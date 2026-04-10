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पशु चिकित्सा अधिकारी और सहायक कृषि अभियंता परीक्षा 19 अप्रैल को होगी, 16 को अपलोड किए एडमिट कार्ड

राजस्थान लोक सेवा आयोग ( ETV Bharat Ajmer )