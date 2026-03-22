आरएसएस वर्ष प्रतिपदा उत्सव: डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल बोले- हिंदू विचार के अनुरूप समाज से ही विश्व शांति की तरफ बढ़ेगा

आरएसएस वर्ष प्रतिपदा उत्सव: डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल बोले- हिंदू विचार के अनुरूप समाज से ही विश्व शांति की तरफ बढ़ेगा
कोटा के महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में आरएसएस का वर्ष प्रतिपदा उत्सव का आयोजन हुआ. समारोह में 3500 से अधिक स्वयंसेवक शामिल हुए.
Published : March 22, 2026 at 9:14 PM IST
कोटा: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का वर्ष प्रतिपदा उत्सव रविवार को महाराव उम्मेद सिंह स्टेडियम में बड़े स्तर पर मनाया गया. मुख्य वक्ता के रूप में आरएसएस राजस्थान के क्षेत्रीय संघचालक डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल ने संबोधित किया. उन्होंने कहा कि हिंदू विचार और दर्शन के अनुरूप ही समाज का आदर्श मॉडल बनेगा. इसी मॉडल के कारण विश्व इसका अनुसरण करेगा और सभी प्रकार के त्रास, युद्ध तथा उन्माद से मुक्त होकर सुख, शांति और वैभव से परिपूर्ण होगा. वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर हमें यही संकल्प हृदय में लेना चाहिए और उसी के अनुरूप आचरण करना चाहिए.
डॉ. रमेश चंद्र अग्रवाल ने आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के शताब्दी कार्यक्रम का जिक्र करते हुए कहा कि समाज की सज्जन एवं उत्साही शक्तियों को संघ की संचित शक्ति के साथ जोड़कर चलना है. सभी के समन्वित प्रयासों से ही भारत को बौद्धिक और आध्यात्मिक वैभव से युक्त आदर्श राष्ट्र के रूप में खड़ा करेंगे, जिससे भारत विश्व कल्याण का ईश्वर-प्रदत्त दायित्व निभा सकेगा.
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संघ के संस्थापक डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार का स्मरण करते हुए डॉ. अग्रवाल ने बताया कि परिवार की दयनीय स्थिति के बावजूद उन्होंने कोलकाता से डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी की, लोगों की सेवा की और संघर्षपूर्ण जीवन में भी देशभक्ति के भाव से हिंदुओं को संगठित करने के लिए आरएसएस की स्थापना की.
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होटल एवं रेस्टोरेंट व्यवसायी अमर सिंह माखीजा थे. मंच पर विभाग संघचालक पन्नालाल शर्मा और महानगर संचालक गोपाल लाल गर्ग भी उपस्थित रहे. समारोह में 2000 से अधिक स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में और 1500 से ज्यादा सामान्य वेश में शामिल हुए. स्वयंसेवकों ने घोष, शारीरिक प्रदर्शन और एक साथ लाठी चलाने का शानदार प्रदर्शन किया.
कार्यक्रम में संस्थापक डॉ. हेडगेवार को आचार्य प्रणाम किया गया। साथ ही पूर्व सरसंघचालक माधव सदाशिव राव गोलवलकर, मधुकर दत्तात्रेय देवरस, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया), केएस सुदर्शन और वर्तमान सरसंघचालक मोहन भागवत के चित्र प्रदर्शित किए गए. इस कार्यक्रम में विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे.
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