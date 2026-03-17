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हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से, 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट करेंगे पेश

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होने जा रहा है. 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में वित्तीय वर्ष का अपना चौथा बजट पेश करेंगे.

प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में बजट सत्र शुरू होने से पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. अभी हमने 3 सिटिंग की हैं, इसके तहत सेकेंड फेज का बजट सत्र 18 मार्च से फिर शुरू होगा और इसमें 13 और सिटिंग होंगी. इस तरह से पूरे बजट सत्र में कुल 16 सिटिंग होंगी. हमारे पास जो बिजनेस लिस्टिड है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पहले से लिस्टेड है. मोशन आफ थैंक्स पर दो दिन चर्चा होगी. इसके बाद तीसरे दिन उसे पर जवाब आयेगा

21 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 'मुख्यमंत्री 21 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे. इसके बाद उस पर 23, 24 और 25 मार्च को 3 दिन लगातार चर्चा होगी. 27 और 28 मार्च को डिमांड पर कट मोशन पर चर्चा होगी. इसके बाद 30 मार्च को बजट पास किया जाएगा. 31 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा. इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा.'