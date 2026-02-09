ETV Bharat / state

हिमाचल की इस झील के अस्तित्व पर संकट, बढ़ता जलस्तर मचा सकता है तबाही

कुंतभयोग झील ( ETV Bharat )

मंडी: हिमाचल प्रदेश सहित मंडी जिला में स्थित प्राकृतिक झीलें जहां एक ओर आस्था और पर्यावरण का प्रतीक हैं, वहीं दूसरी ओर अब ये झीलें मानवीय लापरवाही और प्राकृतिक आपदाओं के कारण संकट की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं. रिवालसर झील के बाद अब पास ही स्थित कुंतभयोग झील को लेकर भी स्थानीय लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं. इस झील के अस्तित्व पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. तीन धर्मों की संगम स्थली के रूप में प्रसिद्ध रिवालसर की प्राकृतिक झील लंबे समय से गाद और घटती गहराई की समस्या से जूझ रही है. इसी तरह अब रिवालसर से करीब 7 किलोमीटर दूर स्थित एक और प्राकृतिक जलस्रोत, कुंतभयोग झील भी खतरे की जद में आती दिख रही है. वर्ष 2023 और 2025 में हुई भारी बारिश के दौरान झील का जलस्तर असामान्य रूप से बढ़ गया, जिससे आसपास के कई परिवारों को अस्थायी रूप से अपने घर छोड़ने पड़े. हालांकि बारिश थमने के बाद जलस्तर में कुछ कमी आई, लेकिन ये अब भी अपने सामान्य स्तर तक नहीं लौट पाया है. वर्तमान स्थिति ये है कि झील का पानी रिहायशी मकानों के बेहद करीब पहुंच चुका है, जिससे लोगों में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है. झील के बढ़ते जलस्तर से लोग चिंतित स्थानीय निवासी आत्मा राम और प्रेम कुमार ने कहा कि 'झील में धीरे-धीरे गाद जमा हो रही है, जिससे पानी की निकासी बाधित हो रही है और इसी कारण जलस्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है. जलस्तर पहले के मुकाबले सात से आठ फीट अधिक है. प्रशासन से अनुरोध है कि समय रहते ठोस कदम उठाए जाएं, ताकि भविष्य में किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके. झील के फटने से तबाही भी हो सकते हैं.' वैज्ञानिक अध्ययन के बिना निष्कर्ष संभव नहीं