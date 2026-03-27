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गढ़ मेहरान से उतरी गणगौर, ठाट-बाट से निकली शाही सवारी

जोधपुर: मेहरानगढ़ दुर्ग के नागणेच्या माता मंदिर से परंपरानुसार सज-धज कर राज गणगौर की सवारी शाही लवाजमे और ढोल के साथ शुक्रवार शाम को निकली. शाही ठाट-बाट से यह सवारी फतेहपोल होकर रानीसर पहुंची, जहां पूर्व सांसद और महाराजा गजसिंह ने पूजन किया. मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट के प्रशासनिक अधिकारी कर्नल अजय सिंह शेखावत ने बताया कि किले के नागणेच्या माताजी मंदिर के प्रांगण में सबसे पहले हेमलता राजे और गायत्री राजे ने पूजा-अर्चना की. इसके बाद पूर्व राजपरिवार की महिलाओं ने परिक्रमा कर पूजा-अर्चना की. मेहरानगढ़ में परंपरागत गणगौर माताजी की पूजा किए जाने के बाद घूमर नृत्य और गणगौर गीत गायन के साथ राज गणगौर की सवारी बाड़ी के महलों से नीचे रवाना हुई.

शाही परंपरा दिखी राज गणगौर की सवारी में: नागणेच्या मंदिर से पूरबियों की वेशभूषा में सफेद जामा, केसरिया पगड़ी और कमरबंद बांधे हुए पालकी वाहकों ने खासे को कंधे पर उठाकर गणगौर को रवाना किया. खासे लवाजमे के प्रतीक किरणिया, त्रिशूल, थम्भ, महिमरातिब, छंवर, सोने-चांदी की छड़ियां धारण किए हुए छड़ीबरदार और जुलूस के आगे पूर्व राज परिवार के मारवाड़ स्टड के घोड़े पर मारवाड़ का पचरंगा निशान लिए चल रहे थे. जुलूस के अंत में सूतरी नगाड़ा और नोबत का वादन हो रहा था. शाही निशान, पताका, स्वर्ण एवं चांदी की छड़ी थामे शाही लवाजमा तथा पालकी वाहकों के कंधे पर खासा पालकी में सजी स्वर्णाभूषणों व शाही वेश में लक-दक राज गणगौर की सवारी मेहरानगढ़ के महलों से सूरजपोल, लोहापोल, इमरती पोल होते हुए राव जोधा के फलसे से होकर चोकेलाव महल पहुंची.

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