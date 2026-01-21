ETV Bharat / state

सरदार राव हत्याकांड: लॉरेंस विश्नोई समेत 12 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा, दिनदहाड़े पूर्व सरपंच को गोलियों से भूना था

करीब साढ़े आठ साल पहले यह हत्याकांड काफी चर्चा में रहा था.

Sardar Rao, former Sarpanch Jurathada
सरदार राव, पूर्व सरपंच जुराठड़ा (ETV Bharat Sikar (File Photo))
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 21, 2026 at 9:52 AM IST

Updated : January 21, 2026 at 9:59 AM IST

सीकर: पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या के चर्चित मामले में करीब साढ़े आठ साल बाद निर्णायक मोड़ आ गया. सीकर की एससी-एसटी कोर्ट ने इस चर्चित केस में मंगलवार को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया. दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. सरदार राव सीकर जिले के जुराठड़ा के पूर्व सरपंच थे. एडवोकेट दामोदर प्रसाद माटोलिया ने बताया कि अदालत ने मंगलवार को दोष तय कर दिए. बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की.

2017 में पलसाना में हुई थी हत्या: सीकर जिले का यह मामला काफी चर्चा में रहा था. 23 अगस्त 2017 को पूर्व सरपंच सरदार राव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना पलसाना कस्बे के नेकीराम की किराना दुकान के बाहर हुई, जहां सरदार राव बैठे थे. दोपहर करीब 12.40 बजे एक कार दुकान के सामने रुकी और उससे दो शूटर उतरे. दोनों ने बेहद नजदीक से रिवॉल्वर से सरदार राव पर फायरिंग की. सिर्फ 10 सेकेंड में 6 से अधिक गोलियां दागकर बदमाश कार से फरार हो गए. सरदार राव की मौत हो गई. इस घटना ने जिले को दहला दिया.

पढ़ें:'मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा', कांग्रेस नेता को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी

14 आरोपी गिरफ्तार, 12 दोषी करार: पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद हत्याकांड में लॉरेंस विश्नोई गैंग की लिप्तता उजागर की और कुल 14 लोगों को गिरफ्तार किया. पुलिस ने सुपारी देने वाले हरदेवा राम, गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई, सुभाष मूंड उर्फ सुभाष बराल, ओमप्रकाश मूंड, सुनील, भानुप्रताप, विजयपाल नागवा, शूटर अंकित, शूटर संपत नेहरा, शूटर भेजने वाला रविंद्र सिंह, मुकेश कुमार, कुलदीप उर्फ बोदू, नरेंद्र कुमार और यतेंद्रपाल को गिरफ्तार किया. इनमें लॉरेंस विश्नोई फिलहाल गुजरात की जेल में है, जबकि सुभाष बराल लंबे समय से फरार है. कोर्ट ने मर्डर के मामले में लॉरेंस विश्नोई, हरदेवा राम, भानुप्रताप, कुलदीप, सुनील, मुकेश, यतेंद्र, ओमप्रकाश और नरेंद्र समेत 12 को दोषी करार दिया. सभी को हत्या, षड्यंत्र और अवैध हथियारों से जुड़े प्रावधानों में दोषी पाया.

पढ़ें:लॉरेंस विश्नोई के गुर्गे भूपेंद्र सिंह खरवा समेत 3 बदमाश गिरफ्तार, पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस बरामद

प्रदेशभर में बनी थी सुर्खियां: सरदार राव स्थानीय राजनीति में सक्रिय नेता थे. उनकी हत्या के बाद जुराठड़ा सहित पूरे सीकर जिले में आक्रोश की लहर दौड़ गई थी. पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से लेते विशेष टीमों का गठन किया और बड़े गैंगस्टर नेटवर्क का भंडाफोड़ किया था. संपत नेहरा और लॉरेंस विश्नोई जैसे कुख्यात अपराधियों की संलिप्तता से केस चर्चा में रहा.

