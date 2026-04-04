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काशी में जीवंत हुई सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा; घोड़ों की टापों ने दर्शकों में भरा रोमांच

काशी में जीवंत हुई सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

UP सीएम योगी आदित्यनाथ और MP सीएम डॉ. मोहन यादव ने किया उद्घाटन.. (Photo Credit: ETV Bharat)

कलाकारों ने अपने अभिनय, संवाद अदायगी और शारीरिक अभिव्यक्ति से सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को जीवंत कर दिया. 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी आकर्षण का स्वरूप बने.

हाथी-घोड़े और ऊंट भी शामिल: हर मंच पर दृश्य परिवर्तन, प्रकाश व्यवस्था और ध्वनि प्रभाव इतने सटीक थे कि दर्शकों की नजरें एक पल के लिए भी मंच से नहीं हटीं. इस महानाट्य में लगभग 225 कलाकारों ने हिस्सा लिया.

काशी में जीवंत हुई सम्राट विक्रमादित्य की शौर्य गाथा. (Video Credit: ETV Bharat)

इन तीन मंचों के माध्यम से सम्राट विक्रमादित्य के जीवन के बाल्यकाल, वीरता और युद्ध कौशल, न्यायप्रियता, प्रजा के प्रति करुणा और समर्पण तथा विद्वानों और कला के प्रति सम्मान आदि विभिन्न पहलुओं को दर्शाया गया.

इन पर समांतर रूप से विभिन्न दृश्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं. यह दृश्यांकन इतना सजीव था कि दर्शकों को ऐसा प्रतीत हुआ मानों वह किसी महानाट्य का नहीं, बल्कि वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं.

महानाट्य में 225 कलाकार शामिल: महानाट्य की शुरुआत महाकाल की भस्म आरती और पारंपरिक वैदिक मंत्रोच्चार और दीप प्रज्वलन के साथ हुई. कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता इसका अद्वितीय मंचन है. आयोजन स्थल पर एक साथ तीन विशाल मंच तैयार किए गए हैं.

इस महानाट्य का उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया. यह महानाट्य महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से आयोजित हो रहा है. महानाट्य की परिकल्पना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की है.

वाराणसी: विक्रमोत्सव-2026 के तहत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को आम जन तक पहुंचाने की पहल शुरू हुई. शुक्रवार को तीन दिवसीय महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' का जीवंत मंचन काशी में किया गया.

दर्शक हुए रोमांचित: कार्यक्रम की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक था मंचन में वास्तविक हाथी और घोड़ों का उपयोग. जैसे ही मंच पर घोड़े दौड़ते हुए आए और उनके टापों की आवाज गूंजी तो दर्शकों के भीतर रोमांच की लहर दौड़ गई.

घोड़ों की तेज गति, युद्ध के दृश्य और सैनिकों की टुकड़ियों के साथ उनका तालमेल इतना वास्तविक था कि पूरा मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. हाथी की गरिमामयी चाल और युद्ध के दौरान उनका उपयोग दर्शकों को प्राचीन भारतीय युद्ध शैली की याद दिलाता रहा.

मंच पर अद्भुत लाइटिंग और साउंड की व्यवस्था. (Photo Credit: ETV Bharat)

BLW में हो रहा आयोजन: तीन दिवसीय ‘सम्राट विक्रमादित्य’ महोत्सव शुक्रवार को BLW स्थित सूर्य सरोवर के सामने विशाल मैदान में भव्य रूप से प्रारंभ हुआ. इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने धर्म पट्टिका और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया.

उन्होंने 700 किलोग्राम की विक्रमादित्य वैदिक घड़ी भी भेंट की. यह घड़ी शनिवार को श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित होगी. उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक विरासत अत्यंत समृद्ध है. ऐसे आयोजन उस विरासत को जीवित रखने का माध्यम हैं.

उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य केवल राजा नहीं थे, बल्कि न्याय, धर्म और लोककल्याण के प्रतीक थे. उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ सके.

महानाट्य देखकर दर्शक रोमांचित. (Photo Credit: ETV Bharat)

नई पीढ़ी से जुड़ाव: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नाट्य कार्यक्रम की शैव परंपरा की काशी में होना प्रासंगिक है. इस नाट्य की प्रस्तुति मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि अपने मूल्यों से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा.

एक समय रहा जब समाज के खलनायकों को हीरो के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता रहा. इससे निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ा. कहा कि प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में 66 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से श्रद्धालुओं का आगम अत्यधिक बढ़ा है.

महानाट्य प्रस्तुति के दौरान कलाकार. (Photo Credit: ETV Bharat)

विक्रमादित्य की कीर्ति: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के ऐसे महान शासक थे, जिनकी कीर्ति आज भी जनमानस में जीवित है. विक्रमादित्य का नाम न्याय और पराक्रम का पर्याय है. उनके जीवन पर आधारित यह मंचन न केवल मनोरंजक है, बल्कि शिक्षाप्रद भी है. उन्होंने इस आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और आयोजकों की सराहना की.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मां गंगा के किनारे महान् सम्राट विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित नाट्य कार्यक्रम की प्रस्तुति सारगर्भित है. तीन भाईयों की जोड़ी की चर्चा करते हुए कहा कि श्रीराम व लक्ष्मण, श्री कृष्ण व बलदाऊ तथा भर्तृहरि और विक्रमादित्य देश ही नहीं दुनिया में प्रसिद्ध है.

उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ पर्यटन एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रही हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में बेतवा नदी को भी जोड़ने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के साथ मिलकर कर रही है.

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