लेक्चरर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 595 में से 231 अभ्यर्थी ही पहुंचे, 7 साल बाद हुई ऑनलाइन परीक्षा

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सोमवार को लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया. यह वर्ष 2018 के बाद आयोग द्वारा आयोजित पहली कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) यानी ऑनलाइन परीक्षा थी. परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय के तीन केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक संपन्न हुई. परीक्षा के लिए कुल 595 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से केवल 231 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे. इस प्रकार कुल उपस्थिति 38.82 प्रतिशत दर्ज की गई.

आयोग के सचिव ने लिया केंद्रों का जायजा: RPSC के सचिव रामनिवास मेहता और संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन और कड़ी निगरानी के लिए आयोग के अधिकारियों की विशेष टीमें प्रत्येक केंद्र पर तैनात रहीं. सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई.

विषयवार उपस्थिति का विवरण इस प्रकार रहा: