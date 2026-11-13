जिफ 2027 की दूसरी सूची में 35 देशों की 147 फिल्में शामिल , द बोस फाइल्स पर रहेगी नजर
JIFF 2027 में 'द बोस फाइल्स: सच या साजिश', 'द लास्ट कैंडिडेट' और 'मिसाल' रहेंगी खास आकर्षण. एआई फिल्मों को भी मिला स्थान.
Published : November 13, 2026 at 2:40 PM IST
जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (जिफ) 2027 की दूसरी नामांकन सूची जारी हो गई है. इसमें 35 देशों की 147 फिल्में और पटकथाएं शामिल की गई हैं. इनमें 47 भारतीय और 100 विदेशी प्रविष्टियां हैं. कुल 13 श्रेणियों में जारी सूची में फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, पटकथा और एआई से बनी फिल्मों को जगह मिली है.
दूसरी सूची में राजेश गुप्ता के निर्देशन में बनी 'द बोस फाइल्स: सच या साजिश' प्रमुख आकर्षण है. यह फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, विचारों और उनसे जुड़े रहस्यों पर आधारित है. इसमें यतीन कार्येकर, अखिलेन्द्र मिश्रा, अपूर्वा अरोड़ा, वीरेन्द्र सक्सेना और अमित बहल ने अभिनय किया है. इसके अलावा किरण कुमार अभिनीत 'द लास्ट कैंडिडेट', हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान और पंकज बेरी की 'मिसाल' तथा ईरानी निर्देशक इब्राहिम अमीनी की 'के-पॉपर' भी सूची में शामिल हैं. 'के-पॉपर' में सरेह बयात और सेतायेश देहघान प्रमुख भूमिकाओं में हैं.
JIFF 2027: 147 Films & Screenplays from 35 Countries! The 2nd Nomination List of the 19th JIFF 2027. 📷 Full Nomination List: https://t.co/yONybWak8P 📷 8–12 January 2027 | Jaipur, India #JIFF2027 #JJIFF #WorldCinema #IndianCinema #AIFilms #FilmFestival https://t.co/5EaqoQL2uP— Jaipur Int Film Fest (@JIFFJaipur) November 12, 2026
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एआई फिल्मों को भी मिला मंच: जिफ के संस्थापक निदेशक हनु रोज के अनुसार, इस बार एआई से तैयार फिल्मों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसके लिए एआई फीचर फिक्शन, एआई शॉर्ट फिक्शन और एआई एनिमेशन जैसी श्रेणियां रखी गई हैं. अंतरराष्ट्रीय फिल्मों में अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री 'गिव इट अ शॉट', ईरानी फिल्म 'द मैन हू डिड नॉट ड्राउन' और एनिमेशन फिल्म 'द टेल ऑफ पोमेग्रेनेट' भी शामिल हैं. अभिनेत्री सरेह बयात साल 2011 की ऑस्कर विजेता ईरानी फिल्म 'अ सेपरेशन' में भी नजर आई थीं. इस फिल्म का ऑस्कर मिलने से पहले जिफ 2011 में प्रदर्शन हुआ था.
पहली सूची में 248 फिल्मों को मिली थी जगह: अक्टूबर 2026 में जारी पहली नामांकन सूची में 39 देशों की 248 फिल्मों को शामिल किया गया था. इनका चयन 80 देशों से मिली 1,805 प्रविष्टियों में से हुआ था. इनमें 119 भारतीय, 129 विदेशी और 14 विद्यार्थी फिल्में थीं. वहीं दूसरी सूची के लिए 82 देशों से मिली 877 प्रविष्टियों में से 35 देशों की 147 फिल्मों और पटकथाओं को नामांकित किया गया है. जिफ के प्रवक्ता डॉ. राजेन्द्र बोड़ा ने बताया कि महोत्सव भारतीय और अंतरराष्ट्रीय सिनेमा को साझा मंच देने के साथ नए फिल्मकारों और तकनीकी प्रयोगों को भी बढ़ावा दे रहा है.
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8 से 12 जनवरी तक आयोजन: 19वां जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 8 से 12 जनवरी 2027 तक जयपुर में होगा. इसके साथ 10वां न्यू दिल्ली फिल्म फेस्टिवल, जयपुर फिल्म मार्केट और जीसीसी-दिल्ली फिल्म कन्वेंशन एवं समिट 2027 भी होंगे. इन आयोजनों में सिनेमा, एआई और अंतरराष्ट्रीय सांस्कृतिक संवाद से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.
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