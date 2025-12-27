ETV Bharat / state

सांभर महोत्सव 2025: राजस्थान की नमक झील में पर्यटन, संस्कृति और रोमांच का अनोखा संगम

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने उद्घाटन के दौरान कहा कि सांभर क्षेत्र ऐतिहासिक, धार्मिक, प्राकृतिक सौंदर्य, लोक संस्कृति और एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाओं से भरपूर है. इस फेस्टिवल के माध्यम से स्थानीय कला, संस्कृति, खान-पान और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा. यह उत्सव सांभर को अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाएगा और राज्य के ईयर-राउंड टूरिज्म विजन को मजबूती प्रदान करेगा.

जयपुर: राजस्थान की विश्व प्रसिद्ध सांभर झील एक बार फिर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनने जा रही है. पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित पांच दिवसीय सांभर महोत्सव 2025 का शुभारंभ शनिवार को प्रदेश की उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने फेस्टिवल स्थल पर दीप प्रज्वलित कर किया. यह महोत्सव 31 दिसंबर तक चलेगा और देश-विदेश से आने वाले सैलानियों को राजस्थान की समृद्ध कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और प्राकृतिक सौंदर्य से परिचय कराएगा.

पर्यटकों में उत्साह की लहर: जयपुर से आए पर्यटक प्रशांत ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए फेस्टिवल के बारे में पता चला. यहां पहली बार आए हैं और पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग, कैमल राइड, हॉर्स राइड जैसी गतिविधियां बेहद रोमांचक हैं. यह जगह बहुत खूबसूरत है और आने वाले समय में यह फेस्टिवल और भी भव्य होगा. एक अन्य पर्यटक प्रियंका सोनी ने कहा कि सांभर झील की अलग-अलग रंगों वाली नमक की क्यारियां और सुंदर पक्षी देखकर मन प्रसन्न हो गया. यूरोप जैसे देशों में देखे जाने वाले पक्षी यहां आसानी से नजर आ रहे हैं.

एडवेंचर और संस्कृति का अनोखा मिश्रण: महोत्सव में एडवेंचर टूरिज्म पर विशेष जोर दिया गया है. पर्यटक पैरामोटरिंग, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग का आसमान में रोमांच ले सकेंगे, जबकि झील की सफेद सतह पर हेरिटेज ट्रेन, ऊंट और घुड़सवारी का मजा उठा सकेंगे. शनिवार शाम देवयानी तीर्थ सरोवर पर हजारों दीपकों से महाआरती का आयोजन होगा. 28 से 30 दिसंबर तक लोक कलाकार राजस्थानी नृत्य-संगीत की प्रस्तुतियां देंगे. झील किनारे टेंट सिटी विकसित की गई है, जहां रात में खुले आसमान के नीचे स्टार गेजिंग का अनुभव लिया जा सकता है. फूड क्राफ्ट जोन में पारंपरिक राजस्थानी व्यंजन और हस्तशिल्प प्रदर्शनी में खरीदारी के अवसर उपलब्ध हैं.

सांभर महोत्सव में कलाकारों ने दी प्रस्तुतियां (ETV Bharat Jaipur)

फ्लेमिंगो का गुलाबी नजारा: इस साल अच्छी बारिश के कारण झील में पानी की भरपूर उपलब्धता है, जिससे लाखों फ्लेमिंगो और अन्य प्रवासी पक्षी यहां डेरा डाले हुए हैं. पूरी झील पक्षियों की चहचहाहट और गुलाबी रंग से सराबोर हो गई है. पर्यटक इन पक्षियों को नजदीक से देखकर फोटोग्राफी का आनंद ले सकेंगे. उद्घाटन समारोह में पूर्व विधायक निर्मल कुमावत, एडीएम द्वितीय आशीष कुमार, पर्यटन विभाग के उपनिदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत, एसडीएम ऋषिराज कपिल, सांभर साल्ट कंपनी के जीएम सतीश चोथनकर सहित देशी-विदेशी पर्यटक मौजूद रहे.

