जयपुर में बड़ा हादसा: FTI बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर मलबे में दबकर घायल
जयपुर में फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की छत गिरी. हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तत्काल SMS के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया.
Published : July 6, 2026 at 8:46 PM IST|
Updated : July 6, 2026 at 9:46 PM IST
जयपुर: राजधानी में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बजाज नगर इलाके में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एफटीआई (फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) ऑफिस की छत भरभराकर गिर गई. हादसे में वहां काम कर रहे करीब 10 मजदूर घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की मदद से बचाव एवं राहत कार्य चलाया गया. घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे में करीब दस लोगों के घायल होने की सूचना है.
ट्रॉमा सेंटर में मचा हड़कंप: सवाई मानसिंह अस्पताल थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बजाज नगर इलाके में आज शाम को यह हादसा हुआ, जहां एफटीआई ऑफिस में छत गिर गई. छत गिरने से मौके पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर लाया गया. एक साथ इतने घायलों के पहुंचने से अस्पताल परिसर में भी हड़कंप मच गया. एसएमएस थाना पुलिस और अस्पताल का मेडिकल स्टाफ पहुंचा और घायलों के उपचार की व्यवस्था शुरू करवाई.
इसे भी पढ़ें- अचानक रेस्टोरेंट की छत गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल
गंभीर घायलों को रखा निगरानी में: डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का इलाज कर रही है, जबकि गंभीर रूप से घायल मजदूरों की विशेष निगरानी की जा रही है. हादसे में घायल हुए लोगों में दौसा के निवासी फोरमैन लालचंद, वहीं बिहार से आए मजदूर नीतीश कुमार मंडल, राजीव मंडल, ननकू मंडल, कार्तिक, प्रमोद कुमार, प्रमोद, यूपी निवासी सोनू उजीत शामिल हैं. इनके अलावा दो अन्य घायलों की पहचान जुटाई जा रही है. अस्पताल प्रशासन लगातार सभी घायलों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है.
वहीं, ट्रॉमा सेंटर के नोडल अधिकारी डॉ राजेंद्र मांड्या ने बताया कि सभी घायलों को एडमिट किया गया है. इनमें से दो की हालत गंभीर लग रही है, जिनकी स्पाइनल और हेड इंजरी की जांच कराई जा रही है. बाकी घायलों को भी उपचार दिया गया है. यहां डॉक्टर की टीम लगातार निगरानी बरते हुए है.
जांच में होगा हादसे के कारणों का खुलासा: फिलहाल, यह साफ नहीं हो पाया है कि छत गिरने के क्या कारण रहे. पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. वहीं, प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है. इधर, अस्पताल में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ घायल मजदूरों के उपचार में जुटे हैं. गंभीर रूप से घायल मजदूरों को विशेष निगरानी में रखा गया है.
इसे भी पढ़ें- कच्चे मकान की गिरा रहे थे दीवार, अचानक ढहने से मकान मालिक एवं मजदूर दबे, दोनों की मौत
निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर उठे सवाल : प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि शटरिंग या निर्माण कार्य में तकनीकी गड़बड़ी के कारण ही हादसा हुआ है. इस हादसे के बाद निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं. प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हादसा इतना अचानक हुआ कि मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला. वहीं, विशेषज्ञों की मानें तो किसी भी निर्माणाधीन भवन में सुरक्षा मानकों का पालन और शटरिंग की मजबूती की जांच बेहद जरूरी होती है. यदि इसमें लापरवाही बरती जाती है तो ऐसे हादसों की आशंका बढ़ जाती है.
जांच रिपोर्ट के बाद होगी कार्रवाई : बहरहाल, प्रशासन की ओर से हादसे की विस्तृत जांच कराए जाने की बात की जा रही है. यदि जांच में निर्माण एजेंसी, ठेकेदार या किसी अन्य पक्ष की लापरवाही सामने आती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल, प्राथमिकता घायलों के बेहतर इलाज और हादसे के वास्तविक कारणों का पता लगाने की है.