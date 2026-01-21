ETV Bharat / state

सरदार राव हत्याकांड: लॉरेंस विश्नोई समेत 12 दोषियों को आज सुनाई जाएगी सजा, दिनदहाड़े पूर्व सरपंच को गोलियों से भूना था

सरदार राव, पूर्व सरपंच जुराठड़ा ( ETV Bharat Sikar (File Photo) )

सीकर: पूर्व सरपंच सरदार राव की हत्या के चर्चित मामले में करीब साढ़े आठ साल बाद निर्णायक मोड़ आ गया. सीकर की एससी-एसटी कोर्ट ने इस चर्चित केस में मंगलवार को गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई समेत 12 आरोपियों को दोषी करार दिया. दोषियों को बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. सरदार राव सीकर जिले के जुराठड़ा के पूर्व सरपंच थे. एडवोकेट दामोदर प्रसाद माटोलिया ने बताया कि अदालत ने मंगलवार को दोष तय कर दिए. बुधवार को सजा सुनाई जाएगी. पीड़ित परिवार ने अदालत के फैसले पर संतोष जताते दोषियों को अधिकतम सजा देने की मांग की. 2017 में पलसाना में हुई थी हत्या: सीकर जिले का यह मामला काफी चर्चा में रहा था. 23 अगस्त 2017 को पूर्व सरपंच सरदार राव की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. घटना पलसाना कस्बे के नेकीराम की किराना दुकान के बाहर हुई, जहां सरदार राव बैठे थे. दोपहर करीब 12.40 बजे एक कार दुकान के सामने रुकी और उससे दो शूटर उतरे. दोनों ने बेहद नजदीक से रिवॉल्वर से सरदार राव पर फायरिंग की. सिर्फ 10 सेकेंड में 6 से अधिक गोलियां दागकर बदमाश कार से फरार हो गए. सरदार राव की मौत हो गई. इस घटना ने जिले को दहला दिया. पढ़ें:'मेरी डिमांड पूरी नहीं की तो गोली मार दूंगा', कांग्रेस नेता को लॉरेंस गैंग से मिली धमकी