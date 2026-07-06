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जयपुर में बड़ा हादसा: FTI बिल्डिंग की छत गिरी, 10 मजदूर मलबे में दबकर घायल

घायलों को तत्काल SMS अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया. ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजधानी में सोमवार शाम को एक बड़ा हादसा हो गया, जहां बजाज नगर इलाके में जवाहर लाल नेहरू मार्ग पर एफटीआई (फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट) ऑफिस की छत भरभराकर गिर गई. हादसे में वहां काम कर रहे करीब 10 मजदूर घायल हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सिविल डिफेंस के स्वयंसेवकों की मदद से बचाव एवं राहत कार्य चलाया गया. घायलों को सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रोमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां घायलों का उपचार चल रहा है. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. हादसे में करीब दस लोगों के घायल होने की सूचना है. ट्रॉमा सेंटर में मचा हड़कंप: सवाई मानसिंह अस्पताल थानाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि बजाज नगर इलाके में आज शाम को यह हादसा हुआ, जहां एफटीआई ऑफिस में छत गिर गई. छत गिरने से मौके पर काम कर रहे मजदूर घायल हो गए. सभी घायलों को इलाज के लिए तत्काल एसएमएस के ट्रॉमा सेंटर लाया गया. एक साथ इतने घायलों के पहुंचने से अस्पताल परिसर में भी हड़कंप मच गया. एसएमएस थाना पुलिस और अस्पताल का मेडिकल स्टाफ पहुंचा और घायलों के उपचार की व्यवस्था शुरू करवाई. जयपुर में बड़ा हादसा, सुनिए किसने क्या कहा... (ETV Bharat Jaipur) इसे भी पढ़ें- अचानक रेस्टोरेंट की छत गिरने से हुआ हादसा, मलबे में दबने से एक युवक की दर्दनाक मौत, दूसरा गंभीर घायल गंभीर घायलों को रखा निगरानी में: डॉक्टरों की टीम सभी घायलों का इलाज कर रही है, जबकि गंभीर रूप से घायल मजदूरों की विशेष निगरानी की जा रही है. हादसे में घायल हुए लोगों में दौसा के निवासी फोरमैन लालचंद, वहीं बिहार से आए मजदूर नीतीश कुमार मंडल, राजीव मंडल, ननकू मंडल, कार्तिक, प्रमोद कुमार, प्रमोद, यूपी निवासी सोनू उजीत शामिल हैं. इनके अलावा दो अन्य घायलों की पहचान जुटाई जा रही है. अस्पताल प्रशासन लगातार सभी घायलों की स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए है.