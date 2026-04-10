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RTE में दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू, प्रथम चरण में केवल 3.05 लाख बच्चों को मिला प्रवेश

आरटीई के दूसरे चरण की प्रवेश प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होगी. पहले चरण में 3 लाख से अधिक बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 10:48 PM IST

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बीकानेर: नए शिक्षा सत्र में आरटीई के तहत पहले चरण की समाप्ति के बाद अब दूसरा चरण 21 अप्रैल से शुरू होगा. दरअसल, पहले चरण में करीब 3 लाख से ज्यादा आवेदक बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाया, अब उनको प्रवेश के लिए दूसरी चरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. राज्य में 33,137 निजी स्कूलों में आवेदन करने वाले प्रदेश के तीन लाख 20 हजार अभ्यर्थियों को प्रथम चरण में प्रवेश नहीं मिला. वहीं, करीब 49 हजार से अधिक अभ्यर्थियों के आवेदन दस्तावेजों में कमी के कारण रिजेक्ट किए गए हैं.

आधे हुए सफल: नए शिक्षा सत्र में प्रदेश के निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश के लिए 6.25 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था. प्रथम चरण में इनमें से लगभग 3.05 लाख अभ्यर्थियों को ही प्रवेश मिल पाया है। करीब आधे से अधिक अभ्यर्थी अभी भी प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं. हालांकि, दस्तावेजों में कमी के कारण जिन अभ्यर्थियों के आवेदन खारिज हुए हैं, उन्हें ठीक करने के लिए शिक्षा विभाग ने समय दिया है. अब दस्तावेजों को सुधारने के बाद 16 अप्रैल तक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उनकी पड़ताल करेंगे. इसके बाद रिजेक्ट किए गए आवेदनों को भी नई सिरे से शुरू हो रही दूसरे चरण की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा.

RTE के तहत एडमिशन का दूसरा चरण (ETV Bharat Bikaner)

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प्री-प्राइमरी में पहली बार: हर साल आरटीई में 4 कैटेगरी में एडमिशन हो रहा है. इससे पहले केवल दो कैटेगरी में एडमिशन होता था, जिसमें प्री-प्राइमरी में 3 साल से ऊपर के बच्चे और कक्षा प्रथम के लिए एडमिशन होता था, लेकिन इस बार पीपी-4 और पीपी-5 यानी एलकेजी और यूकेजी में भी एडमिशन किए गए हैं.

कक्षा-वार आंकड़े:

कक्षाआवेदन संख्याप्रवेश संख्या
पीपी-31,25,29360,353
पीपी-41,28,73245,201
पीपी-51,69,88564,699
कक्षा 12,01,2441,36,709

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