आरपीएससी: आयुष व्याख्याता परीक्षा 2026 की तिथी घोषित, 12 जनवरी को ऑनलाइन आयोजन
राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आयुष विभाग व्याख्याता परीक्षा 2025 की तिथि घोषित कर दी है.
Published : December 12, 2025 at 7:53 PM IST
अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 की तिथि जारी कर दी गई है. आयोग परीक्षा का आयोजन ऑनलाइन (सीबीआरटी- कंप्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट) के माध्यम से करवाएगा. परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2026 को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तावित है.
आयुष विभाग की व्याख्याता परीक्षा 2025 की तिथि की तैयारी हो गई है. विषयवार 9 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन 12 जनवरी 2026 को ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तावित है. लंबे समय बाद आयोग ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करवाने जा रहा है. ऐसे में अभ्यर्थियों को ऑनलाइन परीक्षा देने में कोई परेशानी न आए, इसके लिए मॉक टेस्ट के माध्यम से पूर्व अभ्यास के निर्देश जारी किए गए हैं.
इसे भी पढ़ें- RAS-2024 द्वितीय चरण के इंटरव्यू 1 दिसंबर से शुरू, RPSC ने जारी की जरूरी दस्तावेजों की सूची
आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थी पूर्व अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट जरूर करें. आयोग की वेबसाइट पर कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन टैब के अंतर्गत मॉक टेस्ट उपलब्ध है. ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए मॉक टेस्ट अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक पूर्व अभ्यास की प्रक्रिया है. इससे ऑनलाइन परीक्षा की प्रक्रिया के बारे में अभ्यर्थी अच्छे से समझ पाएंगे. ऑनलाइन परीक्षा विषयवार 9 पदों के लिए होगी.
विषयवार पद: ऑनलाइन माध्यम से शुरू होने वाली व्याख्याता (आयुष विभाग) परीक्षा 2025 का आयोजन प्रस्तावित है. इसमें अगद तंत्र, काय चिकित्सा, पंचकर्म, प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग, शालाक्य तंत्र, कौमारभृत्य, संहिता (मौलिक सिद्धांत) के 1-1 पद और स्वस्थवृत्त के 2 पद हैं.