ETV Bharat / state

हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण कल से, 21 मार्च को मुख्यमंत्री बजट करेंगे पेश

कल से हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हो रहा है. विधानसभा सचिवालय के पास 834 नोटिस प्रश्न के रूप में आए हैं.

हिमाचल विधानसभा
हिमाचल विधानसभा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 3:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल प्रदेश की राजनीति और विकास की दिशा तय करने वाला विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा चरण बुधवार से शुरू होने जा रहा है. 21 मार्च को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू विधानसभा में वित्तीय वर्ष का अपना चौथा बजट पेश करेंगे.

प्रदेश विधानसभा के दूसरे चरण में बजट सत्र शुरू होने से पूर्व मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है. अभी हमने 3 सिटिंग की हैं, इसके तहत सेकेंड फेज का बजट सत्र 18 मार्च से फिर शुरू होगा और इसमें 13 और सिटिंग होंगी. इस तरह से पूरे बजट सत्र में कुल 16 सिटिंग होंगी. हमारे पास जो बिजनेस लिस्टिड है, उसमें राज्यपाल के अभिभाषण पर मोशन ऑफ थैंक्स पहले से लिस्टेड है. मोशन आफ थैंक्स पर दो दिन चर्चा होगी. इसके बाद तीसरे दिन उसे पर जवाब आयेगा

21 मार्च को बजट पेश करेंगे सीएम

विधानसभा स्पीकर ने कहा कि 'मुख्यमंत्री 21 मार्च को विधानसभा में बजट पेश करेंगे. इसके बाद उस पर 23, 24 और 25 मार्च को 3 दिन लगातार चर्चा होगी. 27 और 28 मार्च को डिमांड पर कट मोशन पर चर्चा होगी. इसके बाद 30 मार्च को बजट पास किया जाएगा. 31 मार्च को प्राइवेट मेंबर डे होगा. इसके बाद 1 और 2 अप्रैल को लेजिस्लेटिव बिजनेस होगा.'

विधानसभा में गूंजेंगे इतने प्रश्न

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि विधानसभा सचिवालय के पास 834 नोटिस प्रश्न के रूप में आए हैं. इसमें सभी प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं. इसमें 665 तारांकित और 169 अ प्रश्न पूछे गए हैं. नियम 62 के तहत विधानसभा सचिवालय के पास 8 विषय आए हैं. इसी तरह से नियम 101 के तहत 3 और नियम 130 के अंतर्गत विधानसभा सचिवालयों को 5 विषय प्राप्त हुए हैं. आने वाले दिनों में इन पर चर्चा की जाएगी और इन प्रश्नों के माध्यम से प्रदेश हित से जुड़े विषय उठाए जाएंगे.

विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि ईरान इजरायल अमेरिका युद्ध का प्रभाव पूरे देश पर पड़ा है। इसमें हिमाचल भी शामिल है. उन सब विषयों को लेकर भी विधानसभा में चर्चा होगी. विधानसभा में हिमाचल के मुद्दों पर सार्थक चर्चा होगी. मेरा प्रयास रहेगा कि सभी सदस्यों को पर्याप्त समय मिले.

ये भी पढ़ें: सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला, सलाहकारों व अन्यों को मिले कैबिनेट रैंक खत्म, वेतन-भत्तों में 20 फीसदी कटौती

TAGGED:

CM SUKHU HIMACHAL BUDGET
HIMACHAL BUDGET
VIDHANSABHA BUDGET SESSION
HIMACHAL VIDHANSABHA BUDGET SESSION
HIMACHAL BUDGET 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.