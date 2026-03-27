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गढ़ मेहरान से उतरी गणगौर, ठाट-बाट से निकली शाही सवारी

मेहरानगढ़ में पूजा के बाद घूमर नृत्य और गीत गायन के साथ राज गणगौर की सवारी बाड़ी के महलों से नीचे रवाना हुई.

Gangaur procession In Jodhpur
मेहरानगढ़ से गणगौर की सवारी (ETV Bharat Jodhpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 27, 2026 at 8:52 PM IST

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जोधपुर: मेहरानगढ़ दुर्ग के नागणेच्या माता मंदिर से परंपरानुसार सज-धज कर राज गणगौर की सवारी शाही लवाजमे और ढोल के साथ शुक्रवार शाम को निकली. शाही ठाट-बाट से यह सवारी फतेहपोल होकर रानीसर पहुंची, जहां पूर्व सांसद और महाराजा गजसिंह ने पूजन किया. मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि किले के नागणेच्या माताजी मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले हेमलता राजे और गायत्री राजे ने पूजा-अर्चना की. इसके बाद पूर्व राजपरिवार की महिलाओं ने परिक्रमा कर पूजा-अर्चना की. मेहरानगढ़ में परंपरागत गणगौर माताजी की पूजा किए जाने के बाद घूमर नृत्य और गणगौर गीत गायन के साथ राज गणगौर की सवारी बाड़ी के महलों से नीचे रवाना हुई.

शाही परंपरा दिखी राज गणगौर की सवारी में: नागणेच्या मंदिर से पूरबियों की वेशभूषा में सफेद जामा, केसरिया पगड़ी और कमरबंद बांधे हुए पालकी वाहकों ने खासे को कंधे पर उठाकर गणगौर को रवाना किया. खासे लवाजमे के प्रतीक किरणिया, त्रिशूल, थम्भ, महिमरातिब, छंवर, सोने-चांदी की छड़ियां धारण किए हुए छड़ीबरदार और जुलूस के आगे पूर्व राज परिवार के मारवाड़ स्टड के घोड़े पर मारवाड़ का पचरंगा निशान लिए चल रहे थे. जुलूस के अंत में सूतरी नगाड़ा और नोबत का वादन हो रहा था. शाही निशान, पताका, स्वर्ण एवं चांदी की छड़ी थामे शाही लवाजमा तथा पालकी वाहकों के कंधे पर खासा पालकी में सजी स्वर्णाभूषणों व शाही वेश में लक-दक राज गणगौर की सवारी मेहरानगढ़ के महलों से सूरजपोल, लोहापोल, इमरती पोल होते हुए राव जोधा के फलसे से होकर चोकेलाव महल पहुंची.

पढ़ें: गणगौर महोत्सव 2026: जयपुर में शाही लवाजमे के साथ निकली गणगौर की सवारी, बिखरी राजस्थानी संस्कृति की छटा

गणेश पूजन के बाद गणगौर की भोळावणी: परंपरा के अनुसार पूर्व महाराजा गजसिंह राज गणगौर की सवारी के जुलूस में चोकेलाव महल से शामिल हुए. उनके साथ परंपरागत पूर्व महाराज, रावराजा, सिरायत, सिरदार, मुत्सदी, एहलकार, नागरिक, राजवेदिया, राजव्यास, दानाध्यक्ष और राज जोशी भी रहे. फतेहपोल के बाहर पूर्व सांसद गजसिंह ने भगवान गणेश की पूजा की. इसके बाद रानीसर तालाब पर गजसिंह द्वारा राज गणगौर की सवारी का विधिवत पूजन, जल अर्पण एवं भोळावणी की रस्म अदा की गई. उन्होंने इस अवसर पर मारवाड़ में मनाए जा रहे इस उत्सव की सभी को शुभकामनाएं दीं. अन्य मोहल्लों से आई गणगौरों का भी स्वागत किया गया.

रात भर चलेगा मेले का सिलसिला: गणगौर की भोळावणी का यह मेला जोधपुर में देर रात तक चला. पूरे शहर में जगह-जगह जहां गणगौर माता की पूजा हुई व सवारियां निकली. नजदीक के तालाब या बावड़ी पर जाकर गणगौर को जल अर्पण किया जाएगा, जिसके बाद भोळावणी की रस्म अदा की जाएगी. इस दौरान मेले चलते रहेंगे. देर रात फगड़ा घुड़ला निकलेगा.

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जोधपुर में निकली गणगौर सवारी
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