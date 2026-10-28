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करवा चौथ पर ट्रेंडिंग में आया थाली संग छलनी का सेट, डिजाइनर करवों के ट्रेंड ने बदला त्योहार का रूप

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वाराणसी: करवा चौथ को लेकर तैयारी अब अंतिम रूप में है. सरगी परंपरा में आज निर्वहन के बाद सुहागिन महिलाएं इस खास दिन को अपने तरीके से मनाने के लिए तैयारी में जुट गई हैं. करवा चौथ गुरुवार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा. सुहागिनें व्रत रखती हैं.

यूपी के बाजार में करवा चौथ की रौनक साफ दिखाई दे रही है. वहीं धर्मनगरी वाराणसी में बाजारों में रंग-बिरंगे करवों के साथ सुहाग की सामग्री और मेहंदी लगाने वाले कलाकारों के स्टॉल्स पर जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है.

करवा चौथ पर ट्रेंडिंग में आया थाली संग छलनी का सेट. (ईटीवी भारत) इस बार बाजार में सबसे ज्यादा डिमांड रंग-बिरंगे करवे, ट्रेंडी मेहंदी और डिजाइनर चूड़ियों की है. दुकानदारों का कहना है कि इस बार का करवा चौथ अच्छा बिजनेस लेकर आया है और उम्मीद भी है की ट्रेनिंग और कलरफुल चीजों की वजह से मार्केट और बेहतर परफॉर्मेंस देगा. वाराणसी के बाजारों में करवा चौथ की रौनक. (ईटीवी भारत) सबसे बड़ी बात यह है कि पहले करवा चौथ का त्यौहार बड़े ही सादगी का त्योहार माना जाता था. पूजापाठ की नार्मल सामग्री के साथ ही साधारण मिट्टी के करवे बाजार में दिखाई देते थे, अब रुपहले पर्दे पर जिस तरह से करवा चौथ के त्योहार को दिखाया गया उसके बाद से अब घर-घर में यह मनाया जाने लगा है. जिसकी वजह से बाजार का ट्रेंड भी तेजी से बदल रहा है. वाराणसी के बाजारों में करवा चौथ की रौनक. (ईटीवी भारत) पहले नॉर्मल मिट्टी के गेरू से रंगे हुए करवों की डिमांड रहती थी और यह 15 से 20 रुपए में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन अब रंग-बिरंगे डिजाइनर ऐसे ऐसे करवे बाजार में दिखाई दे रहे हैं जिनको देखकर ही कोई इनको लेने के बारे में सोचने लगेगा. वाराणसी के बाजारों में करवा चौथ की रौनक. (ईटीवी भारत) हरे पीले नीले लाल गुलाबी डिजाइनर गोटे और शीशे संग मोती से सजाए गए यह करवे देखने में ही आकर्षित लगते हैं. नॉर्मली 15 से 20 रुपए वाले मिट्टी के करवे की जगह इनकी कीमत जरूर 80 से 100 के बीच है, लेकिन यह लोगों को पसंद भी आ रहे हैं. दुकानदार अर्पित गुप्ता का कहना है कि आजकल महिलाएं पूजा संग फोटो शूट के लिए करवे ले रही हैं. यही वजह है कि इस तरह के ट्रेडिंग करवे ज्यादा डिमांड में हैं. पूजा पाठ भी होता है और फोटो सेशन भी हो जाता है. वाराणसी के बाजारों में करवा चौथ की रौनक. (ईटीवी भारत)