इस सड़क पर करीब 2 KM लंबी एक और टनल बनकर तैयार, 280 करोड़ आई लागत
15 दिनों के भीतर टनल की दूसरी लेन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. नई टनल बनने से ट्रैफिक जाम से छुटकारा मिलेगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : February 4, 2026 at 1:14 PM IST
बिलासपुर: किरतपुर–नेरचौक फोरलेन पर यात्रा करने वाले हजारों वाहन चालकों के लिए राहत भरी खबर है. फोरलेन के कैंचीमोड़ क्षेत्र में स्थित टनल नंबर-1 की दूसरी टनल भी बनकर तैयार हो गई है. अब यहां ट्रैफिक डबल ट्यूब टनल की दोनों लेन से होकर गुजरेगा. पहले यहां फोरलेन पर टनल की सिंगल लेन से ट्रैफिक गुजर रहा था. अब राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इसे अगले 15 दिनों के भीतर यातायात के लिए खोलने जा रहा है. दोनों टनल के शुरू होने से न केवल यातायात व्यवस्था सुचारू होगी, बल्कि टनल के भीतर लगने वाले जाम और दुर्घटनाओं में भी बड़ी कमी आने की उम्मीद है.
कैंचीमोड़ स्थित ये डबल ट्यूब टनल कुल 1800 मीटर लंबी है. अब तक फोरलेन शुरू होने के बाद भी यहां केवल एक ही टनल से दोनों दिशाओं में वाहनों की आवाजाही हो रही थी, जिससे कई बार टनल के भीतर जाम की स्थिति बन जाती थी. खासकर भारी वाहनों के गुजरने के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता था. अब दूसरी समानांतर टनल के शुरू होने से दोनों टनल के अंदर से एक दिशा में वाहन जाएंगे. इससे ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफर ज्यादा सुरक्षित व तेज हो जाएगा. एनएचएआई ने इस परियोजना को सुरक्षित और आधुनिक बनाने के लिए केवल दूसरी टनल के निर्माण पर ही लगभग 280 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि खर्च की है. इस टनल को आधुनिक सुरक्षा मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसमें वेंटिलेशन सिस्टम, फोन कॉल्स, फायर सेफ्टी, लाइटिंग और इमरजेंसी एग्जिट जैसी सुविधाएं शामिल हैं. कीरतपुर की तरफ से आते समय एक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है.
जाम से मिलेगा छुटकारा
गौरतलब है कि किरतपुर मनाली फोरलेन पर बनी कैंचीमोड़ टनल पर अब तक एक ही टनल से दो तरफा ट्रैफिक गुजरने के कारण कई बार लंबा जाम लगने की शिकायतें सामने आती रही हैं. वहीं, ओवरटेकिंग और अचानक ब्रेक लगने से आए दिन दुर्घटनाएं भी हो रही थी. वहीं, अब डबल ट्यूब टनल की दोनों लेन शुरू होने से जाम की समस्या में भारी कमी आएगी.
15 दिनों के भीतर शुरू हो जाएगी टनल
बताते चलें कि किरतपुर–नेरचौक फोरलेन पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है. टनल नंबर-1 की दूसरी लेन शुरू होने से पर्यटन, व्यापार और मालवाहक वाहनों की आवाजाही को बड़ा लाभ मिलेगा. खासकर मंडी, कुल्लू, मनाली और लाहौल-स्पीति जाने वाले यात्रियों को अब अधिक सुगम और सुरक्षित सफर मिल सकेगा. एनएचएआई के परियोजना अधिकारी के अनुसार 'सभी तकनीकी और सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद 15 दिनों के भीतर टनल की दूसरी लेन को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा. इस पर 280 करोड़ रुपये की लागत आई है.' इस फोरलेन पर कुल पांच प्रमुख टनलें बनाई गई हैं. जिसमें टनल नंबर-1 कैंचीमोड़ 1800 मीटर, टनल नंबर-2 थापना 465 मीटर, टनल नंबर-3 तुन्नू 550 मीटर, टनल नंबर-4 टीहरा 1265 मीटर, टनल नंबर-5 भवाणा 750 मीटर लंबी है. ये सभी टनलें इस फोरलेन में यात्रा को आसान और सुरक्षित बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं.
9 नए ओवरब्रिज का होगा निर्माण
किरतपुर नेरचौक फोरलेन के बिलासपुर जिला में 9 नए ओवरब्रिज बनाए जाएंगे. इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी है और जल्द ही कार्य शुरू होने जा रहा है। एनएचएआई ने इन ओवरब्रिज बनाने के लिए सहमति जारी कर दी है.
