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समरावता हिंसा मामला: शर्तों के उल्लंघन पर नरेश मीणा की जमानत रद्द, गिरफ्तारी वारंट जारी

मतदान के दिन हिंसा और एसडीएम पर हमले के आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा की जमानत को कोर्ट ने निरस्त कर दिया है.

नरेश मीणा की जमानत रद्द
नरेश मीणा की जमानत रद्द (ETV Bharat Tonk)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 13, 2026 at 7:18 PM IST

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Updated : July 13, 2026 at 7:31 PM IST

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टोंक: जिले के देवली-उपचुनाव के दौरान मतदान के दिन समरावता गांव में एसडीएम को थप्पड़ मारने के साथ ही मतदान के बाद आगजनी और हिंसा मामले के मुख्य आरोपी निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीणा की मुकदमा संख्या 166/24 में हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को टोंक में विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया गया है.

विशेष लोक अभियोजक राम अवतार सोनी ने बताया कि कोर्ट ने उनके आवेदन को मानते हुए जमानत रद्द कर दी, क्योंकि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों का पालन उन्होंने रिहाई के बाद नहीं किया. टोंक के समरावता प्रकरण में आरोपी नरेश मीणा की जमानत रद्द कर दी गई है. टोंक की एससी/एसटी कोर्ट ने हाईकोर्ट से मिली जमानत की शर्तों के उल्लंघन को आधार मानते हुए यह आदेश दिया. मामला नगरफोर्ट थाने में दर्ज एफआईआर संख्या 166/2024 से जुड़ा है.

विशेष लोक अभियोजक राम अवतार सोनी (ETV Bharat Tonk)

इसे भी पढ़ें- नरेश मीणा को धमकी : पुलिस ने रिटायर्ड AAO को दबोचा, जानिए पूरा मामला

हाईकोर्ट से जमानत मिली थी: उन्होंने बताया कि नगरफोर्ट थाना पुलिस ने एससी/एसटी कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से नरेश मीणा की जमानत निरस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया था. सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आवेदन स्वीकार करते हुए जमानत निरस्त कर दी. कोर्ट ने नरेश मीणा को गिरफ्तार कर पेश करने के लिए गिरफ्तारी वारंट भी जारी किया है. समरावता मामले में नरेश मीणा को 11 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट से जमानत मिली थी और 14 जुलाई 2025 को वह टोंक जेल से रिहा हुए थे. जमानत निरस्त होने के बाद अब रमेश मीणा को फिर से जेल जाना होगा.

Last Updated : July 13, 2026 at 7:31 PM IST

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NARESH MEENA ARREST WARRANT
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