दिल्ली में आग का कहर... 2026 में अब तक 36 मौतें, आग की घटनाएं क्यों बन रहीं 'जानलेवा'? जानिए
दिल्ली कब तक जलती रहेगी? हर हादसे के बाद जांच होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, फिर सब भूल जाते हैं...पढ़ें पूरी स्टोरी
Published : April 17, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्लीः देश की राजधानी, जो सपनों का शहर है... लेकिन यही शहर जब आग की चपेट में आता है तो सपनों के साथ-साथ जिंदगियां भी राख हो जाती हैं. काले धुएं के गुबार से ढकता आसमान, सायरन की चीखती आवाज़ें और बिलखते-चीखते लोग, ये मंजर दिल्ली के लिए अब नया नहीं रहा. हर साल दिल्ली आग के तांडव को झेलती है. दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़े चौंकाने वाले हैं. वर्ष 2024 में आग से 113 मौतें हुईं, जो 2025 में घटकर 76 रह गईं, लेकिन वर्ष 2026 में 15 अप्रैल तक ही 36 लोगों की जान जा चुकी है और 193 से अधिक लोग झुलस चुके हैं. महज तीन महीनों में आग लगने की 8,000 से ज्यादा कॉल दर्ज होना खतरे की तीव्रता को दर्शाता है. रोहिणी और पालम जैसे हादसे इस खतरे की जमीनी हकीकत दिखाते हैं.
याद कीजिए 15 अप्रैल का वो खौफनाक दिन जब रोहिणी के बुध विहार इलाके में आग की घटना ने लोगों का दिल झकझोर कर रखा दिया था. यहां झुग्गियों में आग लगी थी. इस आग में पति-पत्नी के साथ उनकी तीन साल की बच्ची की जिंदा जलकर मौत हो गई. आग इतनी भयावह थी कि परिवार को निकलने का रास्ता तक नहीं मिला और वो जिंदा जल गए. सवाल अब भी वही है दिल्ली कब तक जलती रहेगी? हर हादसे के बाद जांच होती है, मुआवजे का ऐलान होता है, फिर सब भूल जाते हैं...
पालम में एक परिवार के 9 लोगों की जलकर मौत
18 फरवरी की सुबह जब दिल्ली के पालम इलाके में लोग नींद से जाग ही रहे थे, तभी चार मंजिला इमारत आग रूपी काल के मुंह में समा रही थी. इस भीषण अग्निकांड में एक ही परिवार के 9 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि परिवार के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. इस दर्दनाक घटना में मृतकों की संख्या महज एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि दिल्ली के प्रशासनिक खोखलेपन व सुरक्षा मानकों की अनदेखी की एक डरावनी तस्वीर है.
गर्मी बढ़ते ही फायर कॉल का ग्राफ चढ़ा
दिल्ली फायर सर्विस के चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के मुताबिक, सामान्य दिनों में रोजाना औसतन 80-90 फायर कॉल मिलती हैं, लेकिन अप्रैल में 140 कॉल प्रतिदिन के आसपास पहुंच चुका है. आग की घटनाएं किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं हैं, बल्कि झुग्गी क्लस्टर, कूड़े के ढेर, गोदाम व रिहायशी मकानों सभी जगहों से कॉल आ रही हैं. गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने, एसी व अन्य उपकरणों के अधिक इस्तेमाल से ओवरलोडिंग होती है, जो आग लगने की बड़ी वजह बन रही है.
आग में मौत के आंकड़ों की जुबानी
दिल्ली फायर सर्विस के आंकड़ों पर गौर करें तो वर्ष 2024 में आग के कारण 113 लोगों की मौत हुई थी. वर्ष 2025 में यह संख्या घटकर 76 रह गई, जिसे दिल्ली फायर सर्विस अपनी 32.7% की उपलब्धि बताता है. लेकिन यदि हम आग के साथ-साथ बिल्डिंग गिरने जैसी अन्य आपदाओं को जोड़ें, तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है. वर्ष 2024 में कुल मौतों का आंकड़ा 1,449 था, जो 2025 में मामूली गिरावट के साथ 1,378 रहा.
अब सवाल यह है कि क्या बचाई गई जानों (2025 में 2,278 लोग) का जश्न उन परिवारों के सामने मनाया जा सकता है जिन्होंने आग न जैसे हादसों में सब कुछ खो दिया? वहीं, दूसरी ओर इस साल 2026 में जनवरी से 15 अप्रैल के बीच तक 36 लोगों की आग में जलकर मौत हो चुकी है. 193 से अधिक लोग आगे की घटनाओं में घायल हो चुके हैं.
गर्मी में क्यों बढ़ जाती है आग लगने की घटनाएं ?
गर्मी के महीने में ज्यादातर घरों में बड़ी संख्या में एसी, पंखे, कूलर समेत अलग-अलग तरह के बिजली के उपकरण इस्तेमाल किए जाते हैं. गर्मियों में आग लगने की घटना में बड़ा हाथ शॉर्ट सर्किट का होता है. गर्मी में तापमान काफी ज्यादा होता है. इस वजह से इलेक्ट्रिक उपकरण भी काफी गर्म हो जाते हैं. यही कारण है कि इन उपकरणों में शॉर्ट सर्किट की आशंका भी काफी बढ़ जाती है.
दिल्ली में आग के जानलेवा बनने के प्रमुख कारण
- जहरीला धुआं और वेंटिलेशन की कमी: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) के मुताबिक, अधिकांश मौतें जलने से नहीं, बल्कि जहरीले धुएं के कारण होती हैं. उच्च घनत्व वाले क्षेत्रों में वेंटिलेशन न होने के कारण धुआं बाहर नहीं निकल पाता, जिससे लोगों की दम घुटने से मौत हो जाती है.
- अवैध कमर्शियल गतिविधियां: रिहायशी इलाकों में अवैध रूप से चल रहे गोदाम और छोटी फैक्ट्रियां 'टाइम बम' की तरह काम कर रही हैं.
- फायर NOC का न होना: एक विश्लेषण के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिल्ली में हुईं 7,312 आग की घटनाओं में से 5,506 आवासीय संपत्तियां थीं. इनमें से केवल 12 के पास वैध फायर NOC था. 9 मीटर से कम ऊंचाई वाली इमारतों को NOC से छूट मिली हुई है, जिससे मालिक अक्सर सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज कर देते हैं.
- संकरी गलियां और अतिक्रमण: दिल्ली के कई पुराने और भीड़भाड़ वाले इलाकों में गलियां इतनी संकरी हैं कि दमकल की बड़ी गाड़ियां समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाती. अतिक्रमण और अवैध पार्किंग की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में अक्सर 20 से 30 मिनट की देरी हो जाती है.
- बिजली का ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट: दिल्ली में लगभग 70-80% आग बिजली के शॉर्ट सर्किट, पुराने तारों और स्वीकृत लोड से अधिक बिजली इस्तेमाल करने के कारण लगती है. इसके आलावा, दिल्ली अग्निशमन सेवा में कर्मचारियों की भारी कमी भी राहत कार्यों की गति को प्रभावित करती है.
आग हादसा हो तो इन बातों का रखें ध्यान
बिजली की मेन लाइन काट दें. अगर मेन लाइन ऑन हो तो पानी ना डालें. अगर हो सके तो तुरंत किसी मोटे कपड़े या कंबल को गीला कर अपने चारों ओर लपेट लें और तुरंत जमीन पर बैठ जाएं या लेट जाएं. आग हादसे के वक़्त धुएं से तुरंत दम घुटने लगता है और आदमी बेहोश हो सकता है. ऐसे में कोशिश करें कि लेटे-लेटे ही कोहनियों के बल बाहर की ओर निकलें, ताकि आपकी सांसों में धुआं कम से कम जाए.
इन सावधानियों से टल सकती है आग की त्रासदी
चीफ फायर ऑफिसर एके मालिक के अनुसार, 70 से 80% आग की घटनाओं के पीछे बिजली से जुड़ी लापरवाही जिम्मेदार होती है. ऐसे में घर की वायरिंग का नियमित ऑडिट कराना जरूरी है. ओवरलोडिंग से बचें, एक सॉकेट में एक ही प्लग लगाएं, मल्टी-प्लग के इस्तेमाल से बचें. ढीले तार या कनेक्शन को तुरंत ठीक कराएं. इसके अतिरिक्त एलपीजी सिलेंडर के उपयोग में भी सावधानी जरूरी है. हर इस्तेमाल के बाद रेगुलेटर बंद करें, जिससे गैस लीकेज का खतरा न रहे. छोटी-छोटी सावधानियां बड़े हादसों को टाल सकती हैं.
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