लेक्चरर भर्ती परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न, 595 में से 231 अभ्यर्थी ही पहुंचे, 7 साल बाद हुई ऑनलाइन परीक्षा

RPSC ने अजमेर में लेक्चरर भर्ती परीक्षा (आयुष विभाग) सफलतापूर्वक आयोजित की. 2018 के बाद पहली ऑनलाइन परीक्षा हुई.

राजस्थान लोक सेवा आयोग
राजस्थान लोक सेवा आयोग (ETV Bharat Ajmer)
Published : January 12, 2026 at 6:23 PM IST

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) द्वारा सोमवार को लेक्चरर (आयुष विभाग) परीक्षा-2025 का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया. यह वर्ष 2018 के बाद आयोग द्वारा आयोजित पहली कम्प्यूटर बेस्ड रिक्रूटमेंट टेस्ट (CBRT) यानी ऑनलाइन परीक्षा थी. परीक्षा अजमेर जिला मुख्यालय के तीन केंद्रों पर दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक संपन्न हुई. परीक्षा के लिए कुल 595 अभ्यर्थी पंजीकृत थे, जिनमें से केवल 231 अभ्यर्थी ही परीक्षा देने पहुंचे. इस प्रकार कुल उपस्थिति 38.82 प्रतिशत दर्ज की गई.

आयोग के सचिव ने लिया केंद्रों का जायजा: RPSC के सचिव रामनिवास मेहता और संयुक्त सचिव ऋषिबाला श्रीमाली ने परीक्षा केंद्रों का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि परीक्षा के सुगम संचालन और कड़ी निगरानी के लिए आयोग के अधिकारियों की विशेष टीमें प्रत्येक केंद्र पर तैनात रहीं. सुरक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी गई.

विषयवार उपस्थिति का विवरण इस प्रकार रहा:

  • अगद तंत्र: 54 पंजीकृत में 26 उपस्थित (48.15%)
  • कौमारभृत्य: 59 पंजीकृत में 30 उपस्थित (50.85%)
  • कायचिकित्सा: 56 पंजीकृत में 21 उपस्थित (37.50%)
  • पंचकर्म: 121 पंजीकृत में 28 उपस्थित (23.14%)
  • प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग: 84 पंजीकृत में 32 उपस्थित (38.10%)
  • संहिता (मौलिक सिद्धांत): 75 पंजीकृत में 35 उपस्थित (46.67%)
  • शालाक्य तंत्र: 53 पंजीकृत में 20 उपस्थित (37.74%)
  • स्वस्थवृत्त: 93 पंजीकृत में 39 उपस्थित (41.94%)

मॉक टेस्ट से लाभ मिला: सचिव रामनिवास मेहता ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद आयोजित इस ऑनलाइन परीक्षा के लिए आयोग ने अभ्यर्थियों को पूर्वाभ्यास का अवसर प्रदान किया था. आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉक टेस्ट की मदद से अभ्यर्थी ऑनलाइन परीक्षा पद्धति से परिचित हो सकें, इसका प्रयास किया गया था. हालांकि, उपस्थिति के आंकड़े अपेक्षा से काफी कम रहे.

अगली ऑनलाइन परीक्षा 1 फरवरी को: आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि आगामी सहायक विद्युत निरीक्षक भर्ती परीक्षा भी ऑनलाइन माध्यम से 1 फरवरी 2026 को आयोजित की जाएगी. इसके लिए भी मॉक टेस्ट की सुविधा आयोग की वेबसाइट के कैंडिडेट इंफॉर्मेशन सेक्शन में उपलब्ध करवा दी गई है.

