में सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, कंगन, शीशा, मेहंदी, नेल पेंट के साथ सुहाग की सारी सामग्री एक साथ उपलब्ध हो रही है. जिसकी कीमत 50 से लेकर 200 रुपये के बीच रखी गई है. यह भी काफी ट्रेंडिंग है और एक साथ ही सुहाग की सारी सामग्री उपलब्ध हो जा रही है जिसकी वजह से महिलाएं से काफी पसंद कर रही है.
टबाजार में जहां ट्रेडिंग सामान काफी चर्चा में है रंग-बिरंगे करवे पसंद किया जा रहे हैं, तो वही सबसे ज्यादा भीड़ और डिमांड मेहंदी लगाने वालों की है. करवा चौथ का बाजार मेहंदी के नजरिया से और महत्वपूर्ण हो जाता है.
एक हाथ की सादी मेहंदी का ढाई सौ जबकि डिज़ाइनर मेहंदी के 500 से 700 रुपये की डिमांड मेहंदी आर्टिस्ट कर रहे हैं. ब्यूटी पार्लर में भी करवा चौथ को लेकर स्पेशल सेशन और पैकेज दिए गए हैं.
कुल मिलाकर करवा चौथ के मौके पर बाजार सज धज कर पूरी तरह से तैयार है. डिजाइनर लाल सफेद रंग के चूड़े डिजाइनर चूड़ियां कंगन और कलरफुल कपड़ों के साथ सरगी की थाली के लिए भी डिमांडिंग चीज देखी जा रही हैं.