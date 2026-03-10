ETV Bharat / state

विधानसभा में गूंजा गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा, आमागढ़ मंदिर मार्ग पर पक्ष-विपक्ष में नोकझोंक

प्रश्नकाल में वाहन चोरी, रोपवे परियोजना, देसूरी अस्पताल, राशन डीलरों पर शिकायत जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

Leader of the Opposition Julie, Minister Godara, and Sanjay Sharma
नेता प्रतिपक्ष जूली, मंत्री गोदारा और संजय शर्मा (Photo Courtesy: Rajasthan Legislative Assembly)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 10, 2026 at 2:20 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर : विधानसभा में मंगलवार को गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और कथित किल्लत का मुद्दा उठा. पक्ष-विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई. सदन में आमागढ़ किले के मंदिर तक जाने के रास्ते पर भी जमकर हंगामा हुआ. प्रश्नकाल में वाहन चोरी, रोपवे परियोजना, देसूरी अस्पताल, राशन डीलरों पर शिकायत, नए पशु चिकित्सालय और कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई.

सदन में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने गैस सिलेंडर की कीमतों और उपलब्धता का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कमर्शियल सिलेंडरों पर अप्रत्यक्ष रूप से बोझ बढ़ाया गया. आमजन को इसका असर झेलना पड़ रहा है. सरकार से पूछा, क्या आप सब्सिडी देकर जनता को राहत देंगे? इस पर खाद्य मंत्री सुमित गोदारा बोले, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल और गैस के दाम बढ़े हैं. इसका असर देशभर में देखने को मिल रहा है. कीमतों में बढ़ोतरी वैश्विक परिस्थितियों के कारण हुई है. जूली ने कहा, जब उनकी सरकार थी, तब 500 रुपए में सिलेंडर देती थी, जबकि बाजार कीमत करीब 800 रुपए थी.सरकार को जनता को राहत के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए.

पढ़ें:Rajasthan Assembly : गौशालाओं को समय पर नहीं मिल रहा अनुदान, आयुर्वेद को विश्व के देशों में मिली लोकप्रियता..

आमागढ़ मंदिर मार्ग पर नोकझोंक :प्रश्नकाल में आमागढ़ किले के मंदिर तक जाने की अनुमति और रास्ते को लेकर हंगामा हुआ. प्रश्नकाल में उप नेता प्रतिपक्ष रामकेश मीणा ने कहा कि आमागढ़ मंदिर मीणा समाज का पवित्र स्थल है. श्रद्धालुओं को वहां पहुंचने के लिए उचित रास्ता और सुविधाएं उपलब्ध कराएं. इस पर वन राज्यमंत्री संजय शर्मा ने कहा, सनातन परंपरा का सम्मान करने वाली सरकार है. मुख्यमंत्री के निर्देश पर मंदिर तक रास्ते को ठीक किया जाएगा. मंदिर का सौंदर्यीकरण भी कराएंगे. मीणा ने आरोप लगाया कि जब इस मुद्दे को लेकर आंदोलन किया, तब आरएसएस से जुड़े लोगों ने वहां झंडा फहरा दिया, जो गलत है. इस पर सदन में हंगामा हो गया. मंत्री शर्मा बोले, इसी सदन में रामकेश मीणा ने खुद को हिंदू नहीं बताया था. अब वे किस तरह की बातें कर रहे हैं. दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस के कारण कुछ देर के लिए माहौल गरमा गया.

टोंक में 1433 वाहन चोरी, 377 बरामद: प्रश्नकाल में विधायक रामसहाय वर्मा ने टोंक जिले में वाहन चोरी को लेकर सवाल उठाया तो गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने बताया कि 2021 से 2025 की अवधि में टोंक में 1433 वाहन चोरी के मुकदमे हुए. इनमें 377 में वाहन बरामद किए जा चुके हैं जबकि 1056 में बरामदगी बाकी है. इस पर जूली ने कहा कि पुलिस जांच के नाम पर बाहर की गाड़ियों के चालान काटती है. इससे राजस्थान की छवि खराब होती है.

पढ़ें:अंग्रेजी मॉडल स्कूल के मुद्दे पर सदन में हंगामा, शिक्षा मंत्री बोले- पूर्ववर्ती सरकार ने 'भांग' खाकर खोल दिए

रामेश्वर महादेव मंदिर रोपवे पर वन क्षेत्र बाधा : हिंडोली विधायक अशोक चांदना ने बूंदी के रामेश्वर महादेव मंदिर पर रोपवे निर्माण से जुड़ा सवाल उठाया. पर्यटन मंत्री दीया कुमारी ने बताया कि बजट 2022-23 में रोपवे की डीपीआर बनाने की घोषणा की थी. पर्वतमाला योजना के तहत प्रदेश के 16 स्थानों के प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजे गए थे. हालांकि रामेश्वर महादेव क्षेत्र वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास और कोर एरिया में आने के कारण यहां रोपवे निर्माण संभव नहीं है.

देसूरी उप जिला अस्पताल के लिए 35 करोड़ स्वीकृत : बाली विधायक पुष्पेंद्र सिंह के सवाल पर चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बताया कि ने देसूरी उप जिला अस्पताल के नए भवन के लिए 35 करोड़ रुपए की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है. अस्पताल के लिए 28 हजार वर्गमीटर भूमि चाहिए थी. इसके लिए 38,400 वर्गमीटर भूमि चिह्नित कर चुके. अभी 28 स्वीकृत चिकित्सकों में से 11 कार्यरत हैं. अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी, टीकाकरण और आपात सेवाएं संचालित हैं, जबकि भवन निर्माण और उपकरण उपलब्ध होने के बाद अस्पताल को पूरी तरह क्रियाशील किया जाएगा.

पढ़ें:विधानसभा में डिस्टर्ब्ड एरिया बिल पारित, डोटासरा बोले- हमारी सरकार आते ही बिल खत्म कर देंगे

चौहटन में अधिवक्ता चैंबर प्रस्ताव नहीं : विधायक आदूराम मेघवाल ने चौहटन में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में अधिवक्ता चैंबर निर्माण को लेकर सवाल पूछा तो विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि फिलहाल अधिवक्ता चैंबर निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. न्यायिक अधिकारियों के आवास भी नहीं हैं. संसाधन उपलब्ध होने पर कार्य शुरू करेंगे. विधायक गोपाल खंडेलवाल ने मांडलगढ़ क्षेत्र में राशन डीलरों के खिलाफ शिकायतों का मुद्दा उठाया. खाद्य मंत्री गोदारा ने बताया कि संबंधित डीलर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आवंटन रद्द किया था, लेकिन उच्च न्यायालय के आदेश पर बहाल करना पड़ा. अब उच्च न्यायालय में निरस्तीकरण के प्रयास किए जाएंगे.

खाजूवाला में खुले 8 नए पशु चिकित्सालय :विधायक डॉ. विश्वनाथ मेघवाल ने खाजूवाला क्षेत्र में पशु चिकित्सालयों की स्थिति पर सवाल उठाया. पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि वर्ष 2024-25 में खाजूवाला विधानसभा क्षेत्र में 8 नए पशु चिकित्सालय खोले हैं. बजट 2026 में प्रदेश में 200 नए पशु चिकित्सालय खोलने की घोषणा की है. विधायक हरीसिंह रावत ने कुंभलगढ़ और टॉडगढ़ क्षेत्र में टाइगर रिजर्व और पर्यटन को लेकर सवाल पूछा तो वन मंत्री शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने 24 अगस्त 2023 को कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के गठन को सैद्धांतिक स्वीकृति दी थी. इसके बाद कोर और बफर क्षेत्र के निर्धारण के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई. टाइगर रिजर्व घोषित होने के बाद क्षेत्र में पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी और स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार के अवसर मिलेंगे.

पढ़ें:Rajasthan Assembly : सरकार विश्वविद्यालयों का वेतन और पेंशन देने की नीति बनाए, हरीश चौधरी ने कही बड़ी बात...

स्पीकर की अनुमति पर बहस :प्रश्नकाल के दौरान सीकर मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के विस्तार और राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सड़कों के नवीनीकरण का मुद्दा उठा. विधायक गोवर्धन वर्मा ने कहा कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. ऐसे में सीकर मेडिकल कॉलेज में कैंसर के इलाज के लिए अलग विंग या नया ब्लॉक बनाने का विचार है क्या, इस पर मंत्री ने कहा कि मेडिकल कॉलेज में नया ब्लॉक मई-जून तक तैयार हो जाएगा. फिलहाल कैंसर विंग बनाने का प्रस्ताव नहीं है.नया ब्लॉक बनने के बाद इस पर विचार किया जाएगा. कांग्रेस विधायक गोविंद सिंह डोटासरा ने पूरक प्रश्न की अनुमति मांगी, जिसे स्पीकर ने दे दिया. इस पर सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने आपत्ति जताई और कहा कि पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नेता प्रतिपक्ष को होता है. स्पीकर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने अनुमति दे दी है. नेता प्रतिपक्ष जूली ने भी कहा कि आसन की व्यवस्था का सभी को पालन करना चाहिए. विधायक मांगेलाल मीणा के राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र की सड़कों का नवीनीकरण का मुद्दा उठाया. उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने बताया कि क्षेत्र में पिछले दो वर्षों में 96 करोड़ रुपए के 115 सड़क कार्य स्वीकृत किए गए. इनमें 64 पूरे हो गए और शेष पर काम जारी है. सरकार ने अतिरिक्त 10 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया है.

पढ़ें: विधानसभा बजट सत्र : दरी पट्टियों पर बवाल, BEO निलंबित

TAGGED:

RAJASTHAN ASSEMBLY
ISSUE OF GAS CYLINDER SHORTAGE
CLASHES ON THE AAMGARH TEMPLE ROUTE
35 CRORE SANCTION DESURI HOSPITAL
RAJASTHAN ASSEMBLY BUDGET SESSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.