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जानलेवा हमले में 41 साल पहले सुनाई गई सजा बरकरार, आरोपी पति की अपील खारिज, 15 दिन में करना होगा ट्रायल कोर्ट में सरेंडर

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जानलेवा हमले के 43 साल पुराने मामले में 41 वर्ष पहले सुनाई गई सात साल कैद की सजा के खिलाफ आपराधिक अपील खारिज करते हुए अभियुक्त रामेश्वर सिंह की जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने अपीलार्थी को सजा पूरी करने के लिए 15 दिन के भीतर ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का निर्देश दिया है.

कोर्ट ने यह भी कहा अपीलार्थी अभियुक्त सरेंडर नहीं करता तो सीजेएम उसी गिरफ्तार कराकर सजा भुगतने के लिए जेल भेजें. यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल शाहिद ने दिया है. कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है. अपीलार्थी ने 20 व 23 फरवरी 1985 को मैनपुरी के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश के दोषसिद्धि और सजा संबंधी आदेश को चुनौती दी थी.

अपीलार्थी के अधिवक्ता का कहना था कि अभियोजन पक्ष ने केवल घायल की गवाही पर भरोसा किया है, जो अभियुक्त की पत्नी है और घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है. बंदूक बरामद नहीं हुई. प्रत्यक्षदर्शी की गवाही और चिकित्सा साक्ष्य में असंगति है. ट्रायल कोर्ट ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि घायल को पीछे से चोट लगी है और वास्तविक हमलावर की पहचान करना संभव नहीं है.

चोट की प्रकृति आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत ही अपराध हो सकती. इसलिए सजा को संशोधित किया जाना चाहिए. सरकारी वकील ने विरोध करते हुए कहा कि पुख्ता सबूत अभियुक्त की पत्नी है. उसे ससुराल में ही गोली लगने से चोटें आई. घटना के बाद वह कभी अपने ससुराल नहीं लौटी. अभियुक्त उसे तत्काल चिकित्सा के लिए अस्पताल भी नहीं ले गया. वह एसएन मेडिकल कॉलेज आगरा भी नहीं गया जहां उसकी पत्नी का इलाज चला.