हाईकोर्ट नोटिस का असर: सऊदी सरकार ने रमेश मेघवाल की देह भारतीय दूतावास को सौंपी
राजस्थान हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सऊदी अरब सरकार ने मृत भारतीय युवक रमेश कुमार मेघवाल का शव भारतीय दूतावास को सौंपा.
Published : December 15, 2025 at 9:36 PM IST
बूंदी: सऊदी अरब दूतावास को राजस्थान हाईकोर्ट के नोटिस के बाद सऊदी पुलिस ने बालोतरा जिले के मेघवालों की ढाणी निवासी रमेश कुमार मेघवाल की देह भारतीय दूतावास को सौंप दिया है. भारतीय दूतावास ने भी दिवंगत देह को भारत भेजने के लिए एनओसी जारी कर दी है. रमेश की मां तीजू देवी की याचिका पर 11 दिसंबर को जस्टिस नूपुर भाटी ने सऊदी अरब दूतावास को नोटिस जारी कर आगामी 17 दिसंबर को जवाब तलब किया था.
दूतावास ने मेल भेजकर दी जानकारी: सोमवार को रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने रमेश कुमार मेघवाल के शव को सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए भारत लाने के लिए राष्ट्रपति सचिवालय में याचिका दायर करने वाले राजस्थान बीज निगम के पूर्व निदेशक बूंदी निवासी चर्मेश शर्मा को अधिकृत रूप से मेल भेजकर यह जानकारी दी है.
चर्मेश शर्मा ने बताया कि दूतावास से जानकारी मिली है कि शव को भारत भेजने के लिए फ्लाइट में कार्गो बुकिंग की प्रक्रिया की जा रही है. चर्मेश शर्मा ने राष्ट्रपति सचिवालय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम याचिका दायर की थी और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग व विदेश मंत्रालय में भी अधिकृत शिकायत दर्ज करवाई थी. शर्मा की याचिका पर राष्ट्रपति सचिवालय ने विदेश मंत्रालय को कार्यवाही के निर्देश दिए थे. इसके बाद ही भारतीय दूतावास ने इस मामले में सऊदी पुलिस द्वारा रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को मेडिकल रिपोर्ट के नाम पर भारतीय दूतावास को नहीं सौंपने की जानकारी दी थी.
हाईकोर्ट ने दिया था नोटिस: रमेश कुमार मेघवाल की मृत्यु के 27 दिन बाद भी शव अंतिम संस्कार के लिए भारत नहीं भेजे जाने पर रमेश की मां तीजू देवी ने 10 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपने बेटे के शव को भारत लाने की गुहार लगाई थी. राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 11 दिसंबर को इस मामले में सऊदी अरब सरकार के नई दिल्ली स्थित दूतावास के साथ भारत सरकार के विदेश सचिव विक्रम मिश्री और राजस्थान सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था. आगामी 17 दिसंबर को हाईकोर्ट में सऊदी अरब सरकार व भारत सरकार को इस मामले में जवाब देना था. लेकिन हाईकोर्ट की तारीख से पहले ही सऊदी अरब सरकार ने स्व. रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को भारतीय दूतावास को सौंप दिया.
11 अक्टूबर 2025 को रोजगार के लिए सऊदी अरब गए रमेश कुमार मेघवाल की 13 नवंबर 2025 को रियाद में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी. सऊदी अरब पुलिस द्वारा दिवंगत देह को भारतीय दूतावास को सौंपने और भारतीय दूतावास द्वारा एनओसी जारी करने के बाद अब जल्द ही रमेश कुमार मेघवाल की दिवंगत देह को वतन की मिट्टी नसीब हो पाएगी. सऊदी अरब से उन्हें भारत भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है.
