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जिफ 2027 की दूसरी सूची में 35 देशों की 147 फिल्में शामिल , द बोस फाइल्स पर रहेगी नजर

जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2027 ( Photo Credit- JIFF )

जयपुर: जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (जिफ) 2027 की दूसरी नामांकन सूची जारी हो गई है. इसमें 35 देशों की 147 फिल्में और पटकथाएं शामिल की गई हैं. इनमें 47 भारतीय और 100 विदेशी प्रविष्टियां हैं. कुल 13 श्रेणियों में जारी सूची में फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन, पटकथा और एआई से बनी फिल्मों को जगह मिली है.

दूसरी सूची में राजेश गुप्ता के निर्देशन में बनी 'द बोस फाइल्स: सच या साजिश' प्रमुख आकर्षण है. यह फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन, विचारों और उनसे जुड़े रहस्यों पर आधारित है. इसमें यतीन कार्येकर, अखिलेन्द्र मिश्रा, अपूर्वा अरोड़ा, वीरेन्द्र सक्सेना और अमित बहल ने अभिनय किया है. इसके अलावा किरण कुमार अभिनीत 'द लास्ट कैंडिडेट', हितेन तेजवानी, गौरी प्रधान और पंकज बेरी की 'मिसाल' तथा ईरानी निर्देशक इब्राहिम अमीनी की 'के-पॉपर' भी सूची में शामिल हैं. 'के-पॉपर' में सरेह बयात और सेतायेश देहघान प्रमुख भूमिकाओं में हैं.